82-Jährige aus dem Wartburgkreis verliert 15.000 Euro durch Trickanruf

Wartburgkreis. Im Wartburgkreis sind vermehrt Fälle von Trickanrufen aufgetreten. Eine 82-Jährigen verliert durch die Betrüger 15.000 Euro.

Über zehn Personen aus Eisenach, Treffurt und Gerstungen haben am Donnerstag bei der Polizei in Eisenach Fälle von Trickbetrug am Telefon gemeldet. Bei einer 82-Jährigen ist ein finanzieller Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Alle anderen Betroffenen haben die Trickanrufe erkannt, teilte die Polizei mit.

Die Betrüger sind mit zwei Arten von Trickanrufen vorgegangen. In einigen Fällen wurden Betroffene damit konfrontiert, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und nun eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich bezahlt werden müsse. Einem 58-Jährigen wurde der Gewinn eines Autos mitgeteilt. Um das Auto zu erhalten, sollte er zunächst 900 Euro bezahlen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, weiterhin misstrauisch bei verdächtigen Anrufen zu sein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.