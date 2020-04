Der Motorradfahrer erlag sofort an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

46 Jahre alter Motorradfahrer stirbt im Saale-Holzland-Kreis nach Unfall

Für einen 46 Jahre alten Motorradfahrer endete seine Fahrt am späten Sonntagnachmittag tödlich. In Serba (Saale-Holzland-Kreis) kollidierte er auf Höhe der Einfahrt zum Gelände eines regionalen Wurstunternehmen mit einem Pkw. Der Motorradfahrer starb an den Folgen des Aufpralls.

Laut des Polizeivertreters wollte die Opel-Fahrerin, die aus Richtung Bad Klosterlausnitz kam, die Fahrbahn verlassen und nach links auf die Dorfstraße nach Serba abbiegen. Der Motorradfahrer kam aus der entgegen gesetzten Richtung, aus Richtung Trotz. Der Zweirad-Fahrer hatte Vorfahrt.

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Für einen 46 Jahre alten Motorradfahrer endete seine Fahrt am späten Sonntagnachmittag tödlich. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt In Serba (Saale-Holzland-Kreis) kollidierte er auf Höhe der Einfahrt zum Gelände eines regionalen Wurstunternehmen mit einem Pkw. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Der Motorradfahrer starb an den Folgen des Aufpralls. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Laut des Polizeivertreters wollte die Opel-Fahrerin, die aus Richtung Bad Klosterlausnitz kam, die Fahrbahn verlassen und nach links auf die Dorfstraße nach Serba abbiegen. Foto: Jens Henning



Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Der Motorradfahrer kam aus der entgegen gesetzten Richtung, aus Richtung Trotz. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Der Zweirad-Fahrer hatte Vorfahrt. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Warum es zum Zusammenprall kam, war von den Einsatzkräften an der Unfallstelle nicht zu erfahren. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Möglicherweise hat die Opel-Fahrerin beim Abbiegen das Motorrad übersehen. Foto: Jens Henning



Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Vielleicht hat sie die Geschwindigkeit des Motorradfahrers unterschätzt. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Die Ermittlungen laufen, auch wie schnell der Motorradfahrer die Straße befuhr. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Zum Einsatz kam auch ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber "Christoph" transportiert wurde. Foto: Jens Henning



Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Die Kameraden der Feuerwehren aus Bad Klosterlausnitz und Serba waren ebenfalls vor Ort. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenprall mit einem Auto wurde der Fahrer auf die Straße geschleudert. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenprall mit einem Auto wurde der Fahrer auf die Straße geschleudert. Foto: Jens Henning

Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenprall mit einem Auto wurde der Fahrer auf die Straße geschleudert. Foto: Jens Henning



Motorradfahrer kollidiert bei Serba mit Auto und stirbt Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenprall mit einem Auto wurde der Fahrer auf die Straße geschleudert. Foto: Jens Henning



Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Warum es zum Zusammenprall kam, war von den Einsatzkräften an der Unfallstelle nicht zu erfahren. Möglicherweise hat die Opel-Fahrerin beim Abbiegen das Motorrad übersehen. Vielleicht hat sie die Geschwindigkeit des Motorradfahrers unterschätzt.

Die Ermittlungen laufen, auch wie schnell der Motorradfahrer die Straße befuhr. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Zum Einsatz kam auch ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber „Christoph“ transportiert wurde. Die Kameraden der Feuerwehren aus Bad Klosterlausnitz und Serba waren ebenfalls vor Ort.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: