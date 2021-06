Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 26. bis 30. Mai 2021

Schnelltests sind inzwischen an vielen Orten möglich – wie hier in einer Gaststätte.

Hier lesen Sie alle Nachrichten zum Coronavirus und seinen Folgen für Thüringen im Zeitraum vom 26. bis 30. Mai 2021.

30. Mai

20.20 Uhr: Nach Pause wegen Corona: Medientage Mitteldeutschland starten

Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr diskutiert ab Dienstag bei den Medientagen Mitteldeutschland die Branche über Medienpolitik und Journalismus. Zuschauer sind bei dem zweitägigen Kongress in Leipzig wegen der Pandemie nicht zugelassen, dafür werden die Diskussionen live ins Netz gestreamt, wie die Arbeitsgemeinschaft Medientage Mitteldeutschland als Veranstalter ankündigte. Der Großteil der Diskutierenden wird in Leipzig auf den Bühnen zusammenkommen. Zu dem Verein AG Medientage Mitteldeutschland als Ausrichter des Branchentreffens gehören u.a. die Medienregulierer des privaten Rundfunks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), das ZDF und der Verband Mitteldeutscher Privatradios. (dpa)

20.27 Uhr: Große regionale Inzidenz-Unterschiede in Thüringen – Langzeitfolgen sollen erforscht werden

Thüringen ist als letztes Bundesland in der Corona-Krise unter den Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Sonntag mit 47,5 an. Am Samstag hatte er noch bei 51 gelegen. Bundesweit liegt der Wert bei 35,2. Die regionalen Unterschiede im Freistaat sind weiterhin groß. FDP und CDU werben derweil um fraktionsübergreifende Unterstützung bei der Bewältigung von Covid-19-Langzeitfolgen.

20.02 Uhr: Stiftung: Besucherfreude über Museumsöffnung in Weimar

Weimar und das Weimarer Land tasten sich langsam wieder in ein geselligeres Leben zurück: Das Wochenende mit überwiegend frühlingshaftem Wetter bescherte Freiluft-Gastronomie und Museen zwar keinen Massenansturm, aber doch einigen Zulauf. Die Klassik-Stiftung Weimar verbuchte in ihren am Freitag wiedereröffneten Häusern an den ersten beiden Tagen insgesamt 368 Besucher. Zu besichtigen waren das Bauhaus-Museum, die Sonderausstellung im Schiller-Museum sowie im Ilmpark das Römische Haus und Goethes Gartenhaus. Am stärksten frequentiert war mit 209 Interessierten das Bauhaus-Museum.

17.49 Uhr: Ministerium: In Thüringen keine Hinweise auf Betrug bei Corona-Tests

Im Fall des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in Corona-Teststellen liegen dem Landesgesundheitsministerium bislang keine Hinweise auf mögliche Fälle in Thüringen vor. Ein Ministeriumssprecher sagte am Sonntag, es könnten nur Testzentren über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen, die dazu offiziell von den Gesundheitsämtern beauftragt worden seien.

15.11 Uhr: Corona-Testzentrum auf der Erfurter Messe schließt

Das große Corona-Testzentrum auf der Erfurter Messe wird am Dienstag geschlossen. Das teilte das Betreiberunternehmen, die Düsseldorfer Kloepfel Holding GmbH, mit. Am Montag können sich Interessierte dort zum letzten Mal testen lassen.

14.49 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha sinkt stark

Laut Stand vom Sonntag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 66. Bereits am Samstag rutschte der Inzidenzwert nach Monaten wieder unter die 100er-Marke. Damit hat der Landkreis seinen Spitzenplatz in Thüringen an steigenden Infektionszahlen abgegeben.

Laut RKI beträgt die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen bei 9079 (+ 5). Davon sind aktuell 283 Personen (+ 5) an Corona erkrankt. 34 Menschen (+ 2) aus der Gothaer Region werden aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, davon liegen 13 auf Intensivstationen.

Genesen sind seit Pandemieausbruch insgesamt 8550 Personen, davon bislang verstorben an oder im Zusammenhang mit Corona 246 Menschen.

