Eisenacher Bahnhofstraße wird fertig

Die Deckschicht in der Bahnhofstraße ist Freitag aufgewalzt worden. Spätestens Dienstag kann der Verkehr über die neue Fahrbahn rollen, sagt Steffen Ruppe vom Ingenieurbüro für Bauwesen, der die Erschließung am Großprojekt „Tor zur Stadt“ koordiniert. Dann wird die Bahnhofstraße wieder in beide Richtungen freigegeben.

Blick von oben auf die Baustelle des Fachmarktzentrums in der Bahnhofstraße. Die Decke ist fast geschlossen. Foto: Lothar Deubner

Dieses Wochenende bleibt sie zwischen Abzweig Busbahnhof und Nikolaitor noch voll gesperrt. Eine Vollsperrung eignet sich besser, die Forderungen der Berufsgenossenschaft an die Sicherheit der Bauleute zu erfüllen, und sie ermöglicht einen schnelleren Baufortschritt. Das nächste Straßenstück zwischen dem Hotel „Kaiserhof“ und dem Abzweig zur Mitzenheimstraße ist allerdings nicht mehr geschafft worden. Es soll im März folgen – erneut unter Vollsperrung.

Asphaltiert wurden in dieser Woche außerdem die Stellflächen für die Taxis vor dem Bahnhof, während gegenüber am Sanitätshaus gepflastert worden ist. Der Bau des Gehwegs vor dem Fachmarktzentrum hängt vom dortigen Hochbau ab. Borde sind gesetzt und Plätze für die zu pflanzenden Bäume angelegt.

Eröffnungsterminist Weihnachten 2020

Am Fachmarktzentrum „ist zu 90 Prozent die Rohbaudecke montiert“, informiert Lothar Deubner von den AX5 Architekten, der für die May-Gruppe die dortigen Arbeiten leitet. Rohbau und Erschließung würden „Hand in Hand“ arbeiten. Die Zusammenarbeit aller, darunter mit der Stadtverwaltung, sei gut. Der Trink- und Abwasserverband und die Eisenacher Versorgungsbetriebe haben ihre Leitungen in die Erde gelegt. Bisher bleibt es beim Eröffnungstermin für das Fachmarktzentrum zum Weihnachtsgeschäft im nächsten Jahr.

Lothar Deubner kann verstehen, dass die massive Betonbauweise für Diskussionen sorgt. Er verweist darauf, dass die Fassade zur Bahnhofstraße nach den Vorgaben der Stadt gestaltet wird. Sie wird noch mit Klinkern in drei verschiedenen Farben verkleidet. „Das wirkt von der Optik her wie zwei Gebäude“, versichert der Bauleiter. Dazwischen befindet sich der Haupteingang (gegenüber des Busbahnhofs), der für eine Mittelbetonung sorgt und von Glas dominiert wird. Glasfassaden zwischen den Betonpfeilern werden im östlichen Teil in Richtung Bahnhof eingebaut. Beim dortigen Innenausbau können laut Deubner noch Wünsche künftiger Mieter berücksichtigt werden. Der Mieter im westlichen Bereich in Richtung Nikolaitor ist „Kaufland“.

Parkhausin Stahlbauweise

Die Betonwände des Fachmarktzentrums werden in Richtung Bahnhofstraße verklinkert. Foto: Birgit Schellbach

Die Handelsflächen befinden sich im Erdgeschoss, die Parkplätze in den drei Etagen darüber. Das Parkhaus wird ab Januar in Stahlbauweise errichtet. „Wir setzen 1:1 die Auflagen des Lärmschutzes um“, betont Deubner mit Blick auf den Bebauungsplan, der in der sechsten Fassung dem Stadtrat inzwischen vorliegt, aber noch nicht beschlossen ist. Als Beispiele für Lärmschutz nennt der Bauleiter bestimmte Lamellen an den Parkdecks sowie Einhausungen an den technischen Anlagen.

Auch der neue Fahrbahnbelag in der Bahnhofstraße, so ergänzt Ruppe, trägt dazu bei, dass sich der Lärm vermindert. Mit der Eröffnung des Fachmarktzentrums ist aber auch mit mehr Zielverkehr zu rechnen.

Im Anschluss soll das Hotel mit Mehrzweckhalle gebaut werden. „Es kommt auf jeden Fall“, zeigt sich Deubner überzeugt. Die Hausanschlüsse seien bereits vorhanden. Es gäbe mehrere Interessenten, weil der Standort gegenüber vom ICE-Bahnhof „ideal“ sei.