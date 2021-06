Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 10. bis 18. Juni finden Sie hier

Hier lesen Sie alle Nachrichten zum Coronavirus und seinen Folgen für Thüringen im Zeitraum vom 10. bis 18. Juni 2021.

18. Juni

20.13 Uhr: Kein Impfstoff trotz Impftermin für eine Frau aus Zeulenroda-Triebes?

Frau K. aus Zeulenroda-Triebes ist 79 Jahre alt und gehört damit zur Corona-Risikogruppe. Am 1. Juni soll sie im Impfzentrum Ostthüringen in Gera ihre Zweitimpfung mit Astrazeneca erhalten. Sie bekommt wenige Tage vorher eine Bestätigung. Als sie vor Ort ankommt, habe man ihr aber gesagt, dass sie nicht geimpft werden könne, da kein Impfstoff zur Verfügung stehe. Eine Impfung mit einem anderen Impfstoff sei auch nicht möglich gewesen, da dies nicht erlaubt sei. Was steckt dahinter?

19.21 Uhr: Reservierte Impftermine für Kinder und Familien

Mit einem Familienimpftag und reservierten Terminen startet Thüringen morgen das Impfen von Kindern ab zwölf Jahren in den 29 Impfstellen des Landes. Die jungen Menschen können sich vor Ort von Kinder- und Jugendärzten beraten lassen und auch ihre Eltern und nächsten Verwandten wie Großeltern mitbringen, die dann auch gleich mit der Vakzine von Biontech/Pfizer geimpft werden können. Bislang konnten sich Kinder und Jugendliche bereits von den Kinderärzten impfen lassen, jedoch nicht in den Impfstellen oder -zentren des Landes. (dpa)

19.19 Uhr: Wie viele Fälle der Delta-Variante gibt es mittlerweile in Thüringen?

In Thüringen ist die hoch ansteckende indische Delta-Variante des Coronavirus bislang kaum verbreitet. Aber mit einem Anstieg der Zahlen in den kommenden Monaten ist zu rechnen. Wir beantworten wichtige Fragen.

18.25 Uhr: Keine Neuinfektionen in Jena

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Donnerstag keine neuen Fälle für Jena übermittelt. 4 Personen konnten als genesen verzeichnet werden.

Jenaer Statistik vom 17.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 35

davon neu gemeldet in den letzten 24h: 0

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 6 (Vortag: 8)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 5,4 (gestern: 7,2; vorgestern: 6,3)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.332

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.215

davon in den letzten 24 Stunden: 4

Personen in Quarantäne: 118 (Stand 18.06.2021)

17.01 Uhr: Stadt Jena erlaubt doppelt so viele Badegäste

2600 Menschen im Ostbad und 3000 Menschen im Südbad – Das sind ab sofort die maximal erlaubten Besucherzahlen in den Freibädern. Warum in den Jenaer Freibädern fast wieder alles wie vor der Corona-Pandemie ist.

16.48 Uhr: 25 Luftballons für 25 Corona-Opfer: Erinnerung an Mitbewohner in Ebersdorf

25 bunte Luftballons sind von Ebersdorf aus in den Himmel gestiegen. 25 – für jeden in den vergangenen Wochen an oder mit Corona verstorbenen Bewohner im Seniorenzentrum Emmaus und dem dazugehörigen Haus Elisabeth. Eine besinnliche Andacht nach schweren Wochen.

15.30 Uhr: Besuch der Thüringen-Kliniken ab Sonntag ohne Test möglich

Ab Sonntag, dem 20. Juni, erleichtern die Thüringen-Kliniken den Besuch stationärer Patienten. "Die Besucher müssen nicht mehr nachweisen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Sie müssen während des gesamten Besuchs in den Thüringen-Kliniken aber zwingend eine FFP2-Maske tragen", so Klinik-Sprecher Stephan Breidt. Alle anderen Regelungen bleiben demnach bestehen.

14.29 Uhr: Fast die Hälfte aller Thüringer geimpft – Gamma-Variante in Thüringen festgestellt

Fast die Hälfte aller Thüringer sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag zumindest ein Mal gegen Corona geimpft worden. Die Quote der Erstimpfungen liege bei 48 Prozent, teilte das RKI mit. Vollständig geimpft seien 28,7 Prozent der Thüringer. Im Vergleich zu Donnerstag sei die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen um fast 25.000 gestiegen. Unterdessen geht die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche weiter zurück. Am Freitag gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 9,6 an. Innerhalb von 24 Stunden wurden durch die Gesundheitsämter 19 Fälle gemeldet. Dabei wurde erstmals in Thüringen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bei zwei Betroffenen die als besorgniserregend geltende Gamma-Variante des Coronavirus, die zuerst in Brasilien aufgetreten war, nachgewiesen, die das Sozialministerium mitteilte. (dpa)

14.15 Uhr: Keine Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Keine neuen Coronafälle wurden bis Freitag dem Gesundheitsamt gemeldet. Derzeit gibt es 64 aktive Fälle im Kreis. Seit Beginn der Pandemie gab es 6507 nachgewiesene Corona-Infektionen. Drei Betroffene liegen in den Ilm-Kreis-Kliniken. Dort werden auch zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Seit Donnerstag veranlasste das Gesundheitsamt 17 Abstriche. Der Inzidenzwert im Ilm-Kreis sank weiter und liegt nun bei 5,6.

14.09 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land fast bei 1

Keinen neuen, positiven Corona-Fall gibt es mit Stand vom 18. Juni fürs Weimarer Land zu vermelden. Innerhalb von sieben Tagen wurde nur eine Neuerkrankung registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 1,2. Aktuell sind 66 positiv getestete Personen registriert. Stationär behandelt werden 7 Personen. 81 verstarben bisher an oder mit Corona. 117 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 12 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie gab es 4152 Fälle, 4005 Personen gelten als genesen.

13.58 Uhr: Hufeland-Klinik im Unstrut-Hainich-Kreis lockert Besuchsverbot

Rückläufige Infektionszahlen ermöglichen Lockerungen beim Besuchsverbot im Hufeland-Klinikum an den Standorten Mühlhausen und Bad Langensalza. Wie das Krankenhaus mitteilt, kann jeder Patient ab Mittwoch, 23. Juni, einen Besucher pro Tag für maximal eine Stunde empfangen. Die Besuchszeiten sind montags bis sonntags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das sind die Voraussetzungen für einen Besuch.

13.41 Uhr: Open-Air Party.San fällt auch in diesem Jahr aus

Die Veranstalter des Party.San-Open-Airs gaben am Freitagvormittag bekannt, dass es auch im Jahr 2021 kein Heavy-Metal-Festival auf dem Flugplatz Schlotheim/Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) geben wird. Wie der Veranstalter unserer Zeitung gegenüber mitteilte, hat es trotz zuvor erarbeiteter umfangreicher Teststrategien nicht ausgereicht, für das beliebte Musikspektakel eine Genehmigung vom Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises zu bekommen. So begründen die Veranstalter die Absage.

13.25 Uhr: Nur noch neun Coronainfizierte im Landkreis Eichsfeld

Der deutliche Abwärtstrend im Landkreis Eichsfeld bei der Zahl der Coronainfizierten hält auch am Freitag an. Keine Neuinfektionen mit dem Virus vermeldet das Eichsfelder Gesundheitsamt. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind noch neun Menschen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt auf 2, am Vortag lag er bei 3. Im Krankenhaus wird ein Patient mit einem schweren Verlauf behandelt. Die aktuell Infizierten verteilen sich auf sechs Gemeinden.

13.02 Uhr: Weiterhin keine Patienten auf Intensivstationen im Wartburgkreis

11,8 im Wartburgkreis, 30,8 in der Stadt Eisenach, so lauten die Corona-Inzidenzwerte vom Robert-Koch-Institut am 18. Juni um 3.12 Uhr. Aktive Infektionen vermeldet das Gesundheitsamt im Kreis insgesamt 32, davon 10 in Bad Salzungen und sieben in Wutha-Farnroda. In der Stadt Eisenach sind es 22. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum müssen weiterhin keine Corona-Patienten betreut werden.

12.50 Uhr: Zwei Neuinfektionen in der Stadt Gera

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt wie am Freitag bei 9,7 und bleibt damit beim selben Wert wie am Vortag. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden zwei Neuinfektionen registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 15 (-1) aktiv Infizierte. 132 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5695 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5481 (+3) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

12.21 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha sinkt auf 17

Unverändert zum Vortag nennt das Landratsamt im Landkreis Gotha 59 Personen an einer Sars-Cov-2-Infektion erkrankt, sieben davon sind stationär aufgenommen, drei davon liegen auf der Intensivstation. Die Inzidenz sinkt auf 17.

12.20 Uhr: Eine Neuinfektion im Altenburger Land

Mit einer Corona-Neuinfektion liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land heute bei 16,8.

10.39 Uhr: Klinikum Altenburg öffnet wieder täglich für Besucher

Ab Sonnabend, 19. Juni, werden wieder täglich Besuche der Patienten im Klinikum Altenburger Land möglich sein. Corona-positive und Verdachtspatienten sind davon ausgeschlossen. Folgende Besuchszeiten und Besuchsregelungen gelten.

10.17 Uhr: Ab Sonntag Lockerungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Mit 36 gab das Robert-Koch-Institut am Freitagfrüh die Corona-Inzidenz für den Unstrut-Hainich-Kreis an. Den fünften Werktag nacheinander lag sie damit bei unter 50. Im Landkreis werden -- nach einem Übergangstag am Samstag – ab Sonntag die Corona-Maßnahmen gelockert. Diesen Zeitrahmen gibt das Land Thüringen mit seiner Verordnung vor. Welche Öffnungen das mit sich bringt und wo die Testpflicht wegfällt, lesen Sie hier.

10 Uhr: Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis bei 1,2

Der 17. Juni war der sechste Tag in Folge ohne einen vom Gesundheitsamt gemeldeten Corona-Fälle. Der Zugang in der Gesamtzahl auf 4.735 ergibt sich aus einem positiven Befund von April 2021. Es handelt sich dabei um eine Reinfektion, die dem Gesundheitsamt im Nachgang gemeldet wurde. Der Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis liegt weiter bei 1,2.

9.40 Uhr: Keine Neuinfektionen in Erfurt

Aus Erfurt wurden am Freitag keine Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 8616 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 5,1. Damit gibt es in Erfurt aktuell 37 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

9.20 Uhr: Besuch der Thüringen-Kliniken ab Sonntag ohne Test möglich

Ab Sonntag, dem 20. Juni, erleichtern die Thüringen-Kliniken den Besuch stationärer Patienten. "Die Besucher müssen nicht mehr nachweisen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Sie müssen während des gesamten Besuchs in den Thüringen-Kliniken aber zwingend eine FFP2-Maske tragen", so Klinik-Sprecher Stephan Breidt. Alle anderen Regelungen bleiben demnach bestehen.

8 Uhr: Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den 24 Donnerstagsstunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen weiter auf 3. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.163 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Die Inzidenz liegt derzeit bei 4,3.

17. Juni

19.41 Uhr: Corona produziert viele Nicht-Schwimmer – auch in Saalfeld

Nicht nur der Unterricht fiel bei vielen Schülern auf Grund der Corona-Pandemie aus – auch der Schwimmunterricht. Mehr als 24.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen haben in den vergangenen Monaten pandemiebedingt nicht richtig schwimmen gelernt, teilte der Thüringer Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. In Saalfeld ist das Problem erkannt. Explizit betonte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Mittwoch im Bauausschuss: „Das Schul-Schwimmen kann wieder stattfinden.“ Doch es gibt Zweifel daran, dass alle Schüler der Grundschulen noch das Schwimmen lernen können.

17:14 Uhr: Thüringens Wirtschaftsminister wirft CDU Blockade von Corona-Hilfsgeldern vor

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) wirft der CDU-Landtagsfraktion die Blockade der Corona-Hilfen für Unternehmen vor. Die CDU habe das Thema bei der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am Donnerstag von der Tagesordnung genommen und damit die Bereitstellung der benötigten Mittel verhindert, teilte das Ministerium mit. Das hat auch Auswirkungen auf bereits gestellte Anträge.

16.44 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Kreis Gotha unter 18

Eine Neuinfektion ist von Mittwoch zu Donnerstag im Kreis Gotha erfasst worden, am Vortag waren es vier. Die Zahl der aktuell Infizierten geht weiter zurück von 72 auf 59. Von ihnen werden sieben stationär behandelt, davon drei auf Intensivstation. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist für den Kreis Gotha weiter gesunken, auf 17,8. Innerhalb eines Tages ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona hinzugekommen, seit Ausbruch der Pandemie verstarben 250 Personen. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) beträgt 9200. Inzwischen gelten im Kreis Gotha 8891 Menschen als genesen.

