Zweimal doppeltes Glück

Der Trend in diesem Jahr hält auch zum bevorstehenden Abschluss von 2019 weiter an: Noch zwei Zwillingspärchen erblickten in den vergangenen Tagen auf der Entbindungsstation des Eisenacher St.-Georg-Klinikums das Licht der Welt. Und jeweils ist es ein Mädchen und ein Junge über das sich die Familien, aber auch Ärztinnen, Schwestern und Hebammen am Klinikum freuen konnten.

Zwölf, süße, kleine Neubürger vermeldet die Eisenacher Kreißsaal-Statistik für die vergangene Woche. Sechs davon waren mit den glücklichen Mamas und teilweise Papas zum Fototermin im neuen schicken Stillzimmer der Neugeborenen-Station erschienen.

Die neuen Erdenbürger tragen folgende Namen: Dania, Georg, Karl, Vincent Jason, Pepe, Timur Ammar, Emily, Sophie und Finn, Clara und Henning sowie Paul Emil.