14.46 Uhr: Eingeschränkter Regelbetrieb im Unstrut-Hainich-Kreis ab Dienstag

Der Wechselunterricht wird im Unstrut-Hainich-Kreis ab Dienstag, 1. Juni, wegen sinkender Coronazahlen aufgehoben. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag den fünften Tag hintereinander unter der 100er-Marke. Damit gibt es wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb mit Präsenzunterricht. Am Sonntag war die 7-Tage-Inzidenz auf 46 gesunken, Freitag lag sie noch bei 52,8. Die Zahl der Infizierten ging auf 179 zurück, davon werden 15 im Krankenhaus behandelt.

Eingeschränkt ist der reguläre Schulbetrieb noch, weil weiterhin in festen Lerngruppen und festem Personal unterrichtet wird, so dass es weiter zu Einschränkungen kommen könnte.

14.35 Uhr: Drei Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Sonntag. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter auf 40,4. Im Landkreis gibt es noch 110 Personen mit einer aktiven Infektion. 60 davon leben im Altkreis Sondershausen, 50 in der Region um Artern. 86 Kontaktpersonen befinden sich außerdem noch in Quarantäne. Weitere Todesfälle sind nicht zu beklagen, die Gesamtzahl der Verstorbenen seit November bleibt bei 141.

14.30 Uhr: Corona-Lage im Südharz entspannt sich weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südharz ist den vierten Tag in Folge unter 50. Am Sonntag liegt diese laut Robert-Koch-Institut bei 43,2 angesichts von einem neu registrierten Corona-Fall. Am Montag, 31. Mai, treten weitreichende Lockerungen in Kraft. So können Geschäfte wieder ohne vorherige Terminbuchung besucht werden, dürfen Biergärten wieder öffnen.

14.11 Uhr: FDP will Forschung und Behandlung von Covid-19-Spätfolgen forcieren

Die FDP-Landtagsfraktion will mit einem Antrag die Einrichtung eines Forschungszentrums für Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen in Thüringen erreichen. Dabei geht es sowohl um Grundlagenforschung als auch um Behandlungsleitlinien. "Wir legen damit bundesweit den ersten strukturierten Lösungsansatz vor, der den Bereich der Grundlagenforschung und konkrete Versorgungsfragen miteinander verbindet", sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Robert-Martin Montag am Sonntag. Das Thema steht auf der Tagesordnung für die Landtagssitzung in der kommenden Woche. Er wird unterstützt von der CDU-Fraktion.

12.31 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland nun bei unter 16

Am 30. Mai wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises drei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 4.717 gestiegen. Insgesamt sind bisher 119 Todesfälle zu verzeichnen.Der Inzidenzwert im Landkreis ist laut RKI weiter gesunken, auf aktuell 15,7. Einen Tag zuvor war dem Amt lediglich ein Fall gemeldet worden. Der Inzidenzwert lag am 29. Mai bei einem Wert von 22,9.

11.15 Uhr: Auch Thüringen unter Corona-Inzidenzwert von 50

Als letztes Bundesland ist Thüringen in der Corona-Pandemie unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Sonntag mit 47,5 an. Am Samstag hatte er noch bei 51 gelegen. Bundesweit liegt der Wert bei 35,2.

Von Samstag auf Sonntag meldeten die Gesundheitsämter in Thüringen 123 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich rund 127 000 Menschen in Thüringen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. 4202 Infizierte starben, als genesen gelten rund 120 000. Aktuell erkrankt sind rund 3200 Menschen.

Neue Corona-Verordnung für Thüringen geplant: Diese Änderungen sind vorgesehen

10.45 Uhr: Die aktuellen Weimarer Corona-Zahlen

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in Weimar laut RKI 35

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 2.599 (Veränderung zum Vortag: +5)

Zahl der aktuell Infizierten: 66 (+1)

Zahl der Genesenen: 2.433 (+4)

Zahl der Verstorbenen: 100 (0)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 6 (0)

Personen in Quarantäne: 214 (+2)

9.51 Uhr: Inzidenzwert für Gera jetzt unter 20

Der Inzidenzwert für Gera fällt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag einen Wert von 19,3, nachdem er am Samstag bei 22,6 lag und am Freitag noch 25,8 betragen hatte. Vier Covid-19-Fälle sind über das Wochenende neu hinzugekommen. Im Landkreis Greiz erreichte der Wert am Sonntag 41,1 und ist damit seit Freitag ebenfalls weiter gefallen.

