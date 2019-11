Krauthausen öffnet die Schatulle für seine Bürger

Der Titel des vom Gemeinderat gerade vorgelegten Papiers liest sich hölzern: „Richtlinie zu Gewährung von Fördermittel zu Bewältigung des demografischen Wandels und zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde Krauthausen“. Dahinter verbirgt sich vor allem eins: ortsansässige Bürger sollen ab 2020 aus der Gemeindekasse Geld bekommen, Lebensqualität in der Gemeinde gefördert werden. Und das verbrieft.

Ein Punkt der Richtlinie zielt auf die Förderung von Häuslebauern auf dem Areal eines seit Jahren geplanten neuen Wohngebiets vor den Toren Krauthausen ab – immer unter dem Vorbehalt, dass genügend Geld im Etat ist. An Geld fehlt es der Gemeinde momentan nicht, obwohl die Einnahmen signifikant sinken. Im nächsten Jahr sollen auf dem etwa 1,5 Hektar großem Land bis zu 16 Einfamilienhäuser entstehen. Etwa die Hälfte des Areals sei belegt. Die Grundstücke wurden jedoch teurer als gedacht. Es ist vor allem die Erschließung, die das Bauland verteuerte, heißt es im Gemeinderat.

Die Gemeinde Krauthausen fördert ortsansässige Bürger deshalb beim Erwerb von Bauland. Alles was über 100 Euro pro Quadratmeter hinausgeht, will die Kommune zahlen. Bedingungen: bei einem Bauherren-Paar muss einer seinen Lebensmittelpunkt mindestens seit zehn Jahren in Krauthausen haben. Mindestens zehn Jahre muss das Haus zudem in Eigennutzung bleiben. „Wir müssen unseren Bürgern, vor allem jungen Leuten, etwas anbieten, sonst gehen sie weg“, sagt Bürgermeister Frank Moenke (parteilos).

Kommune trägt Kita-Beiträge zu 60 Prozent

Auch an den Kita-Beiträgen will sich die Kommune für Bewohner der Einheitsgemeinde beteiligen. Zum einen will sie für Kinder von zweieinhalb Jahren an bis zum Schuleintritt 60 Prozent der Betreuungskosten übernehmen. Zum anderen sollen die Verpflegungskosten für Krauthäuser Kinder im selben Alterszeitraum mit einem Euro pro Tag bezuschusst werden. Derzeit liegt die Richtlinie bei der Kommunalaufsicht zur Prüfung vor. Die Verwaltungsgemeinschaft hatte gegen das Papier nichts einzuwenden, sagt Moenke. Nun wartet der Gemeinderat gespannt auf die Bewertung der Kommunalaufsicht. Im nächsten Jahr soll es nach dem Wunsch der Gemeinde Krauthausen im Wohngebiet losgehen. Seit vier Jahren wird am Bebauungsplan gewerkelt. Der Gemeinde ging das bisher alles zu langsam.

Wie hoch die Summe ist, die sich aus den Subventionen der Gemeinde für ihre Bürger pro Jahr errechnet, könne Bürgermeister Moenke noch nicht sagen. Das werde man sehen, wenn den Plan greift.

In die Richtlinie aufnehmen will die Gemeinde auch noch die Zahlung von Begrüßungsgeld für Neugeborene in Krauthausen. Das wird zwar seit Jahren so gehandhabt, steht aber tatsächlich auf noch keinem Papier. Schon zu D-Mark-Zeiten spendierte die Kommune 1000 Mark bei jeder Niederkunft in der prosperierenden Gemeinde. Mit dem Euro veränderte man das „Begrüßungsgeld“ auf 500 Euro in Gutscheinen.

Im Zuge des neuen Thüringer Kita-Gesetzes (zwei Jahre Kita kostenlos) und den damit verbundenen neuen Rahmenbedingungen beim Personal (es braucht mehr Erzieher) hatte die Gemeinde im Oktober die Betreuungsbeiträge für die Zeit nach der Beitragsfreiheit erhöht. Die genannte Subvention gleicht diese Erhöhung nicht nur aus, sondern macht die Kita-Dienstleistung für die Eltern unter dem Strich sogar günstiger. Gerade erhielt die durch die Gemeinde aufgerüstete Kita Krauthausen eine neue Betriebserlaubnis für maximal 85 Kinder.