16.30 Uhr: Kaum noch Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zur Pandemieentwicklung lassen viel Optimismus für den Saale-Orla-Kreis aufkommen. Am Donnerstag lag der kreisweite Inzidenzwert bei nur noch 2,5. Es war eine Neuinfektion bekannt geworden. An den vergangenen sieben Tagen gab es lediglich je einen Infektionsnachweis in Saalburg-Ebersdorf und in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück. Im Interview erklärt Landrat Thomas Fügmann (CDU) wie es mit den Einschränkungsmaßnahmen weitergeht, ob auch Flüchtlinge eine Chance auf Impfung haben und wie die Vorbereitungen auf den Herbst laufen.

16.18 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Eichsfeld

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Eichsfeld ist am Donnerstag auf einen Wert von 3 gesunken. Es habe keine Neuinfektion in den 24 Stunden seit Mittwoch gegeben, bestätigt das Landratsamt. Stationär behandelt wird noch ein Patient, allerdings mit einem schweren Verlauf. Nach der amtlichen Bestätigung stand Donnerstagmorgen allerdings auch fest, dass es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung gegeben hat. Zu betrauern seien zwei Frauen im Alter von 78 und 88 Jahren sowie zwei Männer, 72 und 92 Jahre alt. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen insgesamt auf 251 an.

16.04 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis weiter unter 35

Drei Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Donnerstag binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts stabil bei 22,9. Derzeit werden vom Gesundheitsamt 75 positiv auf Corona getestete Personen betreut – 44 aus dem Altkreis Sondershausen und 31 aus dem Altkreis Artern.

15.45 Uhr: Bundeswehr beendet Einsatz im Altenburger Land

Mit dem Abzug der Bundeswehr endet am 18. Juni eine wesentliche Etappe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie im Altenburger Land. ür sein besonderes Engagement bei der Bekämpfung der Pandemie verlieh Landrat Uwe Melzer (CDU) an Oberstleutnant Ralf Günther vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr die Medaille „Dank und Anerkennung“ des Landkreises Altenburger Land.

15.40 Uhr: Countdown in Eisenach startet erneut

In der Stadt Eisenach startet wieder der Countdown. Der Donnerstag war der erste Tag, an dem der Inzidenzwert mit 33,1 wieder unter der 35-Marke lag. Bleibt dies für die kommenden vier Tage (Sonntag nicht mitgerechnet) so, dann könnte die Corona-Beschränkungen am Donnerstag nächster Woche (24. Juni) wieder auf das Maß gelockert werden, die der Wartburgkreis weiterhin hat.

14.40 Uhr: Luca-App funktioniert in Erfurt ohne Lizenz

Die Luca-App kann in Erfurt zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden, obwohl die Stadt keine Lizenz abgeschlossen hat. „Die Stadtverwaltung hat eine technische Lösung gefunden, dass die Betreiber, welche die Luca-App nutzen wollen, dies auch können“, sagt Rathaus-Sprecherin Heike Dobenecker auf Nachfrage. Im Falle eines Infektionsgeschehens mit entsprechendem Kontaktumfeld könne das Gesundheitsamt auch auf die Daten zugreifen. Warum sich die Stadtverwaltung nicht auf ein System zur Kontaktverfolgung festlegen will, erfahren Sie hier.

14.15 Uhr: Inzidenzwerte in Weimar und im Weimarer Land sinken weiter

In der Stadt und im Landkreis liegen die Corona-Inzidenzwerte seit Donnerstag unter 10. Für die Stadt Weimar wies das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,07 je 100.000 Einwohner aus. Berechnungsbasis waren zwei bekannte Neuinfektionen auf 65.228 Einwohner in einer Woche. Für den Landkreis ergaben fünf Neuinfektionen binnen sieben Tagen den Inzidenzwert von 6,1. Drei Patienten aus Weimar und sieben aus dem Kreis mussten weiterhin in Kliniken stationär behandelt werden.

13.41 Uhr: Vorbereitungen auf Öffnung im Unstrut-Hainich-Kreis laufen

Leicht gestiegen aber dennoch unter 50: Den vierten Werktag nacheinander liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Unstrut-Hainich unter der für weitere Lockungen wichtigen Marke. Donnerstagmorgen wurde die Corona-Inzidenz vom Robert-Koch-Institut mit 40 angegeben. Bleibt die Zahl der Infektionen bis Donnerstagabend konstant, sind ab Sonntag Lockerungen in Sicht. Diese betreffen zum einen die Schulen, aber auch Kultur und Handel.

13.17 Uhr: 66 Coronafälle im Ilm-Kreis

Zu 66 bestätigten Coronafällen ermittelt derzeit das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises. Die Inzidenz liegt weiterhin deutlich unter 35, so dass die Kontaktbeschränkungen nicht verschärft werden müssen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit vier bestätigte Fälle und zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt.

12.23 Uhr: Saale-Holzland-Kreis am fünften Tag in Folge ohne Neuinfektionen

Den fünften Tag in Folge, wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises auch am Mittwoch kein neuer Corona-Fall gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten wurde am Mittwoch mit 4734 angegeben. Der Zugang in der Gesamtzahl ergibt sich aus einem positiven Befund vom Januar, der bei einer Softwareumstellung in einem Labor damals nicht übermittelt wurde. Eine Nachmeldung vom Gesundheitsamt an das Robert-Koch-Institut ist erfolgt. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 1,2.

12.03 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land weiter bei 15,7

Mit einer Neuinfektion liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land heute weiterhin bei 15,7. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis insgesamt 6870 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 291 sind an oder mit Covid-19 gestorben.

10.15 Uhr: Aus Corona-Frust im Auto in Jena eingeschlossen

Ein Mann geht in Jena gegen Hygieneregeln mit der Flasche vor. Ein 66-Jähriger wollte Mittwochnachmittag einen Einkaufsmarkt am Salvador-Allende-Platz ohne Einhaltung der Hygieneregeln betreten. Durch die Security wurde der Mann auf sein Fehlverhalten angesprochen. Daraufhin griff er zu einer Flasche und versuchte nach einem Mitarbeiter des Marktes zu schlagen. Nach einem Handgemenge schloss sich der 66-Jährige kurzzeitig in seinem Renault auf dem Parkplatz ein. Unfreiwillig musste der Mann die Beamten im Anschluss zur Dienststelle begleiten.

9.30 Uhr: Keine Neuinfektionen in Gera am Donnerstag

Es gibt derzeit 16 (-5) aktiv Infizierte. 163 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5693 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5478 (+5) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

9.05 Uhr: Keine Neuinfektionen in Erfurt

Für Erfurt meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist inzwischen einstellig und liegt bei 6,1 (Vortag: 10,3). Nachgewiesene Infektionen gibt es aktuell 42.

9.01 Uhr: Infektionsgeschehen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kommt nicht zum Erliegen

Auch am Donnerstag wurden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vier neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über den Landesdurchschnitt.

8.57 Uhr: Keine Neuinfektionen in Gera

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera liegt am Donnerstag bei 9,7. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden keine Neuinfektionen registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. 163 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5693 Infektionen gemeldet worden.

8.40 Uhr: Infektionsgeschehen in Saalfeld-Rudolstadt kommt nicht zum Erliegen

Auch wenn die aktuellen Zahlen im Vergleich zum zeitigen Frühjahr niedrig sind: Das Infektionsgeschehen in Saalfeld-Rudolstadt kommt nicht ganz zum Erliegen. Wie bereits am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) auch am Donnerstag vier neue Corona-Fälle für den Landkreis. Hier lesen Sie mehr.

7.10 Uhr: Zwei Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut erfasste für den Landkreis Sömmerda zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen beläuft sich damit in den vergangenen sieben Tagen auf drei. Seit Beginn der Pandemie waren im Landkreis bisher 4163 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit Stand Donnerstag mit 4,3 angegeben. Am Vortag lag sie nach mehreren Tagen ohne Neuinfektion bei 2,9.

16. Juni

22.05 Uhr: Am Wochenende wird überall in Thüringen mit BioNTech geimpft

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass sie am kommenden Wochenende an allen 29 Thüringer Impfstellen Impftermine mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech anbieten. Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist ungewöhnlich.

18.39 Uhr: In Gera ruckelt System für digitales Impfzertifikat noch

Seit Anfang der Woche können sich vollständig Geimpfte ein digitales Impfzertifikat auf ihr Handy laden. Unterstützung finden die Interessenten dabei auch in Geras Apotheken. Auf der Internetseite mein-apothekenmanager.de sind alle Apotheken gelistet, die einen solchen Service anbieten.

Karin Frenzel-Beck, Inhaberin der Berg-Apotheke, sagt, dass die Nachfrage groß sei. Die Leute wollen alle verreisen, deshalb wünschen sie sich den digitalen Nachweis, erzählt sie. Ganz flüssig läuft das Programm aber noch nicht. Am Dienstag mussten einige Interessenten gebeten werden, später noch einmal vorbeizukommen, da es Probleme mit dem Server gab. Mittwoch lief es schon besser.

18.26 Uhr: Weimar vor Familienimpftag für Hunderte Personen

Gut angenommen war bereits bis Mittwochmittag das bevorstehende Familienimpfen im Impfzentrum Weimar. Für das kommende und das nächste Wochenende bietet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) seit Dienstag Impftermine für Familien mit Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren in den Impfzentren Weimar, Apolda und Blankenhain an. Die Nachfrage war bis Mittwoch in den Impfstellen Apolda und Blankenhain dagegen noch gering.

18.23 Uhr: Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt weiter

Sieben Neuinfizierte meldete das Landratsamt am Mittwoch. Bei insgesamt 105 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis ist damit das Coronavirus aktuell nachgewiesen. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ist erneut gesunken: auf 35,2. Bald könnte es deshalb Lockerungen geben.

17.47 Uhr: Über 10.700 Schnelltests im Saale-Holzland-Kreis durchgeführt

Schnelltests haben auch im Saale-Holzland-Kreis geholfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte Juni wurden mehr als 10.700 kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt. Mittlerweile hat die Nachfrage aber stark abgenommen.

15.54 Uhr: Inzidenzwert im Saale-Holzland sinkt weiter gen null

Den vierten Tag in Folge wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises auch am Dienstag, 15. Juni kein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem Corona-Virus seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt unverändert 4.733. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz ist im Saale-Holzland weiter in Richtung null gesunken und liegt aktuell jetzt bei 1,2.

15.52 Uhr: Corona-Inzidenz Kyffhäuserkreis wieder unter 35

Zwei Neuinfektionen mit Corona meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch binnen 24 Stunden. Die Siebentageinzidenz wird aktuell mit 22,9 angegeben. Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 74 positiv Sars-Cov-2 getestete Personen (44 Altkreis Sondershausen und 30 Altkreis Artern) betreut. Mittlerweile befindet sich aber

15.03 Uhr: Inzidenzwert in Eisenach vierten Tag in Folge über 35

In Eisenach liegt der Corona-Inzidenzwert mit 40,2 auch am vierten Tage in Folge über der Grenze von 35. Der Grund: Diffuses Infektionsgeschehen. Ab Donnerstag, 16. Juni, gelten deshalb wie bereits angekündigt auch folgende, erweiterte Regelungen: Innenräume der Gastronomie dürfen geöffnet bleiben. Gäste brauchen aber wieder einen negativen Coronatest (Impfung/Genesung) und es werden die Kontaktdaten erfasst. In der Außengastronomie müssen ebenfalls wieder die Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. In den Schulen gilt ab Klasse 7 wieder Maskenpflicht auch im Unterricht. In Fitnessstudios gilt wieder Testpflicht. In geschlossenen Räumen darf sich ein Haushalt mit fünf weiteren Personen treffen. Unter freiem Himmel ist das Treffen eines Haushaltes mit zehn Personen gestattet (Geimpfte und Genesene zählen nicht mit). Im Wartburgkreis dagegen liegt die Inzidenz weiter unter 10, nämlich bei 7,6. Aktive Infektionen gibt es im Kreis 29, in der Stadt Eisenach 22 (Stand: 16. Juni, 9.15 Uhr). Im Klinikum gibt es auch weiterhin keine Corona-Patienten.

