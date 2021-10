Den Tipp für die entscheidende Frage an Günter Schabowski (Foto) kam am 9. November 1989 vom Chef der DDR-Nachrichtenagentur ADN, Günter Pötschke. So gab Schabowski die sofortige Öffnung der Grenze bekannt – und ADN schickte die Meldung unverzüglich raus. Die Mauer fiel, die DDR war bald am Ende.