Im Geraer Krankenhaus werden mit Stand vom Freitag noch 20 Patienten stationär behandelt, davon acht auf der Intensivstation. Fünf der 20 Patienten stammen dabei aus Gera. Eine Schule ist noch von einer Corona-Infektion betroffen.

9.29 Uhr: Keine Neuinfektionen in Jena gemeldet

Ab Mittwoch können umfangreiche Lockerungen in Kraft treten, wenn das Land den Weg dafür freimacht. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 16. Die Zahlen im Einzelnen.

9.21 Uhr: Ergotherapie: Steigender Behandlungsbedarf wegen Long-Covid erwartet

Ergotherapie-Praxen in Thüringen bekommen es nach Beobachtung ihres Branchenverbandes DVE zunehmend mit unter Covid-19-Spätfolgen leidenden Patienten zu tun. "Long-Covid ist bei uns angekommen", sagte der Landesvorsitzende des Deutschen Verbandes Ergotherapie (DVE), Christoph Steinle, der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit betreffe das vor allem Menschen mit psychischen Problemen wie Depressionen nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung. Er gehe jedoch auch von einem steigenden Behandlungsbedarf etwa wegen anhaltender Gedächtnis- und Hirnleistungsprobleme, Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen aus (dpa).

8.59 Uhr: Holter: Bis Ende des Schuljahres so viele Schüler wie möglich impfen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will erreichen, dass alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot bekommen. «Mein Ziel ist schon, dass so viele Kinder wie möglich bis zum Ende der Sommerferien zumindest die erste Impfung erhalten», sagte Holter der Deutschen Presse-Agentur. Holter sagte, das nächste Schuljahr solle wieder ein Präsenzschuljahr werden und dafür sei das Impfen zwar keine Bedingung, aber eine «gute Voraussetzung» (dpa).

8.21 Uhr: Inzidenz fällt in Gera unter 20

Für Gera meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag einen Inzidenzwert von 19,3, nachdem er am Samstag noch bei 22,6 lag. Zwei Covid-19-Fälle sind neu hinzugekommen.

29. Mai

17.52 Uhr: Inzidenz im Kreis Gotha sinkt unter 100er Marke

Erstmals seit langer Zeit ist im Landkreis Gotha die Inzidenz unter die 100er Marke gesunken. Wie das Landratsamt Gotha am Samstag vermeldete, liegt nun die Sieben-Tage-Inzidenz bei 73,4. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen beträgt 9074 Personen (+ 16). Davon sind 278 Personen (+ 5) an Covid-19 erkrankt. 32 Menschen (- 1) werden stationär in Krankenhäusern behandelt, 13 liegen auf Intensivstationen. Inzwischen sind seit Pandemieausbruch 8550 Personen (+ 11) genesen, verstorben sind 246 Menschen an oder im Zusammenhang mit Corona.

17.35 Uhr: Landrat des Wartburgkreises mahnt Bürger zu Umsicht – Lockerungen in Aussicht

Landrat Reinhard Krebs (CDU) hat am Wochenende erneut die Menschen aufgerufen, die noch gültigen Hygiene- und Abstandsregeln im Rahmen der Corona-Pandemie zu beachten, um die Lockerungen, die nun aufgrund der geringen Inzidenzwerte in der Wartburgregion möglich werden, nicht zu gefährden. Im Wartburgkreis sollen am Montag weitere Lockerungen in Kraft treten.

15.20 Uhr: Vier neue Corona-Fälle in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt meldet am Samstag vier neue Corona-Fälle. Die Ansteckungen seien im familiären Umfeld aufgetreten, in einem Fall ist der Infektionsweg derzeit noch unklar. In der Stadt gibt es damit aktuell 65 Infizierte. Das sind zwei mehr als am Vortag, da sich die Zahl der Genesenen ebenfalls um zwei auf nunmehr 2429 erhöht hat. 212 (+22) Menschen befinden sich in Quarantäne. Sechs Corona-Patienten werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut bei 39,86.