14.09 Uhr: Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Gotha steigt auf 250

Vier weitere Covid-19-Erkrankungen sind von Dienstag zu Mittwoch im Landkreis Gotha erfasst worden, am Vortag war es eine. Die Zahl der Erkrankten geht zurück von 77 auf 72. Von ihnen werden zwölf stationär behandelt, davon drei auf Intensivstation. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt auf 22,2. Allerdings ist die Anzahl der Corona-Todesfälle im Kreis auf mittlerweile 250 gestiegen.

13.30 Uhr: Inzidenz steigt leicht im Altenburger Land

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land hat sich leicht erhöht. Sie stieg von 12,3 am Dienstag auf 15,7 am Mittwoch, teilte das Gesundheitsamt mit. Allerdings wurden lediglich drei Neuinfektionen verzeichnet. In Ostthüringen weist der Landkreis damit die höchste Inzidenz aus. Die Gesamtzahl aller bislang Infizierten steigt auf 6869 an.

11.30 Uhr: Delta-Variante in Jena aufgetreten

Der Fachdienst Gesundheit in Jena hat dem Robert Koch-Institut am Dienstag einen neuen Corona-Fall übermittelt. Neun Personen gelten inzwischen als wieder genesen. Die Neuinfektion betrifft eine Person, welche von einer Reise zurückkehrt sei. Das Endergebnis liegt noch nicht vor. Eine Infektion vom Wochenende wurde inzwischen als Delta-Variante identifiziert. Die als besonders ansteckend eingestufte Variante wurde bei einer Frau nachgewiesen, die von einer Reise nach Osteuropa zurückgekehrt war und am Freitag getestet wurde. Die Kontaktnachverfolgung läuft in diesem Fall noch.

Jenaer Statistik vom 15.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 42

davon neu gemeldet in den letzten 24h: 1

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 7 (Vortag: 8)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 6,3 (gestern: 7,2; vorgestern: 7,2)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.334

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.211

davon in den letzten 24 Stunden: 9

Personen in Quarantäne: 115 (Stand 15.06.2021)

11.15 Uhr: Inzidenz in Gera unter 12

Zwei Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Mittwoch bei 11,81. Es gibt 21 (-1) aktiv Infizierte. 132 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5693 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5473 (+3) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

11.06 Uhr: Corona-Auswirkungen bei Gastschulanträgen prüfen

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg hat die Schulämter im Land dazu aufgefordert, Anträge von Eltern auf Einschulung ihrer Kinder in eine andere als die eigentlich zuständige Schule individuell zu prüfen. «Ich werbe sehr dafür, dass bei der Bearbeitung der Gastschulanträge durch die Thüringer Schulämter auf den Wunsch der Eltern nach stabilen Beziehungen beziehungsweise der Berücksichtigung der Kindergarten-Freunde besonders sensibel reagiert wird», sagte Herzberg am Mittwoch in Erfurt. Er erwarte, dass die Schulämter ihrer hohen Verantwortung nachkommen und Entscheidungen im Sinne der Kinder treffen. Dazu sollten sie gegebenenfalls ergänzende Stellungnahmen etwa bei Erzieherinnen einholen. (dpa)

8.55 Uhr: Corona-Inzidenzwert sinkt in Erfurt auf 10

Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt Erfurt am Dienstagmorgen zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 10,3 (Vortag 14,5). Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 53 nachgewiesene Infektionen.

8.25 Uhr: Vier Neuinfektionen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Nach sechs Tagen hintereinander, an denen die Inzidenz stetig sank, gibt es am Mittwoch im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wieder einen leichten Anstieg auf 9,7 Infektionen .

15. Juni

19.20 Uhr: Zahl der Geburten im März deutlich angestiegen

Im März 2021 hat es in Deutschland binnen eines Monats mit fast 66.000 Neugeborenen so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht mehr in einem März gegeben. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sieht einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abflauen der ersten Corona-Welle und Lockerungen ab Anfang Mai vergangenen Jahres.

19.03 Uhr: Modellversuch gestartet: Betriebsärzte verabreichen in Thüringen Corona-Impfung

Seit dem 7. Juni können Unternehmen ihren Belegschaften Impfungen gegen Sars-CoV-2 anbieten. Kleinere und mittlere Betriebe verfügen jedoch meist nicht über die dafür notwendige Infrastruktur. Im Rahmen des Projektes "Gesund arbeiten in Thüringen" ist deshalb am Dienstag ein Modellversuch gestartet, der es kleineren und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, ihren Beschäftigten zwischen dem 15. und 18. Juni eine Impfung anzubieten. Das Angebot trifft auf eine große Nachfrage. Für die Aktion an insgesamt drei Standorten in Thüringen haben sich 30 Unternehmen registriert. Über 600 Beschäftigte wollen sich gegen Covid-19 impfen lassen. Das Modellvorhaben ist ein gemeinsames Projekt der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) und der BARMER und steht seit dem Start im Jahr 2017 unter der Schirmherrschaft der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner, die beim Auftakt der Impfaktionstage in Erfurt vor Ort war.

18.59 Uhr: Wo man in Thüringen man das erste Deutschland-EM-Spiel gucken kann

In mehreren Gastronomiebetrieben in Thüringen kann das erste EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmanschaft gegen Frankreich unter Einhaltung geltender Abstands- und Hygieneregeln gemeinsam geschaut werden. Hier kann man das Spiel in Kneipen oder Biergärten gucken.

18.51 Uhr: Internationales Amateurfestival "Theaterwelten" diesmal digital

Dem zweijährigen Turnus entsprechend hätte das internationale Amateurtheaterfestival "Theaterwelten", das seit 2015 in Rudolstadt stattfindet, auch in diesem Sommer wieder in der Saalestadt veranstaltet werden sollen. Das Programm und die Teilnehmer aus nahezu allen Regionen der Welt standen längst fest. Doch die Pandemie machte einen Strich durch die Langzeitplanung. Statt einer kompletten Absage, entschied man sich für eine digitale Variante und einen neuen Anlauf für ein Präsenz-Festival vom 9. bis 12. Juli. Vom 17. bis 20. Juni laden nun also der Bund Deutscher Amateurtheater und der Thüringer Theaterverband zur Sonderausgabe "Theaterwelten 21 digital" ein. Ein Kennenlernen der Schauspieler und Regisseure, die hätten kommen sollen und ein Neugierig-Machen auf die Stücke, die sie hoffentlich im nächsten Jahr mitbringen werden.

17.57 Uhr: Zahl der Corona-Todesfälle steigt im Eichsfeld an

Die Siebentagesinzidenz liegt am Dienstag bei glatt 5, eine Neuinfektion ist registiert worden. Allerdings muss das Landratsamt sieben weitere Todesfälle nach amtlicher Bestätigung vermelden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung steigt im Landkreis insgesamt auf 247.

16.58 Uhr: Testzentrum verlässt Aula der Volkshochschule in Altenburg - und zieht um

Von Montag zu Dienstag hat sich die Lage, was die Corona-Pandemie im Altenburger Land betrifft, weiter stabilisiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf jetzt 12,3. Vor dem Hintergrund der sinkenden Fallzahlen kann das Testzentrum des Altenburger Landes die Aula der Volkshochschule auf dem Hospitalplatz in Altenburg wieder verlassen, damit der Lehrbetrieb in der Einrichtung ungestört stattfinden kann. Ab Sonnabend, d. 19. Juni, werden die kostenlosen Schnelltests für die Bürger in der Lindenaustraße 31 durchgeführt. Das Testzentrum zieht bei laufendem Betrieb und ungeänderten Öffnungszeiten wieder in die Turnhalle im Hof des Gesundheitsamtes, die vielen Bürgern bereits als Corona-Abstrichpunkt bekannt ist. Bis dahin wird weiter in der Volkshochschule wie gewohnt wochentags von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr getestet. Im Anschluss geht es am Sonnabend in der Turnhalle zwischen 8 und

12 Uhr nahtlos weiter.

16.11 Uhr: Thüringens Gesundheitsministerin fordert zusätzliche Impfdosen

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner hat eine Sonderzuweisung von Corona-Impfdosen des Bundes an die ostdeutschen Bundesländer gefordert. Allein für Thüringen sei eine fünfstellige Zahl an zusätzlichen Impfdosen nötig, sagte Werner am Dienstag in Erfurt. So begründet sie die Forderung.

15.15 Uhr: Weitere Corona-Tote im Saale-Holzland

Auch am Montag, 14. Juni, wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises kein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Dienstag mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem Corona-Virus seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 4733. Der Inzidenzwert liegt unverändert bei 2,4. Allerdings seien weitere Todesfälle zu beklagen. Im Saale-Holzland sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus 124 Menschen verstorben.

14.53 Uhr: Thüringer Kabinett stimmt Fortführung der Schulcloud zu

Als letztes der drei beteiligten Bundesländer hat Thüringen einer Weiterentwicklung der gemeinsamen Schulcloud mit Brandenburg und Niedersachsen zugestimmt. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Thüringer Kabinett am Dienstag in Erfurt. Die beiden anderen Bundesländer hatten bereits grünes Licht für die Fortführung des Projektes gegeben. Nach Angaben von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) soll ein entsprechender Vertrag am 2. Juli unterzeichnet werden. Bis dahin wolle man sich nicht zu den Kosten äußern, die durch die Einführung und Nutzung der Schulcloud entstanden sind und noch entstehen werden. Als wegen der Ausbreitung des Virus Schulen teils oder ganz geschlossen werden mussten, wurde die Schulcloud deutlich früher als geplant für alle Schulen geöffnet, um im Lockdown digitalen Unterricht zu erleichtern. (dpa)

14.40 Uhr: Jenakultur sagt Altstadtfest im September ab

In der Stadt normalisiert sich das öffentlich Leben. Und doch muss Jenakultur das Altstadtfest im September absagen. „Nach aktueller Beschlusslage wäre ein Altstadtfest nur in einem stark abgewandelten Format wie im letzten Jahr möglich, was jedoch kaum dem Charakter des Jenaer Altstadtfestes entspricht und auf viele Möglichkeiten, die das Fest sonst bietet, verzichten müsste“, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Hier lesen Sie mehr.

14.27 Uhr: In Thüringen jetzt eine Million Menschen gegen Corona geimpft

In Thüringen sind seit Beginn der Corona-Impfungen eine Million Menschen mindestens einmal gegen das Virus geimpft worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Der einmillionste Impfling habe bei einer Impfaktion für Betriebe eine Spritze erhalten, hieß es. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hatten bis Montag 996 109 Thüringer die erste Impfdosis erhalten, über den vollständigen Impfschutz hätten 562 440 Menschen in Thüringen verfügt. Damit seien 46,7 Prozent der Thüringer erst- und 26,4 Prozent zweitgeimpft. (dpa)

14.11 Uhr: Inzidenzwert unter 15 in Erfurt

Vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Dienstagmorgen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 14,5. Es gibt in Erfurt aktuell 55 nachgewiesene Infektionen. Insgesamt wurden bislang 8613 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8286. Unverändert zu Montag ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 272 Personen sind verstorben.

12.25 Uhr: Inzidenz in Wartburgregion bei 6,7

Die Corona-Inzidenzwerte in der Stadt Eisenach sind zwar laut Robert-Koch-Institut wieder ein wenig zurückgegangen (37,9), liegen damit aber den dritten Tag in Folge über der Marke von 35. Das bedeutet, wenn auch am Mittwoch (16. Juni) diese Grenze erneut überschritten wird, kehrt die Stadt in den Bereich der Regelungen für Inzidenzwerte zwischen 35 und 50 zurück. Im Wartburgkreis sind es insgesamt 33, in den einzelnen Orten nirgends über 10. Seit Beginn der Pandemie gab es in der Region 10.221 Infektionen. 9851 Menschen, die sich infiziert hatten, gelten als genesen. Im Klinikum befindet sich auch weiterhin kein einziger Corona-Patient.

12.20 Uhr: Keine Neuinfektion im Landkreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 2. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.161 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

11.20 Uhr: Drei Neuinfektionen in Gera

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 9,7. Drei Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 22 (-6)aktiv Infizierte. 115 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5691 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5470 (+9) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

11.02 Uhr: Land bietet Familien Impfwochenenden an

Das Land Thüringen bietet an den Wochenenden am 19. und 20. Juli, sowie am 26. und 27. Juli Termine für impfwillige Familien an. Insgesamt stehen 27.000 Termine zur Verfügung.

