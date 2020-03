Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuell 23 an Corona erkrankte Bürger im Weimarer Land

Die Zahl der an Corona Erkrankten steigt weiter langsam an. Wurden am Montagabend noch insgesamt 21 Erkrankte gemeldet, so sind es per Stand gestern Abend 23. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