Seit Beginn der Pandemie wurden bislang 2594 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden bisher registriert.

14.53 Uhr: „Muss bei fast jeder Hochzeit weinen“: Hochzeitsfotografin blickt trotz Corona nach vorn

Kaum noch Aufträge, wenig Einnahmen: Der Weimarer Hochzeitsfotografin Steffi Grieß setzte Corona schwer zu. Trotzdem blickt sie optimistisch nach vorn.

14.31 Uhr: Inzidenz sinkt im Landkreis Eichsfeld auf 58

Der positive Trend bei den Neuinfektionen und dem Inzidenzwert der vergangenen Tage hält auch am Samstag an. Das Eichsfelder Gesundheitsamt meldet am Samstag zwar sieben Neuinfektionen, aber der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt auf 58. Am Freitag lag dieser bei 65.

Gute Nachrichten gibt es auch von den Coronastationen aus dem Heiligenstädter Krankenhaus. Am Samstag müssen auf den Stationen noch neun Patienten behandelt werden, aber keine Patienten mit einem schweren Verlauf. Am Freitag hatten mit einem solchen noch fünf Patienten zu kämpfen. Die Gesamtzahl der Menschen die seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert waren oder noch sind, wird am Samstag vom Gesundheitsamt mit 6191 angegeben.

14.12 Uhr: Inzidenz steigt im Kreis Sömmerda wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Sömmerda ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) wieder gestiegen, liegt aktuell bei 57,6 (Stand 29.5., 3.11 Uhr). Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Im Landkreis sind somit bislang 130 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Nach Angaben des RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden sechs Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich damit auf 40 Menschen. – Insgesamt 4123 Menschen im Landkreis Sömmerda waren beziehungsweise sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt.

12.51 Uhr: Die Bundesnotbremse tritt im Landkreis Greiz am Montag außer Kraft.

Nachdem die Inzidenz auch am fünften Werktag in Folge, dem Samstag, unter der 100er-Grenze lag (48,3 am Samstag, 0 Uhr) können ab Montag verschiedene Lockerungen eintreten. Damit fällt beispielsweise die Ausgangssperre weg, auch die Außengastronomie kann mit Auflagen wieder öffnen. Gleiches gilt für den Einzelhandel und beispielsweise Ferienhäuser.

12.46 Uhr: Noch 300 aktiv Infizierte im Weimarer Land

Die Zahl der Gesamtzahl der Infizierten sinkt weiter im Weimarer Land, sie liegt bei 301 Personen. In sieben Tagen gab es 21 neue Fälle, die Inzidenz liegt nun bei 25,6. Insgesamt 836 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 61 Reiserückkehrer in Absonderung. 27 Personen sind in stationärer Behandlung, 79 Personen bisher an oder mit Corona verstorben. Bislang registrierte das Gesundheitsamt 4117 Fälle, 3737 Personen gelten als genesen.

12.21 Uhr: Nordhäuser Sozialarbeiterin: „Eltern haben vergessen, mit ihren Kindern umzugehen“

Nordhäuser Sozialarbeiterin berichtet von Erziehungsberatung in Pandemiezeiten. Die Fälle sind komplexer geworden. Auch die gemeldeten Fälle von Gewalt sind deutlich gestiegen.

12.15 Uhr: Bringt Teststrecke das Erfurter Heckel-Wandbild in Gefahr?

Schadet die Corona-Teststrecke den Kunstwerken im Angermuseum? Diese Frage spaltet Kulturdezernent und Museumsdirektor.

11.52 Uhr: Das ist seit heute im Saale-Holzland wieder möglich

Ab Samstag kann die Außengastronomie im Landkreis wieder geöffnet werden. Es ist ein Hoffnungsschimmer mit einigen Ungewissheiten. Die Lockerungen im Einzelnen:

Private Treffen: der eigene Haushalt mit maximal zwei Personen zusätzlich (Kinder unter 14 zählen nicht mit)

Außengastronomie darf öffnen (mit Terminvereinbarung und Kontaktnachverfolgung, ohne Corona-Test)