10 Uhr: Mehr Hinweise auf Kindeswohlgefährdung in Saalfeld-Rudolstadt

2019 stieg die Zahl von 137 auf 204, im vergangenen Jahr waren es 279 Hinweise. Die Jugendarbeit rechnet mit einer wesentlich höheren Dunkelziffer. Viele Eltern, die beispielsweise im Lockdown überfordert waren oder sind, haben nicht selten ihren Frust an ihren Kindern ausgelassen.

9.22 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun unter dem Bundesdurchschnitt

Die Corona-Lage in Thüringen entpannt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag im Freistaat bei 13,9 und damit recht deutlich unter dem bundesweiten Wert von 15,5.

9.13 Uhr: Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis erstmals unter 40

Die Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis ist erstmals seit dem Herbst des vergangenen Jahres unter die Marke von 40 gerutscht. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Dienstagmorgen mit 37 an. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind derzeit 105 Menschen infiziert; zwölf werden in einem Krankenhaus behandelt. Unverändert ist die Lage in den Pflegeheimen: Dort gibt es 15 infizierte Bewohner und sieben infizierte Mitarbeiter. Der Dienstag ist im Unstrut-Hainich-Kreis der zweite Werktag unter der für Öffnungen wichtige Marke von 50; damit sind weitere Lockerungen für Sonntag und Anfang kommender Woche zu erwarten.

8.20 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt jetzt einstellig

Seit Dienstag hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine einstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Neun Neuinfektionen in dieser Zeit ergeben einen Wert von 8,7 pro 100.000 Einwohner. Das ist unter dem Durchschnitt im Bund (15,5) und im Land Thüringen (13,9). Das Robert-Koch-Institut in Berlin teilte am Dienstag keine weiteren Infektionen mit, allerdings erhöhte sich die Zahl der Coronatoten im Landkreis um einen auf 287. Hier lesen Sie mehr.

14. Juni

20.26 Uhr: Inzidenz in Jena weiter gesunken

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Wochenende die folgenden Fälle für Jena gemeldet. Am Freitag gab es 3 neue Fälle, zudem wurden zwei Fälle nachgemeldet. Die positiven Fälle traten bei zwei Kindern auf. Betroffen ist zum einen eine Schule in Jena, bei der Quarantänemaßnahmen angeordnet wurden. Zum anderen ist eine Kindertagesstätte in einer anderen Stadt betroffen, wobei das Kind wohnhaft in Jena ist. Ein Fall ist zudem in einer Arztpraxis bekannt geworden. Für Samstag und Sonntag wurden hingegen keine neuen Fälle registriert. 17 Personen gelten als genesen. Allerdings sind leider zwei weitere Todesfälle in Folge einer Corona-Erkrankung zu beklagen.

Jenaer Statistik vom 13.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 5

davon neu gemeldet in den letzten 24h: 0

stationäre Fälle: 2

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der letzten sieben Tage: 8 (Vortag: 9)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 7,2 (gestern: 8,1; vorgestern: 9)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.334

Verstorbene insgesamt: 81

Genesene insgesamt: 4.200

davon in den letzten 24 Stunden: 17

Personen in Quarantäne: 142 (Stand 11.06.2021)

18.24 Uhr: Figurentheater-Festival: Aufführungen an drei Augusttagen

Liebhaber des Figurentheaters können sich in diesem Jahr über ein fünftes Festival im südostthüringischen Lehesten freuen. Pro Aufführungen sind vom 6. bis 8. August allerdings pandemiebedingt nur acht Zuschauer zugelassen, wie der Organisator Ludwig Peil am Montag mitteilte. Deshalb seien zuerst die regelmäßigen Besucher aus den vergangenen Jahren einladen. Auf die Bühne gebracht werden im Papiertheater neben Musikvideos etwa von den Beatles auch die Geschichten aus 1001 Nacht wie die Oper "Abu Hassan" von Carl Maria von Weber. "Der gestiefelte Kater" und "My Fair Lady" werden als Marionettentheater aufgeführt. (dpa)

18.21 Uhr: Rufe nach Abschaffung von Corona-Regeln in Thüringen werden lauter

Angesichts der drastisch sinkenden Zahl von Corona-Infektionen verstärkt die Opposition in Thüringen den Druck auf die Landesregierung, die Einschränkungen schneller zu lockern. Obwohl in der Mehrzahl der Städte und Kreise die Sieben-Tage-Inzidenz von 20 unterschritten wurde bestünden immer noch Verbote, bemängelte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt. "Dort sollten alle Einschränkungen jenseits der Abstands- und Hygiene-Regeln wegfallen", sagte er unserer Zeitung.

17.39 Uhr: Thüringer Kabinett entscheidet über Weiterführung der Schulcloud

Das Thüringer Kabinett entscheidet als letztes von drei beteiligten Bundesländern über die Fortführung des gemeinsamen Schulcloud-Projektes. Über das Ergebnis will Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag informieren. Die Landesregierungen in Brandenburg und Niedersachsen hatten dem entsprechenden Verwaltungsabkommen bereits zugestimmt. Alle drei Länder nutzen für den digitalen Unterricht an ihren Schulen eine Lernplattform, die vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam entwickelt wurde - bisher als Pilotprojekt. (dpa)

17.37 Uhr: Testmöglichkeiten für Schul- und Kitakinder in Erfurt erweitert

Das Erfurter Gesundheitsamt hat seine Zusammenarbeit mit dem DRK erweitert. Ab sofort können Kinder, die in Schule oder Kita im Selbsttest positiv sind, über das Gesundheitsamt einen Termin für einen PCR-Test im Testzentrum des DRK, Mühlhäuser Straße 76, erhalten. Dort wird ein Schnell-PCR-Test durchgeführt, so dass ein Ergebnis noch am selben Tag vorliegt. Eine Terminvergabe erfolgt unter der Telefonnummer 0361/6554220. Eine Meldung an das Gesundheitsamt muss bis 12 Uhr erfolgen.

17.35 Uhr: Zuschauerplätze für Domstufen-Festspiele Erfurt halbiert

Alle Theater spielen Schach. Wirklich alle? Jawohl! In der Branche mutmaßte man zwar bis zuletzt, Erfurt wolle auf und vor den Domstufen aus der Reihe tanzen, um die wegen der Bundesgartenschau auf 2400 Plätze erweitere Zuschauertribüne voll zu besetzen. Dazu wird es aber nicht kommen. Auf den Internetseiten der Domstufen-Festspiele wird bereits auf einen in jedem Fall notwendigen Umtausch all jener Karten verwiesen, die bis zum 11. Juni erworben wurden. Verwiesen wird auf die aktuelle Thüringer Verordnung zu Infektionsschutz-Maßnahmen, die einen veränderten Sitzplan erfordere.

15.54 Uhr: Viele Thüringer Apotheken stellen Digital-Impfnachweis aus

In Thüringen sind am Montag nach Rechnung des Apothekerverbands bereits rund 6000 digitale Impfpässe ausgestellt worden. Nach technischen Schwierigkeiten innerhalb der ersten Stunde laufe es jetzt reibungslos, sagte der Sprecher des Apothekerverbandes Thüringen, Stefan Fink, am Montagmittag. Bereits rund 70 Prozent (360) aller 517 Apotheken im Freistaat seien seit dem Start am Morgen in der Lage, den digitalen Impfnachweis für Menschen, die ihre zweite Corona-Impfung erhalten haben, zu erstellen. So können auch sie ihn sich besorgen.

15.30 Uhr: Inzidenz sinkt im Altenburger Land

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis gesunken. Am Montagvormittag lag der Wert für das Altenburger Land bei 21,3. Dieser erfreulichen Entwicklung stehen jedoch zehn Neuinfektionen über das Wochenende gegenüber.Betroffen davon sind auch Kinder und Jugendliche. Jeweils ein Kind aus der Erich-Mäder-Schule Altenburg, der Kita Nöbdenitz und Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind neu dazugekommen. Insgesamt sind aus den Kitas und Schulen aktuell 14 positive Corona-Infektionen bekannt. Acht davon wurden bisher im Lerchenberg-Gymnasium festgestellt. Kreisweit musste das Gesundheitsamt für 177 Personen aus den betroffenen Einrichtungen Quarantäne anordnen.

15.11 Uhr: Eisenachs Inzidenzwert weiterhin über 35

Derzeit gelten für Stadt und Kreis die Regelungen für niedrige Inzidenzwerte unter 35. Der Montag (14. Juni) war (nach Sonntag) nun für die Stadt Eisenach nach Rechnung des Gesundheitsamtes bereits der zweite Tag, an dem der Inzidenzwert mit 42,6 diese Schwelle überstieg. Sollte dies an drei aufeinander folgenden Tagen passieren (also auch noch am 15. Juni), würde die Stadt am Donnerstag (17. Juni) wieder in den Beschränkungsbereich zwischen 35 und 50 hineinrutschen.

Im Kreis warn die Inzidenzen am Montag (Stand: 3.12 Uhr) mit 10,9 dagegen am Rande der Einstelligkeit. Am Freitag war es bei den Zahlen auf den Seiten RKI und Gesundheitsamt zu einer Abweichung vin 2 und damit zu Irritationen gekommen. Was dann vom Gesundheitsamt korrigiert wurde.

Im Kreis gibt es (Stand: 14. Juni, 10.15 Uhr) 45 aktive Infektionen, nur in Bad Salzungen (11) und Ruhla (8) liegen diese Werte noch über 5. In der Stadt Eisenach wurden 24 aktive Infektionen registriert.

Das Eisenacher St. Georg-Klinikum werden derzeit nach langem Monaten erstmals wieder keine Corona-Patienten behandelt.

14.11 Uhr: Corona-Lage im Eichsfeld bleibt stabil

In Sachen der aktuellen Fallzahlen bezüglich Corona hat sich im Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Wochenende nichts geändert. Noch immer steht die Siebentagesinzidenz bei 4, es gab keine weitere Neuinfektion. Noch immer werden sieben Patienten stationär behandelt, einer mit einem schweren Verlauf.

13.32 Uhr: Keine Corona-Neuinfektionen in Erfurt

Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Montagmorgen keine. Allerdings wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 14,0. Aktuell gibt es in Erfurt 61 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 8609 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8276. Nunmehr sind insgesamt 272 Personen verstorben.

13.15 Uhr: Inzidenz sinkt nun auch im Unstrut-Hainich-Kreis

Erstmals seit dem 31. Mai hat Unstrut-Hainich-Kreis an einem Werktag eine Corona-Inzidenz von weniger als 50 erreicht. Dies ist wichtig, wenn es um weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht. Es braucht fünf Werktage nacheinander plus einen Übergangstag, damit die Einschränkungen sinken. Das Robert-Koch-Institut gab die Corona-Inzidenz im Landkreis am Dienstagmorgen mit 46 an; es ist der höchste Wert in Thüringen. Insgesamt sind aktuell nach Aussage der Kreisverwaltung 106 Menschen infiziert, 13 werden in einem Krankenhaus behandelt. Es gibt keinen schweren Verlauf. 22 Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheimes im Landkreis sind aktuell infiziert.

12.30 Uhr: 30 Geimpfte in Gera mit Corona infiziert

30 infizierte Personen im Alter zwischen 28 Jahren und 91 Jahren wurden statistisch in Gera erfasst, die bei ihrer Erkrankung an Corona bereits vollständig geimpft waren; fünf davon mussten sogar stationär behandelt werden. Das sagt das Gesundheitsamt dazu.

12.20 Uhr: Gedenk- und Lernort "Topf & Söhne" wieder geöffnet

Nach mehrwöchigem Lockdown öffnet der Gedenk- und Lernort Topf & Söhne in Erfurt wieder seine Veranstaltungs- und Ausstellungsräume. Online soll auch künftig weiter jede Woche immer am Mittwoch ein neues Statement zur Erinnerungskultur auf dem Instagram-Kanal der Stadt Erfurt (@erfurtkultur) gepostet werden.

11.48 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Gotha sinkt auf 25,9

Im Landkreis Gotha sind von Sonntag zu Montag zwei neue Covid-19-Erkrankungen erfasst worden. Die Zahl der aktuell Erkrankten beträgt 87. Es würden 15 stationär behandelt, davon acht auf Intensivstation. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis ist weiter gesunken auf 25,9. Innerhalb eines Tages ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona hinzugekommen, seit Ausbruch der Pandemie sind es 249 Tote. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) beträgt 9195.

