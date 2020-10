800 Jahre Hartmannsdorf: Buch statt Fest

In Hartmannsdorf hatte man sich schon lange auf das Jubiläum gefreut. Im Jahr 2020 „wird der Ort seine urkundliche Ersterwähnung vor 800 Jahren begehen. ‘Klein und fein soll das Jubiläum werden, keine ganze Festwoche, sondern ein Festtag oder ein Festwochenende, der Größe von Hartmannsdorf angemessen’ , sagt Bürgermeister Baumert. Eine Arbeitsgruppe, die das Jubiläum vorbereitet, wird nach einem Gemeinderatsbeschluss ins Leben gerufen“, hieß es bereits im Dezember 2018 in dieser Zeitung.

Doch wegen der Corona-Pandemie sollte alles ganz anders kommen. Noch im März dieses Jahres wurden im Internet auf dem Telegram-Kanal der Gemeinde die Mitwirkenden am geplanten historischen Festumzug zur 800-Jahr-Feier aufgerufen, weitere Details zu besprechen, da die Vorbereitungen zum Fest in großen Schritten vorangingen. Das Festwochenende vom 10. bis 12. Juli musste schließlich ausfallen. „Viele fleißige Helfer waren in die Vorbereitungen eingebunden und haben Großes geleistet“, stand damals mit etwas Wehmut in einer Mitteilung.

Mitte Oktober hieß es nun auf dem Telegram-Kanal: „Am 9. November ist der Stichtag zum 800-jährigen Bestehen unseres Ortes. Durch die anhaltende Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten verschoben werden.“ Es liege aber eine erstklassige und vom Heimatfreund Rolf Strauß neu verfasste Chronik über Hartmannsdorf vor. Je mehr Käufer für dieses Buch zusammen kämen, desto preiswerter würde es für alle, heißt es da.

Noch bis Ende Oktober könnten sich Interessenten unter der Telefonnummer 036693/225 63 melden.