Nächtliche Ausgangsbeschränkung fällt weg

Einzelhandel darf vollständig öffnen (mit Test und Kontaktnachverfolgung)

körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik und Massage sind wieder möglich

Campingplätze, Ferienhäuser und Ferienwohnungen öffnen

Einzelunterricht in Musik- und Jugendkunstschulen erlaubt

Außenbereiche von Museen, Gedenkstätten, Burgen oder anderen Sehenswürdigkeiten dürfen öffnen

Bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen sind maximal 35 Personen zulässig

11.22 Uhr: Corona-Situation entspannt sich weiter – Inzidenz fast bei 50

In Thüringen entspannt sich die Corona-Situation weiter – auch wenn der Freistaat das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland bleibt. Der Inzidenzwert sank am Samstag auf 51, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der Wert gibt die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage an. In diesem Zeitraum gab es laut RKI demnach 1087 Neuinfektionen. Am Freitag hatte der Inzidenzwert noch bei 56 gelegen, er sinkt seit Tagen deutlich. Bundesweit wurde die Inzidenz am Samstag mit 37,5 angegeben, außer Thüringen liegen alle anderen Bundesländern unter der Marke von 50.

Innerhalb Thüringens sind die Unterschiede teils beträchtlich: Während die Kreise Gera und Saale-Holzland Inzidenzen knapp unter 23 aufwiesen, ist der Kreis Hildburghausen mit einem Wert von knapp 103 der bundesweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Landkreis. Sonneberg liegt mit einem Wert von 99 auf dem vierten Platz im Bundesvergleich. Bundesweiter Corona-Hotspot mit einem Wert von 118 ist der Kreis Memmingen (Bayern).

Von Freitag zum Samstag wurden in Thüringen 175 Neuinfektionen und zehn weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen seit Pandemiebeginn erhöhte sich auf rund 127.300. Eine Infektion überstanden haben knapp 120.000 Menschen (dpa).

11.21 Uhr: Die ersten Gäste kommen wieder nach Rudolstadt

Weniger Coronainfektionen, eine anhaltende Inzidenz unter 100: Die Zeichen stehen auf Lockerungen in Rudolstadt. Bleibt es dabei, dann dürfen im Juni die Anbieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wieder Gäste empfangen. „Wir sind startklar“, sagt nicht nur Sophia Lewandowski, Marketingleiterin im Erlebnisbad Saalemaxx, auf dessen Außengelände sieben Erlebnisferienhäuser stehen.

11.01 Uhr: Inzidenz in Jena steigt leicht wegen Nachmeldungen

Durch Nachmeldungen wurden laut der Stadt Jena insgesamt 10 neue Fälle vermeldet, welche sich auch auf vergangene Wochen verteilen. Dadurch steigt der Inzidenzwert nur leicht auf 26. Die 50er und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz wurden nun an vier aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten.

Wenn die Inzidenzwerte weiterhin die 35er oder 50er-Marken nicht überschreiten, können ab Mittwoch, 2. Juni umfangreiche Lockerungen in Kraft treten. Für den Schulbetrieb stehen diese bereits fest:

Regelbetrieb mit vorbeugenden Infektionsschutz (Phase »Grün«)



Aufhebung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (unter 50 für Klassen 1 – 6, unter 35 für alle Klassenstufen)



Eine MNB-Pflicht gilt weiterhin für alle in der Schule situationsabhängig (schulisches Hygienekonzept und Wegeführung im Schulgebäude) sowie für die Schülerbeförderung.

Lernen am anderen Orten sind auch Indoor möglich (unter 50 Tagesausflüge, unter 35 uneingeschränkt)

Unabhängig von der Inzidenz wird im Juni weiter allen Schülern sowie dem pädagogischen Personal 2x wöchentlich ein Testangebot unter-breitet. Ohne Test bleibt das schulische Betretungsverbot bestehen. Keine Tests benötigen genesene sowie vollständig geimpfte Personen.