11.45 Uhr: Drei Neuinfektionen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Am Montag gab das Gesundheitsamt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt drei neue Corona-Infektionen bekannt. In den Thüringen-Kliniken werden derzeit zehn Personen stationär behandelt, auf der Intensivstation befindet sich eine Person. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet, insgesamt sind bisher 286 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der infizierten Personen seit Beginn der Pandemie liegt bei 6773. Die 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt bei 10,7.

11.40 Uhr: So bekommen Sie den digitalen Impfnachweis in der Apotheke

Ab sofort ist der digitale Impfnachweis in Deutschland verfügbar. Doch wie kommt man an das Dokument? Apotheken können weiterhelfen.

11.25 Uhr: Zahl der Infizierten fällt in Gera weiter

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Montag bei 7,5. Zwei Neuinfektionen wurden über das Wochenende registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 28 (-3) aktiv Infizierte. 101 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5688 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5461 (+5) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

10.40 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis bei 2,4

Auch am Sonntag, 13. Juni, wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises kein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Montag mitgeteilt.Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem neuartigen Corona-Virus seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt unverändert 4733. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 2,4.

9.40 Uhr: Mehrere Thüringer Regionen im einstelligen Inzidenz-Bereich

In Thüringen infizieren sich immer weniger Menschen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Montag erneut leicht - auf einen Wert von 15,8, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministerium hervorgeht.

8.30 Uhr: Keine Neuinfektionen im Kreis Sömmerda gemeldet

Laut RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 4. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.161 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt derzeit 5,8.

7.20 Uhr: Kann der Arbeitgeber untersagen, dass ich Urlaub im Risikogebiet mache?

Das Urlaubsziel sollte mit Bedacht ausgesucht werden. Diese Konsequenzen könnten Arbeitnehmern bei einer Reise in Risikogebiet drohen.

13. Juni

22.01 Uhr: Furcht vor höherer Stromrechnung bei kinderreichen Familien

Geschirrspüler und Küchenherde, die mehr als sonst in Betrieb sind, Tablets die ständig aufgeladen werden müssen: Kinderreiche Familien spüren die Folgen des Lockdowns auch an ihren gestiegenen Kosten für Strom und Wasser, so die Vorsitzende des Thüringer Verbandes, Katrin Konrad. „Viele Familien blicken mit großer Sorge den Nebenkostenabrechnungen entgegen.“ Die Freude über die Öffnungen werde vielen Kinderreichen durch heftige Nachzahlungen verhagelt werden, befürchtet sie.

Besonders problematisch werde es, wenn aufgrund des gestiegenen Verbrauchs die Abschlagszahlungen bereits erhöht wurden. Annika Kröller vom Bundesverband spricht von 40 bis 50 Prozent mehr Kosten, die kinderreiche Familien aufbringen müssen. Das könne schnell zu einer Schuldenspirale gegenüber Anbietern führen. Katrin Konrad ermuntert ausdrücklich betroffene Familien, schnell Familienberatungsstellen aufzusuchen. Denn bereits bei unbezahlten Rechnungen für Strom und Gas über 100 Euro können Sperrungen folgen.

19.17 Uhr: Stimmungsvolle Rückkehr der Live-Musik in Gera mit dem Duo Berge

Bei sommerlich warmen Temperaturen ist im Biergarten des Clubzentrums Comma in Gera nach langer pandemiebedingter Pause die Musik zurückgekehrt. Organisiert durch das Kulturamt der Stadt und die Veranstaltungsagentur Dake spielte zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur nach Monaten miteinander feierten. Die Besucherzahl war auflagenbedingt begrenzt, das Konzert in diesem Rahmen ausverkauft:

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Bei sommerlich warmen Temperaturen ist im Biergarten des Clubzentrums Comma in Gera nach langer pandemiebedingter Pause die Musik zurückgekehrt. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Organisiert durch das Kulturamt der Stadt und die Veranstaltungsagentur Dake spielte zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur nach Monaten miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Die Besucherzahl war auflagenbedingt begrenzt, das Konzert in diesem Rahmen ausverkauft. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert



Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert



Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert

Reihe "Couchkonzerte" startet im Garten des Commas Zum Auftakt der "Couchkonzerte"-Reihe spielte das Duo Berge vor fröhlichen Menschen, die die Rückkehr der Kultur miteinander feierten. Foto: Tobias Schubert



16.49 Uhr: Ende der Maskenpflicht: Gesundheitsministerin will Schutz nicht voreilig über Bord werfen

In der Debatte um ein Ende der Maskenpflicht hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vor vorschnellen Reaktionen gewarnt. Es wäre falsch, "jetzt schon sämtliche Schutzmaßnahmen über Bord zu werfen, bevor alle, die das möchten, den vollständigen Impfschutz erhalten haben", erklärte Werner nach Angaben ihres Ministeriums am Sonntag in Erfurt. Sie reagierte auf Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die die Länder aufgefordert hatte, angesichts der abflauenden Coronavirus-Pandemie die Fortdauer der Maskenpflicht zu überprüfen.

16.42 Uhr: Corona-Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt nur noch knapp zweistellig

Mit Stand am Sonntagmorgen hatte sich die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf 6773 seit Ausbruch der Pandemie gesteigert und damit nur um drei festgestellte Neuinfektionen am Sonnabend. Der Inzidenzwert der Infektionen innerhalb einer Woche je 100 ist weiter auf nun 13,6 gesunken, womit der Landkreis im Thüringer Mittelfeld liegt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht bekannt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage mussten fünf Covid-Patienten stationär behandelt werden, wobei keiner einen schweren Verlauf vorwies. Wie in allen anderen Kreisen Thüringens ist die sogenannte britische Virus-Mutante mit nunmehr 650 Nachweisen stark vertreten. Auffällig bleibt, dass im hiesigen Landkreis mit 14 Fällen fast ein Drittel aller südafrikanischen Erreger-Varianten von Thüringen auftraten.

16.41 Uhr: Niedrigste Inzidenz in Thüringen

Am Freitag wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Samstag mitgeteilt. Am Sonntag hatte die Kreisverwaltung keinen weiteren Corona-Fall zu vermelden. Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem Corona-Virus seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt damit 4733. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 2,4 – der niedrigste Wert in Thüringen.

14.37 Uhr: Große Teile des Saale-Orla-Kreises mit Inzidenzwert Null

Im Saale-Orla-Kreis hatten zum Sonntag neun von 15 lokalen Bereichen einen Inzidenzwert von Null. Es handelt sich um die Städte Hirschberg, Neustadt, Pößneck, Saalburg-Ebersdorf, Tanna und Wurzbach sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück und Triptis.

14.25 Uhr: Keine Corona-Fälle übers Wochenende im Weimarer Land

Der Inzidenzwert im Kreis Weimarer Land sinkt erfreulicherweise weiter. Keine weiteren, positiv auf Corona getestete Personen nämlich meldete das Gesundheitsamt übers Wochenende. Mit Stand vom Sonntagvormittag waren somit 213 Personen positiv getestet. Innerhalb von sieben Tagen gab es lediglich elf neue Fälle. Der Inzidenzwert lag bei niedrigen 13,4. Stationär zu behandeln sind aktuell noch zehn Personen. 80 sind bisher an oder mit Corona gestorben. 263 Kontaktpersonen sind momentan noch in Quarantäne, 29 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. 4151 Fälle gab es bisher im Kreisgebiet. 3858 Personen gelten als genesen. In 39 Orten des Kreises gibt es noch Betroffene. Die Mehrzahl davon mit 70 in Apolda und Bad Sulza (33).

14.16 Uhr: Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt auf 46

Noch immer liegt der Unstrut-Hainich-Kreis bei der Corona-Inzidenz in Thüringen an erster Stelle, obwohl diese weiter gesunken ist. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug der Wert am Sonntag 46. Im Vergleich zum Freitag ist das ein großer Sprung, als die Inzidenz noch bei 61,1 war. Nun liegt der Kreis bundesweit damit auf Rang 15. Laut Angaben des Landratsamtes vom Sonntag sind aktuell 115 Menschen mit dem Virus infiziert, davon werden 13 im Krankenhaus behandelt.

13.29 Uhr: Angebot der Corona-Testzentren im Kreis Nordhausen wird reduziert

Durch das weiter zurückgehende Testaufkommen gibt es in der neuen Woche ab 14. Juni einige Änderungen bei den Testzentren im Landkreis Nordhausen, kündigt das Landratsamt an. Hier erfahren Sie mehr.

12.55 Uhr: Zwei Neuinfektionen im Südharz

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Nordhausen liegt bei 6,0 Fällen je 100.000 Einwohner, berichtet das Landratsamt. So niedrig war der Wert noch nie in der Corona-Pandemie. Laut Robert-Koch-Institut sind am Wochenende zwei Neuinfektionen im Südharz übermittelt worden. Das Corona-Testzentrum in der Zorgestraße in Nordhausen hat am heutigen und an den nächsten zwei Sonntagen jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich vor allem an Schüler und Studenten, die vor ihren Prüfungen stehen.

12.39 Uhr: Noch 115 aktive Corona-Fälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Noch immer liegt der Unstrut-Hainich-Kreis bei der Corona-Inzidenz in Thüringen an erster Stelle, obwohl diese weiter gesunken ist. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Sonntag bei 46. Im Vergleich zum Freitag ist das ein großer Sprung, wo die Inzidenz noch bei 61,1 war. Nun liegt der Kreis bundesweit damit auf Rang 15. Laut Angaben des Landratsamtes vom Sonntag sind aktuell 115 Menschen mit dem Virus infiziert, davon werden 13 im Krankenhaus behandelt.

12.10 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Sömmerda sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende im Landkreis Sömmerda weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert am Sonntag mit 5,8 an, am Freitag hatte dieser noch bei 8,6 gelegen. Seither wurden drei neue Fälle registriert, insgesamt haben sich somit bisher 4161 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.

11.57 Uhr: Drei Neuinfektionen am Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Drei Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Damit gab es in der vergangenen Woche 14 neue Corona-Fälle, was eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,6 pro 100.000 Einwohnern gibt. Weiterhin gilt für drei Schulen und einen Kindergarten im Landkreis eine Quarantäneanordnung.

11.15 Uhr: Inzidenz in Gera und Kreis Greiz jetzt unter 10

Die Corona-Inzidenzwerte sind am Wochenende weiter gesunken. In Gera wurden am Sonnabend und Sonntag jeweils nur noch ein neuer Corona-Fall vom Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Sieben-Tag-Inzidenz sank dadurch auf 7,5. Am Freitag lag der Wert, dem die positiven Tests der jeweils zurückliegenden sieben Tage zugrunde liegen, noch bei 15, vor einer Woche gar bei 30,1.

Im Landkreis Greiz lag der Inzidenzwert am Wochenende sogar noch niedriger, bei 3,1.

10.55 Uhr: Nur noch wenige Neuinfektionen in Thüringen, aber zwei Corona-Tote mehr

Die Corona-Infektionszahlen in Thüringen sinken weiter. Innerhalb von 24 Stunden wurden 40 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts von Sonntag hervorgeht. Zwei Menschen starben, bei denen Covid-19 nachgewiesen wurde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen verringerte sich weiter auf 16,0 – am Samstag waren es noch 18,0. Damit blieb sie erneut unter dem bundesweiten Wert von 17,3. Allerdings ist bei den Angaben zu berücksichtigen, dass am Wochenende möglicherweise nicht alle Daten von den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

Alle Thüringer Landkreise lagen bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen unter der Marke von 50. Das galt auch für den Unstrut-Hainich-Kreis mit 46,0. Bei einer über mehrere Tage stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sind nach der Thüringer Corona-Verordnung weitere Lockerungen möglich. (dpa)

10.20 Uhr: Stabil niedrige Inzidenz im Eichsfeld

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Eichsfeld seit Samstag bei 4. Dieser Wert blieb auch am Sonntag stabil und unverändert. Am Wochenende hat es laut Robert-Koch-Institut und Eichsfelder Gesundheitsamt keine Neuinfektion gegeben. Sieben Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, bei einem von ihnen gibt es einen schweren Verlauf. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Eichsfeld seit Beginn der Pandemie beträgt 6.214.

9 Uhr: Gemeinsames Fußballschauen trotz Corona grundsätzlich möglich

Wer mit anderen die Fußball-Europameisterschaft etwa in einer Kneipe oder bei speziellen Veranstaltungen verfolgen will, hat dazu auch in Thüringen grundsätzlich die Chance. Allerdings sind dabei Corona-Auflagen zu beachten, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. So gelten etwa Abstands- und Hygieneregeln.

