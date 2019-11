Neue Struktur soll Attraktivität und Qualität steigern

Völlig umgekrempelt wird die Ausbildung in den Pflegeberufen mit dem Pflegeberufegesetzes im kommenden Jahr. Sowohl private Unternehmen als auch die Träger von Ausbildungseinrichtungen wie das Berufsbildungszentrum Eisenach oder die Pflegeschule des Eisenacher St.-Georg-Klinikums bereiten sich intensiv auf die neuen Ausbildungsregeln vor. September 2020 klingt weit weg, ist aber wenig Zeit bis dahin sagt Schulleiterin Sabine Gentsch. Die Ausbildung in den Pflegeberufen soll mehr Qualität bekommen, was die Ausbildungsstätten vor neue Herausforderungen stellt, sowohl konzeptionell als auch personell.

Kleinere Pflegeunternehmen müssen künftig unter anderem mehr Fachleute in der praktischen Ausbildung vorweisen. Bis Ende November müssen Ausbildungseinrichtungen ihren Antrag auf Eignung stellen. Vertreter des Sozial- und des Kultusministeriums referierten vor etwa 60 Fachleuten zum neuen Gesetz in der Medizinischen Fachschule in Eisenach. Die bisherigen Einzelfächer entfallen. An deren Stelle rücken die Bausteine der Pflicht-, der Orientierungs- und der Vertiefungseinsätze. Praxisanleiter müssen sich mehr denn je weiterbilden, 300 statt bisher 224 Stunden. Die Ausbildung und damit die Qualität speziell in der Altenpflege soll attraktiver und besser werden, ist das klare Ziel. Parallel dazu haben Bund und Land eine Marketing-Offensive gestartet. „Mach Karriere als Mensch“ titelt diese. Einer der wichtigsten Fakten in der neu strukturierten Ausbildung in Pflegeberufen ist, dass Azubis künftig kein Schulgeld mehr zahlen müssen, wie es bisher bei privaten Trägern der Fall war. Finanziert wird die Ausbildung im ersten Lehrjahr aus einem Topf, in den alle Beteiligten einzahlen. Die Krankenhäuser zahlen dabei mit 53 Prozent den Löwenanteil, referierte Pflegeberater Sebastian Gröbe.

Schere in der Vergütung wird kleiner

Die Ausbildungsvergütung ist klar definiert. Ab dem zweiten Jahr zahlt jede Ausbildungseinrichtung den Auszubildenden einen Eigenanteil, der im Verhältnis zur Vergütung der eigenen Fachkräfte steht. Der Rest wird bezuschusst. Das heißt, dass es nichts bringt, seine Azubis schlechter zu bezahlen, weil damit auch der Anteil aus dem Refinanzierungs-Topf sinkt. Die Schere in der Ausbildungsvergütung wird damit kleiner, sagt Barbara Engel, Bereichsleiterin im Berufsschulzentrum Eisenach. Bis 2022 wird die Ausbildung in den Pflegeberufen von den Ausbildungseinrichtungen zweigleisig gefahren. Dann nämlich beenden die gerade jetzt eingestiegenen Azubis ihre Ausbildung nach dem alten Muster.

Gunnar Pfeil, Leiter des Eisenacher Berufsschulzentrums, sieht die Veränderungen in der Pflegeausbildung positiv. Dem gegenüber hinkt die Infrastruktur bei der Ausbildung im Medizinischen Bereich der Berufsschule hinterher. Dem Neubau-Projekt – O1 oder auf der grünen Wiese – sieht Pfeil hoffnungsvoll entgegen. Egal wie und wo, es müsse nur realisiert werden, so der Schulleiter. An der Pflegeschule des St.-Georg-Klinikums will man im nächsten Jahr die Ausbildungszahl verdoppeln, sagt Sabine Gentzsch. Die Einrichtung wappnet sich gerade. Andere Ausbildungsbetriebe denken hingegen darüber nach, ob sie unter der Maßgabe der neuen Ansprüche ihr Tun fortsetzen werden. Selbst ausgebildete Fachkräfte sind freilich immer noch die beste Art, Personal zu rekrutieren.