Die Corona-Statistik für Jena im Überblick (Stand Samstag, 0 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 205

davon in den letzten 24 Stunden: 4

stationäre Fälle: 11

davon schwere Verläufe: 5

Infizierungen der letzten sieben Tage: 29 (Vortag: 26)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 26 (gestern: 23,4; vorgestern: 32,3)

Verstorbene insgesamt: 75

Personen in Quarantäne: 669

10.45 Uhr: Bereits Tausende Kinder in Thüringen gegen Corona geimpft

Die Landesregierung spricht von mehr als 4000 Kindern und Jugendlichen, die bereits gegen geimpft wurden. Welche Kinder sind dies und welches Vakzin haben sie bekommen?

10.39 Uhr: Corona-Testpflicht an Thüringer Schulen bleibt vorerst noch

Die Corona-Testpflicht an Schulen gilt in Thüringen weiter. Forderungen nach einer Ausweitung bis zu den Sommerferien kontert das Bildungsministerium mit diesem Argument.

10.05 Uhr: Notbremse wird in Saalfeld-Rudolstadt gelöst: Das ist ab Montag wieder möglich

Jetzt ist es amtlich: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Saalfeld-Rudolstadt am Sonnabend den fünften Tag in Folge unter 100 lag, wird die Bundesnotbremse nach einem Übergangstag am Montag gelöst. Nur noch sechs Neuinfektionen wurden zum Beginn des Wochenendes für den Landkreis gemeldet.Damit sind es in den vergangenen sieben Tagen 55 gewesen.

9.34 Uhr: Thüringer Sportbetrieb soll zeitnah wieder starten

Der Thüringer Amateursport kann mit weiteren Öffnungsschritten rechnen. Auf Basis eines Stufenplans in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens zieht die Landespolitik für Juni eine Rückkehr zum geregelten Sportbetrieb in Betracht. Ein entsprechender Verordnungsentwurf ist in Arbeit.

8.51 Uhr: 31 Kliniken in Thüringen können Corona-Prämie für Personal auszahlen

Pflegebeschäftigten in der Corona-Pandemie hoffen, dass sie endlich die von der Politik versprochene Corona-Prämie erhalten. So viel Prämien werden nun an Thüringer Krankenhäuser ausgezahlt.

8.23 Uhr: Thüringer Landräte fordern ein Corona-Ausstiegsszenario

Die Thüringer Landräte fordern von der Landesregierung ein Corona-Ausstiegsszenario. Ein Weiter-so sei nicht akzeptabel. „Die Menschen brauchen schnell eine Perspektive für ein normales Leben. Auch Schulen, Handel, Gewerbe, Unternehmen, Gaststätten, Hotels Vereine müssen nach dem Stillstand durch Corona wieder Fahrt aufnehmen können“, so der Landkreistag nach einer Präsidiumssitzung.

8.10 Uhr: Neue Corona-Verordnung für Thüringen geplant: Diese Änderungen sind vorgesehen

Einzelhandel, Gastronomie oder Ausgangssperre: Diese Lockerungen sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung bisher vor. Doch es gibt schon Kritik. Was konkret geplant ist, lesen Sie hier.

7.51 Uhr: Inzidenz in Gera sinkt weiter

Der Inzidenzwert in Gera ist im Vergleich zum Freitag wieder gefallen und erreicht am Sonnabend 22,6. Neu hinzugekommen sind zwei Covid 19-Fälle.

28. Mai

20.07 Uhr: Ab Montag in Zeulenroda-Triebes wieder persönlich für die Kunden da

Ab Montag werden die Händler und Gewerbetreibenden ihre Türen zu den Geschäften in Zeulenroda-Triebes weit aufmachen. In dieser Woche sind die Inzidenzzahlen nach unten gerutscht und laut Infektionsschutzgesetz ist nun die Zeit gekommen, dass wir endlich wieder öffnen dürfen, freut sich Sylvio Richter, stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft Zeulenroda-Triebes (IGZR).