Was konkret erlaubt ist, richtet sich nach der aktuellen Infektionssituation in den jeweiligen Landkreisen und Städten. Abhängig davon ergeben sich Auflagen zur Kontaktbeschränkung: So können Kommunen mit einer konstanten Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 etwa auf feste Regeln für Kontaktbeschränkungen unter freiem Himmel verzichten. Gastronomen aber müssen in geschlossenen Räumen noch eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten. Bars und Kneipen können zudem selbst auch schärfere Regeln aufstellen, um etwa ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

In einigen Kommunen sind schon spezielle Events angekündigt – allerdings gelten Regeln.

"Egal, ob Veranstalter, Gastronom oder Fußballfan, es sollte jedem bewusst sein, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist", betonte eine Ministeriumssprecherin. Ein Infektionsrisiko bestehe immer noch. (dpa)

12. Juni

16.20 Uhr: Inzidenz im Kreis Nordhausen liegt bei 6,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordhausen liegt am Samstag bei 6,0 Fällen je 100.000 Einwohner. So niedrig war der Wert noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind seit Freitag nur zwei Neuinfektionen im Südharz übermittelt worden. Somit sind innerhalb einer Woche insgesamt 19 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert worden.

15.34 Uhr: Saale-Orla-Kreis: Acht von fünfzehn Regionen mit Inzidenzwert Null

Im Saale-Orla-Kreis haben derzeit acht von fünfzehn lokalen Bereichen einen Inzidenzwert von Null. Es handelt sich um die Städte Hirschberg, Neustadt inklusive Kospoda, Saalburg-Ebersdorf, Tanna und Wurzbach sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück und Triptis.

Zum Samstag wurde für den Saale-Orla-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,4 festgestellt. Damit hat der erfreuliche Trend der vergangenen Wochen einen neuen Tiefststand seit dem vergangenen Jahr erreicht.

15.21 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld sinkt weiter

Die Siebentagesinzidenz im Landkreis Eichsfeld ist weiter gesunken und liegt am Samstag bei 4. Es habe keine weitere Neuinfektion gegeben, bestätigt das Gesundheitsamt des Kreises die Statistik des Robert-Koch-Institutes. Noch werden sieben Patienten stationär behandelt, einer zeigt einen schweren Verlauf.

15.11 Uhr: Noch 213 aktive Neuinfektionen im Weimarer Land

Es werden aus dem Weimarer Land keinen weiteren, positiv auf Corona getesteten Personen gemeldet. Damit waren am Samstag 213 Personen positiv. Innerhalb von sieben Tagen gab es 16 neue Fälle. Der Inzidenzwert lag bei 19,5. Stationär zu behandeln sind 10 Personen. 80 sind bisher an oder mit Corona gestorben. 263 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 29 Reiserückkehrer in Absonderung. 4151 Fälle gab es bisher im Kreisgebiet. 3858 Personen gelten als genesen.

14.15 Uhr: Kubicki kündigt Corona-Untersuchungsausschuss nach Wahl an

Der Vize-Vorsitzende der Liberalen, Wolfgang Kubicki, hat einen von der FDP beantragten Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Corona-Management der Regierung nach der Bundestagswahl in Aussicht gestellt. «Es bedarf einer parlamentarischen Aufarbeitung dazu nach der Wahl», sagte Kubicki am Samstag auf einem Parteitag der Thüringer FDP in Erfurt. «Das war die Ankündigung eines Untersuchungsausschusses», erklärte der FDP-Politiker nach seiner Rede auf Anfrage.

Kubicki, der auch Vizepräsident des Bundestags ist, kritisierte unter anderem den Einkauf «untauglicher Masken» durch das Ministerium von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Bei deren Prüfung seien zwei von acht Kriterien gestrichen worden. «Es ist eine menschliche und rechtliche Sauerei, wenn man Menschen Sicherheit vorgaukelt, die es nicht gibt.» Auch die Teststrategie und die Behauptung, die Intensivstationen seien bundesweit wegen der Pandemie an der Belastungsgrenze gewesen, seien zu untersuchen. (dpa)

14.11 Uhr: Eine Neuinfektion in Weimar: Inzidenz von 9,2

Die aktuellen Weimarer Zahlen

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 2.612 (Veränderung zum Vortag: +1)

Zahl der aktuell Infizierten: 14 (0)

Zahl der Genesenen: 2.496 (+1)

Zahl der Verstorbenen: 102 (0)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 4 (0)

Personen in Quarantäne: 50 (-8), davon sind 26 Personen Reiserückkehrer

Schnelltests in den städtischen Testzentren am Vortag: 466, davon 0 positiv.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI 9,20 je 100.000 Einwohner und sieben Tagen

13.22 Uhr: Sonderimpfaktion in Thüringen mit Astrazeneca in 21 Impfstellen: 6000 zusätzliche Termine

In 21 Corona-Impfstellen in Thüringen ist am Samstag die Sonderimpfaktion mit Astrazeneca angelaufen. Die Zweitimpfung gibt es bereits Ende Juli.

13.11 Uhr: Ein neuer Corona-Fall im Saale-Holzland

7-Tage-Inzidenz weiterhin auf tiefen Niveau von 4,8 im Landkreis. Am Freitag, 11. Juni, wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Samstag mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem neuartigen Corona-Virus seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt damit 4733. Der Inzidenzwert liegt weiter bei 4,8.

11.59 Uhr: Corona-Inzidenzwerte in Gera und Kreis Greiz fallen weiter

Corona-Lage in Gera: In Gera sinkt der Wert auf 11,8, im Landkreis liegt der Wert noch niedriger.

Mit lediglich einem weiteren Corona-Fall gegenüber dem Vortag sinkt die Geraer Sieben-Tage-Inzidenz erneut, liegt am Samstagmorgen bei 11,8.

Am Freitag lag der Wert bei noch bei 15. Im Landkreis Greiz liegt der Inzidenzwert zum Start ins Wochenende laut der Zahlen des Robert-Koch-Institutes gar bei nur noch 3,1. Hier werden keine neuen positiv auf das Virus getesteten Personen gegenüber dem Vortag gemeldet.

11.21 Uhr: "Äußerst brutales Jahr": Schwere Zeiten für Autozulieferer und Handel in Schleiz

Ministerpräsident Ramelow wird im Gegensatz zu Bayerns Regierungschef Söder bei Automotive Interior Systems in Schleiz gedankt und hört, wie der Autozulieferer auch mit Amazon die Wende schaffte. Doch er darf sich auch viele Probleme anhören, so auch im Weka-Kaufhaus: "Wir wurden zugenagelt und enteignet"

10.32 Uhr: Jenaer Immunologe zu Corona: Grundlagenforschung in Medizin stärken

Die medizinische Grundlagenforschung sollte künftig weiter umfassend gefördert werden. Das erklärte der Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Jena und Immunologe Thomas Kamradt dem MDR. Wesentliche Lehre aus der Corona-Pandemie sei, dass Forschungsgelder nicht nur „situativ“ für ein bestimmtes aktuelles Thema ausgeschüttet werden sollten. Zurzeit gebe es einen „massiven Mittelzufluss“ in die Corona-Forschung. Dass es beispielsweise gelungen sei, so schnell wirksame Impfstoffe auf den Markt zu bringen, sei allerdings auch Ergebnis der vorangegangenen „jahrzehntelangen Arbeit“ zu den Grundlagen der Medizin.

Zur letzten Pandemie 2002/2003 seien ebenfalls viele Forschungsgelder vom Staat bereitgestellt worden. Nach dem Ende der Seuche habe der Eindruck geherrscht, das Problem sei „gelöst und weg“. Dabei hätten bereits damals Forscher gewarnt, dass irgendwann eine neue Seuche komme. Das sei heute ähnlich. Kamradt sagte: „Wir wissen nicht, was die nächste Gesundheitskrise sein wird. Und das einzige, was uns hilft, ist Grundlagenforschung, auf die dann aufgebaut werden kann, um die akuten Probleme zu lösen.“

9.55 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz erstmals knapp unter Bundesschnitt

Die Corona-Lage in Thüringen entpannt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freitstaat lag am Samstag bei 18,0 und damit erstmals sogar knapp unter dem bundesweiten Wert von 18,3. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hervor. Thüringen war monatelang das Bundesland, das am stärksten von der Pandemie betroffen war. Im Juni war die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch schnell gesunken.

Die meisten Covid-19-Fälle gibt es nach den Daten des RKI derzeit in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Thüringen 50 neue Fälle registriert.

9.10 Uhr: Thüringen hilft: 30 neue Projekte brauchen Unterstützung

Im vergangenen Jahr konnten trotz der Corona-Pandemie mit 250.852 Euro insgesamt 89 Projekte gefördert werden – so viele wie noch nie. 30 Projekte will „Thüringen hilft“ in den kommenden Wochen umsetzen.

8.44 Uhr: Härtefall-Fonds: Kaum Anträge auf zusätzliche Corona-Hilfen in Thüringen

Der neue Härtefallfonds für von der Corona-Pandemie geschädigte Unternehmen stößt bislang auf wenig Interesse. Drei Wochen nach Start des Programms sei erst ein Antrag bewilligt worden, teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Drei Ersuchen hätten abgelehnt werden müssen, drei weitere befänden sich noch in Bearbeitung.

7.51 Uhr: Zuckertütenfeste in Corona-Zeiten fordern Flexibilität

In den Thüringer Kindergärten werden die diesjährigen Zuckertütenfeste sehr vorsichtig und kurzfristig geplant. «An der Tradition des Abschieds aus dem Kindergarten wird trotz Corona überall festgehalten», erklärte Bettina Sieber, Sachgebietsleiterin Soziales in der Stadt Sonneberg. «Auch wenn aktuell etwas anders gefeiert wird, soll es doch ein unvergesslicher Tag im Leben der Kinder werden, an den sie sich gerne zurück erinnern.» Thüringenweit besteht die Herausforderung angesichts sinkender Infektionswerte aktuell vor allem darin, die Veranstaltungen den Lockerungen anzupassen, wie eine Umfrage zeigt. Viele Einrichtungen bleiben jedoch vorsichtig.

So würden in vielen Einrichtungen verschiedene Szenarien für unterschiedliche Infektionslagen geplant, erklärte die Regionalleiterin Kitas des Thepra Landesverbands Thüringen, Susanne Weber-Ludwig. Auch in den Einrichtungen der Johanniter seien derzeit eher kleine Veranstaltungen ohne Eltern geplant, sagte eine Sprecherin. In Erfurt wird das sonst übliche Fest aller 17 Kitas der AWO Alten-, Jugend- und Sozialhilfe (AJS) mit bis zu 400 Kindern ausfallen. Die Feiern würden wie 2020 nur intern in den einzelnen Kindergärten stattfinden, erklärt Sprecherin Anne Osterland.

In Thüringen gibt es dem Landesamt für Statistik zufolge aktuell rund 1300 Kindertageseinrichtungen. Etwa 800 davon befinden sich in privater Trägerschaft, etwa 500 in öffentlicher Trägerschaft. Das Bildungsministerium geht Prognosen zufolge davon aus, dass im Herbst für das Schuljahr 2021/22 rund 19 210 Kinder eingeschult werden (dpa).

11. Juni

18.02 Uhr: Impfpass zigtausendfach angefordert - Ab Montag Zertifikate in Apotheken

Von den 517 Thüringer Apotheken beteiligen sich nach Schätzungen des Thüringer Apothekerverbandes etwa zwei Drittel an der Ausstellung digitaler Impfpässe. Nicht alle verfügten über die technischen und personellen Voraussetzungen für diesen Service. Von Montag könnten sich Geimpfte auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de darüber informieren, welche Apotheken das Angebot vorhalten. Für die in Impfstellen und Impfzentren Geimpften kann das Zertifikat zudem seit heute auf www.impfen-thueringen.de angefordert werden. Bereits in den ersten Stunden haben von dieser Möglichkeit nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen mehr als 40.000 Menschen Gebrauch gemacht.

18 Uhr: Thüringer Regierung plant Rekordausgaben für Eigenwerbung

Die rot-rot-grüne Landesregierung plant in diesem Jahr, Rekordausgaben für Eigenwerbung. Insgesamt 2,9 Millionen Euro seien für 2021 vorgesehen, teilt Regierungssprecher Falk Neubert auf Anfrage dieser Zeitung mit. Das sind über 50 Prozent mehr als im Vorjahr, als rund 1,8 Millionen von Staatskanzlei und Ministerien verausgabt wurden. Kostentreiber ist vor allem die Pandemie.

