5G-Standard im Saale-Holzland eingeführt

Die Telekom hat Mobilfunk-Standorte im Saale-Holzland-Kreis um das neue 5G-Netz erweitert. Mit dem neuen Mobilfunkstandard wurden 15 Standorte in elf Städten und Gemeinden ausgestattet: in Bad Klosterlausnitz, Bucha, Bürgel, Eineborn, Eisenberg, Hermsdorf, Kahla, Mörsdorf, Rothenstein, Serba und Stadtroda.

Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones könnten von dem neuen Mobilfunknetz profitieren, denn die Mobilfunkstation erkenne ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorge das Handy je nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient.

Das 5G-Netz steht mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang, räumt die Telekom ein. Wichtig sei: „Der Landkreis nimmt von Beginn an teil an dieser Entwicklung und hat damit einen digitalen Standortvorteil“, so die Telekom.

Laut Telekom können ab Donnerstag über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Das Unternehmen versorgt jetzt deutschlandweit über 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. Bereits Mitte Juli sollen mehr als 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland von 5G profizieren.