15.34 Uhr: Konstant niedrige Corona-Zahlen in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt musste mit Stand Freitag 0 Uhr binnen 24 Stunden keine neuen Infektionen mit SARS-CoV-2 registrieren. Damit gelten weiterhin 14 Menschen in der Kulturstadt als aktiv erkrankt.

Die Zahl der Klinikfälle blieb mit vier konstant, die der Menschen in Quarantäne sank auf 58 (-24). Davon sind 33 Betroffene Reiserückkehrer.

Alle am Donnerstag durchgeführten 392 Schnelltests in den Weimarer Zentren fielen negativ aus. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ging nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes auf 10,73 (Vortag 12,26) zurück.

15.11 Uhr: Bildungsminister: Schnelltestpflicht an Thüringer Schulen soll wegfallen

„Wir arbeiten daran, dass ab Juli die Testpflicht an den Schulen aufgehoben wird“, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitag in Nordhausen. Voraussetzung sei, dass die Corona-Zahlen weiter niedrig bleiben. Holter blickte auf die Zeit nach den Sommerferien voraus. „Das nächste Schuljahr soll wieder ein reines Präsenzjahr werden“, wünscht er sich. Auch beim Impfen gebe es Fortschritte. „Die letzten beiden Juni-Wochenenden wird für die Jugendlichen ab zwölf Jahre reserviert, sofern genügend Impfstoff vorhanden ist“, so Holter (hpb).

14.21 Uhr: Nur noch ein Covid-Patient im Klinikum in der Wartburgregion

18,9 in Eisenach und 16,0 im Wartburgkreis sind die 7-Tage-Inzidenzen der Region (Stand: 11. Juni, 3.11 Uhr). 16 aktive Infektionen meldet das Gesundheitsamt für Eisenach, 62 im Kreis. Nur in Bad Salzungen ist die Zahl mit 16 zweistellig, ansonsten einstellig oder 0. Im St. Georg-Klinikum wurde ein weiterer Patient von der Corona-Isolierstation entlassen, somit wird dort nur noch ein Patient behandelt. Auf der Corona-Intensivstation befindet sich Tagen kein Patient mehr.

13.20 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis mit höchster Inzidenz

Der Unstrut-Hainich Kreis bleibt in Sachen Corona-Inzidenz Thüringer Negativ-Spitzenreiter, ist aber bundesweit aus den Top 5 gerutscht. Am Freitag gab das Robert-Koch-Institut die aktuelle Inzidenz mit 61,6 an. Das ist leicht weniger als am Vortag. Gesunken ist auch die Zahl der aktuell infizierten Menschen auf 118. Die Kreisverwaltung meldet einen weiteren Todesfall, sodass seit Pandemie-Beginn 257 Menschen mit dem Virus gestorben sind. Unverändert ist die Situation in den Pflegeheimen. Dort gibt es 15 infizierte Bewohner und sechs infizierte Mitarbeiter. 347 Menschen befanden sich Stand Freitagmorgen in häuslicher Quarantäne wegen einer eigenen Infektion oder wegen des Kontakts mit einem Infizierten. Elf Infizierte werden einem Krankenhaus behandelt. Es gibt aktuell keinen schweren Verlauf.

12.45 Uhr: Beschäftigte aus 15 Unternehmen für Impftag angemeldet

Das Angebot von Corona-Impfaktionstagen für Thüringer Betriebe stößt nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Erfurt auf Resonanz. Allein zu dem für den kommenden Dienstag (15. Juni) geplanten Impftag in Erfurt haben sich demnach mehr als 300 Mitarbeiter aus 15 Unternehmen in Mittel- und Nordthüringen angemeldet, wie die IHK Erfurt am Freitag mitteilte. Die Aktion ist einer von drei Impftagen in den drei Thüringer IHK-Bereichen, die die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM), die Krankenkasse Barmer und das Land organisieren. Das Angebot richtet sich vor allem an kleinere Betriebe ohne eigenen Betriebs- oder Werkarzt.

12.16 Uhr: 7-Tage-Inzidenz sinkt für den Kreis Gotha

Die Zahl der aus dem Landkreis Gotha stammenden Personen, die mit Corona ins Krankenhaus eingewiesen sind, ist am 11. Juni auf 16 gesunken. Fünf davon statt wie am 10. Juni sechs sind auf der Intensivstation. Als erkrankt gelten am 11. Juni noch 104 Personen, 9181 wurden laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes bisher auf Sars-Cov-2 positiv gestestet, 8828 gelten als genesen, 249 sind an oder mit Corona verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt für den Kreis Gotha auf 36,3.

11.21 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland sinkt weiter

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Saale-Holzland-Kreis sinkt weiter und liegt aktuell bei 4,8. Auch am Donnerstag, 10. Juni ist dem Gesundheitsamt des Kreises kein weiterer Corona-Fall gemeldet worden. Das hat das Landratsamt am Freitagvormittag mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten mit dem neuartigen Corona-Virus im Saale-Holzland seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt damit weiterhin 4732. In Anbetracht der gesunkenen Infektionszahlen und mit dem Wegfall der Testpflicht beispielsweise beim Einkauf und Restaurantbesuch rüstet nun auch ein Testzelt ab.

11.15 Uhr: Eine Neuinfektion im Altenburger Land

Mit einer Neuinfektion liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land heute bei 23,5. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 6856 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 291 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Aktuell wird ein Patient stationär behandelt.

11.10 Uhr: Weiterhin einstellige Inzidenz in Jena

der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Donnerstag, 10.06.2021 (bis 24 Uhr) keine neuen SARS-CoV-2-Infektion gemeldet. 12 Personen gelten als genesen.

Jenaer Statistik vom 10.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 67

davon neu gemeldet: 0

stationäre Fälle: 2

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der letzten sieben Tage: 8 (Vortag: 10)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 7,2 (gestern: 9; vorgestern: 10,8)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.329

Verstorbene insgesamt: 79

Genesene insgesamt: 4.183

davon in den letzten 24 Stunden: 12

Personen in Quarantäne: 142 (Stand 11.06.2021)

10.32 Uhr: Bundeswehr zieht aus dem Hufeland-Klinikum ab

Das Projekt Helfende Hände am Hufeland-Klinikum ist beendet. Am Donnerstag wurden am Standort Mühlhausen die letzten verbliebenen Bundeswehrangehörigen stellvertretend für alle eingesetzten Soldaten verabschiedet. Insgesamt um die fünfzig Soldaten aus den Bataillonen Bad Salzungen und Gotha waren in den vergangenen fünf Monaten während der Corona-Pandemie in den Krankenhäusern Bad Langensalza und zuletzt Mühlhausen aktiv.

10.08 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Gera noch weiter gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Freitag bei 15,0. Zwei Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 31 (-3) aktiv Infizierte. 112 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5686 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5456 (+5) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Im SRH-Wald-Klinikum werden weiterhin Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

9.11 Uhr: Abschied wichtiger Pandemiebekämpfer in Nordhausen

Landrat Matthias Jendricke (SPD) hat jetzt die insgesamt 40 Bundeswehrsoldaten verabschiedet, die seit Jahresbeginn das Gesundheitsamt bei der Testung und Kontaktnachverfolgung unterstützt haben. Ebenfalls verabschiedet wurde Hans-Jörg Arndt. Der ehemalige Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Landkreises hatte seinen Ruhestand extra unterbrochen, um die Landkreisverwaltung insbesondere bei der erforderlichen PCR-Testungen über viele Monate hinweg zu unterstützen. Allerdings fordert er auch weitere Lockerungen: „Leider kann ich aufgrund der Vorgaben der Landesverordnung keine weiteren Lockerungsschritte umsetzen. Aus meiner Sicht wären jetzt nur noch die üblichen AHA-Regeln weiter wichtig und am besten, man hält sich draußen im Freien auf, da hier ein mögliches Ansteckungsrisiko deutlich geringer ist.

9 Uhr: Nur zwei neue Coronafälle - 7-Tage-Inzidenz in Erfurt gesunken

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Freitagmorgen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken und liegt bei 19,2 (Vortag: 21,0). Aktuell gibt es in Erfurt 74 nachgewiesene Infektionen. Insgesamt wurden bislang 8605 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8266. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 265 Personen sind verstorben.

8.08 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt unter 20

Lediglich eine Neuinfektion und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 18,4 meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das ist der niedrigste Wert seit dem vergangenen Herbst und bedeutet, dass der Landkreis erstmals seit Monaten auch wieder unter dem Bundesdurchschnitt (18,6) liegt. Allerdings hat sich die Zahl der Coronatoten erhöht.

7.40 Uhr: Keine Neuinfektion im Kreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 6. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.158 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Die Inzidenz fällt auf 8,6.

7.30 Uhr: Großes Echo auf Sonderimpfaktion am kommenden Wochenende

Die Sonderimpfaktion der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) am kommenden Wochenende ist auf große Resonanz gestoßen: Wie ein KV-Sprecher auf Anfrage sagte, seien wegen der hohen Nachfrage an einigen der 21 Impfstellen, die für die Aktion ausgewählt wurden, noch einmal zusätzliche Termine geschaltet worden, buchbar unter www.impfen-thueringen.de. Alle Infos dazu finden Sie hier.

7.15 Uhr: Werden Menschen ausgegrenzt, die sich nicht gegen Corona impfen lassen können?

Je weiter die Impfungen fortschreiten, desto mehr wird der Status des Impfschutzes zum erwarteten Standard. Das öffentliche Leben nimmt endlich wieder Fahrt auf, Beschränkungen fallen, aber Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bleiben unverschuldet außen vor. Sie müssen sich weiterhin testen lassen vor jedem Schritt in die Öffentlichkeit, sie empfindet das zunehmend als Ausgrenzung, und ja, auch die Furcht vor Stigmatisierung schleicht sich langsam ein. Ein Lösungsversuch.

7 Uhr: Jenaer Ethiker begrüßt Corona-Impfangebot für Schulkinder

Die Politik drückt auf Impftempo, während sich die Ständige Impfkommission (Stiko) am Donnerstag gegen eine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen hat. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Coronavirus aber für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Fragen an Nikolaus Knoepffler, Leiter des Ethikzentrums der Universität Jena mit Schwerpunkt medizinischer Ethik.

10. Juni

20.46 Uhr: Thüringen schaltet offene Schnittstelle für Kontaktverfolgung frei

Corona-Beschränkungen werden gelockert, die Kontakterfassung aber bleibt vielerorts noch Voraussetzung für Einkäufe, Kneipen- und Museumsbesuche. Bei der Nachverfolgung setzt Thüringen auf die nichtkommerzielle Anwendung Iris Connect.

20.16 Uhr: Fünf Corona-Fälle in einem Pflegeheim im Kyffhäuserkreis aufgetreten

Mit vier weiteren Coronainfektionen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis am Donnerstag wieder auf 31. Am Vortag hatte das Gesundheitsamt sogar zehn neue Fälle gemeldet. Fünf der insgesamt 14 Neuinfektionen aus den vergangenen beiden Tagen wurden unter Bewohnern eines Pflegeheimes im westlichen Kyffhäuserkreis festgestellt, wie jetzt auf Nachfrage aus dem Landratsamt zu erfahren war.

19.49 Uhr: Das Eichsfeld hat die zweitniedrigste Inzidenz im Freistaat

Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt am Donnerstag im Landkreis Eichsfeld bei 7 und steigt somit leicht im Vergleich zum Mittwoch (6) an. Nur im Landkreis Greiz liegt der Inzidenzwert mit 5,1 thüringenweit niedriger. Im benachbarten Landkreis Nordhausen wird dieser mit 9,6 angegeben.

18.15 Uhr: Im Wartburgkreis nur noch 3 Covid-Patienten im Klinikum

Mit einer 7-Tage-Corona-Inzidenz von 15,1 im Wartburgkreis und 16,6 in der Stadt Eisenach liegen die Werte in der Region nahezu identisch auf niedrigem Niveau (Stand: 10. Juni, 3.11 Uhr).

Die Zahl der aktiven Infektionen liegt in Eisenach bei 19, im Wartburgkreis bei 70 (Stand: 10. Juni, 8.15 Uhr) mit den Schwerpunkten in Bad Salzungen (15 Fälle und Ruhla (10).

Im St. Georg-Klinikum werden drei Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt.

18.01 Uhr: Werner und Holter bleiben beim Impfangebot für Kinder

Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in Thüringen auch ohne generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das bekräftigten Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) am Donnerstag. Zuvor hatte die Stiko entschieden, Kindern nicht generell, sondern nur bei bestimmten Vorerkrankungen eine Corona-Impfung zu empfehlen. (dpa)

17.57 Uhr: Hilfsangebote für Familien bleiben in Thüringen oft ungenutzt

Thüringens Sozialverbände fordern für Familien einen niedrigschwelligen und transparenten Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten. Dies sei ein Schluss aus den Erfahrungen der zurückliegenden Lockdowns. Das betreffe sowohl die finanziellen Hilfen von Bund und Land als auch Beratungsangebote. So seien viele Familien, die es dringend nötig hätten, für die Schuldnerberatung nicht erreichbar gewesen, so die Vorstandsvorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, Anja Wolf.

17.32 Uhr: Verteilung von 700.000 Euro Corona-Prämie in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck geklärt

Geschäftsführung und Betriebsrat der Thüringen-Kliniken haben sich geeinigt, wie die knapp 700.000 Euro verteilt werden, die das kommunale Krankenhaus mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck an Corona-Prämie vom Bund erhalten hat. Hier erfahren Sie mehr.

17.20 Uhr: Sechs neue Corona-Fälle im Weimarer Land

6 neue positive Fälle von Corona meldet das Gesundheitsamt fürs Weimarer Land mit Stand vom 10. Juni. Damit gibt es derzeit insgesamt 215 Fälle.

Innerhalb von sieben Tagen wurden 16 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 19,5. Stationär behandelt werden derzeit 10 Personen. 79 verstarben bisher an oder mit Corona. 642 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 26 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4147 Fälle registriert, 3853 Personen gelten als genesen.

17.14 Uhr: Eltern oft unzufrieden mit Betreuungsangeboten während Corona

Die in der Corona-Pandemie angeordnete Schließung von Kindergärten hat nach Einschätzung der Erfurter Erziehungswissenschaftlerin Barbara Lochner zu Neiddebatten unter den Eltern geführt. Die Frage, wer trotz geschlossener Einrichtungen sein Kind dennoch in die Notbetreuung bringen durfte, habe immer wieder zu Diskussionen geführt, sagte Lochner am Donnerstag in Erfurt bei einer Online-Veranstaltung der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege. Es sei sehr genau geschaut worden, "welche Eltern bringen ihre Kinder eigentlich und warum". (dpa)

17.05 Uhr: Corona-Regeln: Opposition drängt auf stärkere Lockerungen in Thüringen

Die Opposition in Thüringen fordert stärkere und schnellere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Es dürfe "kein Vertrösten" mehr geben, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt unserer Zeitung. Schon jetzt liege die große Mehrzahl der Städte und Landkreise unter der niedrigsten aktuellen Grenzmarke von 35. Unter dem Wert von 20 müssten alle Beschränkungen wegfallen. Nötig seien dann nur die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht.

16.40 Uhr: Inzidenzwerte in der Wartburgregion nahezu identisch auf niedrigem Niveau

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 15,1 im Wartburgkreis und 16,6 in der Stadt Eisenach liegen die Werte in der Region nahezu identisch auf niedrigem Niveau (Stand, Donnerstag). Die Zahl der aktiven Infektionen liegt in Eisenach bei 19, im Wartburgkreis bei 70 mit den Schwerpunkten in Bad Salzungen (15 Fälle) und Ruhla (10).

Im St. Georg-Klinikum werden drei Covid-Patienten auf der Isolierstation behandelt.

16.23 Uhr: Turnhallen in Nordhausen sind in Ferien offen

Aufgrund der lang anhaltenden Sperrung der kommunalen Turnhallen in der Pandemiezeit wird die Stadt Nordhausen in diesem Jahr auf die satzungsmäßig festgelegte Schließzeit in den ersten drei Ferienwochen verzichten, teilte die Stadt mit.

14.50 Uhr: Saale-Orla-Kreis nimmt (vorerst) letzte Lockerungs-Hürde

Die gelockerten Corona-Regeln, die im Saale-Orla-Kreis seit dem heutigen Donnerstag gelten, werden sich zum Teil nach nur 48 Stunden wieder erübrigt haben. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis für fünf Werktage in Folge unter den Schwellenwert von 35 gesunken ist, treten am Samstag weitere Erleichterungen in Kraft.

14.19 Uhr: Online-Auftakt für Bürgerforum zur Pandemie

Das Thüringer Bürgerforum zur Corona-Pandemie hat seine Arbeit aufgenommen. Die erste Videokonferenz am Mittwochabend habe 49 Teilnehmer gezählt, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen sei es um einen ersten Austausch von Themen gegangen, welche die Menschen am meisten beschäftigten. (dpa)

14.09 Uhr: Thüringen-Kliniken kehren in normalen OP-Betrieb zurück

Die in den vergangenen Wochen stetig sinkende Zahl von Covid-Patienten - derzeit noch gut ein Dutzend - hat Auswirkungen auf die Abläufe an den Thüringen-Kliniken. "Wir wandeln im Moment die Pandemiestation in Rudolstadt wieder zu einer Normalstation um. Damit besteht dann noch eine Station, die an Corona erkrankte Patienten aufnimmt, die Innere IV in Saalfeld", sagte Kliniksprecher Stephan Breidt auf Anfrage. Auf den Intensivstationen in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck gebe es derzeit keine an Covid19 erkrankte Patienten.

13.30 Uhr: Keine Neuinfektion im Saale-Holzland-Kreis

Am Dienstag wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises kein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt weiter 4732. Die Inzidenz ist erstmals seit Herbst 2020 auf einen einstelligen Wert gesunken: auf 8,4.

13 Uhr: Schnittstelle vereinfacht Kontaktübermittlung an Gesundheitsämter

Das Thüringer Finanzmiisterium schaltet heute nachmittag die Schnittstelle Iris Connect als Pilotprojekt für die ersten zwei Landkreise und eine Stadt frei. Im Falle von Infektionen oder Quarantänemaßnahmen ermöglicht der sogenannte Gateway künftig die schnelle und automatisierte elektronische Übermittlung von Daten zur Kontaktverfolgung aus Einrichtungen wie Gaststätten, Geschäften oder Museen an die Gesundheitsämter. "Anders als in Ländern, die ausschließlich auf die als unsicher angesehene Luca-App setzen, unterstützt Iris Connect 50 verschiedene Anwendungen, mit denen vor Ort Kontaktdaten erfasst werden können. Egal für welche Lösung sich private oder öffentliche Einrichtungen entschieden haben, es kann eine digitale Brücke zwischen den App-Betreibern und den Gesundheitsämtern hergestellt werden", sagte Staatssekretär Hartmut Schubert, CIO für E-Government in Thüringen. Am Piloten beteiligt sind zunächst Altenburg, Weimarer Land und Jena. Thüringen und NRW sind Vorreiter beim Einsatz des von der Björn Steiger Stiftung und dem Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit entwickelten, nichtkommerziellen Programmes.

12.58 Uhr: Landkreis Greiz mit niedrigster Inzidenz in Thüringen

Laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums bewegt sich die Inzidenz im Landkreis Greiz weiter auf einstelligem Niveau und lag Stand Donnerstag, 0 Uhr, bei 5,1. Es wurde keine Neuinfektion im Vergleich zum Vortag bekannt. Der Landkreis Greiz hatte damit am Donnerstag die niedrigste Inzidenz in Thüringen.

11.20 Uhr: Keine Neuinfektionen im Altenburger Land

Es gibt am heutigen Donnerstag keine Neuinfektionen im Altenburger Land zu vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 24,6.

11.15 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land unter 20

6 neue positive Fälle von Corona meldet das Gesundheitsamt fürs Weimarer Land mit Stand vom 10. Juni. Damit gibt es derzeit insgesamt 215 Fälle. Innerhalb von sieben Tagen wurden 16 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 19,5. Stationär behandelt werden derzeit 10 Personen. 79 verstarben bisher an oder mit Corona. 642 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 26 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4147 Fälle registriert, 3853 Personen gelten als genesen.

11.06 Uhr: Neun neue Coronafälle in Erfurt registriert

Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz ist ganz leicht gesunken und liegt bei 21,0 (Vortag 21,5). Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 82 nachgewiesene Infektionen. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 8603 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8256. Unverändert die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 265 Personen sind verstorben.

11 Uhr: Kostenlose Tests vorerst bis Ende Juni in Hermsdorf möglich

Seit Ende März bietet die Globus-Apotheke in Hermsdorf bereits kostenlose Schnelltest an, für die zuvor ein Eigenanteil von 40 Euro getragen werden musste. Mit Beginn am 24. März und im April nahmen etwa 2.400 Leute den Service in Anspruch, im Mai 3.400 Menschen. Bis zum gestrigen Mittwoch, 9. Juni, wies die Statistik 782 aus. „Seitdem wir diesen Service im Schnell-Testzentrum anbieten, haben davon bisher knapp 6.600 Menschen Gebrauch gemacht“, informiert die Leiterin der Globus-Apotheke, Beate Schüsler. Insgesamt, so Schüsler, sei der Trend jetzt rückläufig. Daher werde man den seit Anfang Mai im Rathaus Bad Klosterlausnitz angebotenen Schnelltest am Freitag, 11. Juni, beenden. Weiter aufrecht erhalte man aber die Testmöglichkeiten im Weißenborner Bürgerzentrum.

9.50 Uhr: Inzidenz in Jena jetzt einstellig

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Mittwoch, 09.06.2021 (bis 24 Uhr) eine neue SARS-CoV-2-Infektion für Jena gemeldet. Damit ist die Inzidenz seit September 2020 erstmals wieder einstellig. 5 Personen gelten als genesen.

Jenaer Statistik vom 09.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 79

davon neu gemeldet: 1

stationäre Fälle: 2

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der letzten sieben Tage: 10 (Vortag: 12)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 9,0 (gestern: 10,8; vorgestern: 17,1)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.329

Verstorbene insgesamt: 79

Genesene insgesamt: 4.171

davon in den letzten 24 Stunden: 5

Personen in Quarantäne: 159 (Stand 09.06.2021)

9.27 Uhr: Zwei neue Corona-Todesfälle in Gera

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera bleibt relativ stabil und liegt am Donnerstag bei 18,3. Zwei Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 34 (-2) aktiv Infizierte. 113 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5684 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5451 (+2) Personen gelten als genesen. Allerdings gibt es zwei weitere Todesfälle zu beklagen, so dass seit Beginn der Pandemie 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben sind.

9.05 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis fordert mehr Impfstoff gegen Corona

Aufgrund der Inzidenz, die Mittwochfrüh vom Robert-Koch-Institut mit 64,4 und damit als die vierthöchste in Deutschland angegeben wurde, habe sich die Kreisverwaltung an den Krisenstab des Landes gewandt und um ein Sonderkontingent an Impfstoff gebeten. Das sagte Landrat Harald Zanker (SPD). Laut Kreisverwaltung sind 125 Menschen infiziert, neun werden in einem Krankenhaus behandelt.

8.40 Uhr: Eine Neuinfektion Kreis Gotha

Laut RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden eine Neuinfektion. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 10. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.159 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 14,4.

8.34 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis mit höchster Inzidenz in Thüringen

Mit einer Inzidenz von 63 weist der Unstrut-Hainich-Kreis am Donnerstagvormittag den höchsten Wert in Thüringen und den vierthöchsten in Deutschland auf. Es gibt überhaupt nur 20 Kreise bundesweit mit einer Inzidenz von größer 50. Mittwochabend waren 121 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis positiv auf Corona getestet, etwas weniger als am Vortag, heißt es von der Kreisverwaltung. Zehn Infizierte aus dem Landkreis werden in einem Krankenhaus behandelt.

7.15 Uhr: Ramelow: Komplette Lockerung im Herbst wagen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich nach einem Zeitungsbericht dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. "Ich glaube, wir können das Risiko der kompletten Öffnung im Herbst eingehen", sagte er in einem Interview. Hier lesen Sie mehr.

7 Uhr: Stadtführungen kommen in Thüringen wieder in Schwung

Nach monatelanger Zwangspause werden in den Thüringer Tourist-Informationen und bei Gästeführern wieder Stadtführungen gebucht. Das gilt etwa für Weimar, Erfurt und Jena, wie Anfragen der Deutschen Presse-Agentur ergaben. In Erfurt etwa sind Stadtführungen seit dem vergangenen Freitag wieder möglich. Die Nachfrage habe seitdem deutlich angezogen, hieß es von der Erfurter Tourismus- und Marketinggesellschaft. Auch die Weimar GmbH beobachtet einen Aufwärtstrend. (dpa)