19.49 Uhr: Thüringens Aufbaubank zahlte 2020 eine Milliarde Euro zur Stabilisierung der Wirtschaft

Thüringens Aufbaubank hat im ersten Jahr der Corona-Pandemie rund eine Milliarde Euro aus Förderprogrammen an die Wirtschaft ausgezahlt. Insgesamt seien innerhalb von zwölf Monaten rund 100 000 Anträge von den Mitarbeitern teils in Wochenend- und Feiertagsschichten bearbeitet worden, teilte die Förderbank des Landes am Freitag in Erfurt mit. „Noch nie hat die Aufbaubank so viel und so schnell Geld ausgezahlt“. Neben 19 Sonderprogrammen zur Stabilisierung der Wirtschaft in der Pandemie sei auch die Förderung unter anderem der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus oder von Investitionsprojekten in der Industrie weitergegangen. (dpa)

19.30: 194.000 Euro für bessere Luft in Klassenräumen im Saale-Orla-Kreis

Das Land fördert die Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen. Und aus dem entsprechenden Programm erhält der Saale-Orla-Kreis 194.000 Euro. Mit dem Geld können mobile Luftfilteranlagen angeschafft werden, es kann aber auch in Trennwände oder in Hygieneausstattungen investiert werden. Worauf setzt eigentlich das Landratsamt?

19.24 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis steigt leicht, bleibt aber im zweistelligen Bereich

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis ist leicht gestiegen und liegt am Freitag bei 78,4. Am Donnerstag lag die gängigste Kennziffer der Pandemie noch bei 69,7. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis weiterhin unter einem Wert von 100, wären am Mittwoch erste Lockerungen möglich.

19.19 Uhr: Pößnecker Inzidenzwert verschlechtert sich auf 76,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis blieb zum Freitag den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Nach 93,4 am Mittwoch und 69,7 am Donnerstag ist das Erkrankungsverhältnis allerdings wieder auf 78,4 gestiegen. Auch die Zahl der Corona-Toten im Saale-Orla Kreis ist um drei gestiegen.

19.10 Uhr: Psychotherapie im Kreis Gotha: Corona verdoppelt Nachfrage

Corona setzt der Gesundheit zu. Nicht nur körperlich, auch mental leiden Menschen, davon betroffen oder nicht, unter der Lungenkrankheit und all ihren Umständen. Im Kreis Gotha ist die Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung in der Pandemie deutlich angestiegen.

18.30 Uhr: Lockerungen ab Montag im Südharz

Die Inzidenz im Südharz ist seit einer Woche auf rasanter Talfahrt: Lag diese vergangenen Freitag noch bei 153,5, ist diesen Freitag ein jüngst noch unvorstellbarer Wert von 38,4 erreicht. Nur drei Neuinfektionen im Landkreis Nordhausen gingen am Freitag in diese Berechnung ein. Viele Gastronomen werden deshalb nächste Woche öffnen.

17.51 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis sinkt weiter

Die Inzidenz im Kyffhäuserkreis ist weiter gesunken. Sie liegt nun bei 37,7 im Landkreis. Allerdings meldet das Gesundheitsamt auch den Tod eines weiteren Menschen.

16.40 Uhr: Fast 40 Prozent der Thüringer haben erste Corona-Impfung

Fast vier von zehn Thüringern haben inzwischen eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag sind das rund 841 600 Menschen oder 39,5 Prozent der Bevölkerung. Mit zwei Spritzen vollständig immunisiert sind rund 399 000 Menschen, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 18,7 Prozent. Bei den Menschen über 60 Jahre liegt der Anteil der vollständig Geimpften bei 35,6 Prozent, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Bei Jüngeren sind es knapp zehn Prozent. Von Donnerstag zum Freitag erhöhte sich die Zahl der Impfungen in Thüringen um knapp 26 000, dabei überwogen die Erstimpfungen. (dpa)

16.08 Uhr: Gastronomin im Wartburgkreis: „14 Monate zu Hause – das reicht“

Mit einer Inzidenz von 63,0 (Stand: 28. Mai, 3.11 Uhr) liegt auch der Wartburgkreis mehrere Tage unter der 100-Marke. Das bedeutet, dass auch im Kreisgebiet ab Anfang kommender Woche die Gastronomen wie in der Stadt Eisenach die Gäste wieder in den Außenbereichen empfangen dürfen – nur mit Terminreservierung und Datenerhebung und Einhaltung der üblichen Hygieneregeln. Aber damit haben die Gastronomen in der Region kaum ein Problem und so laufen sich schon viele warm, um endlich wieder öffnen zu können.

16.02 Uhr: Inzidenz sinkt weiter in der Stadt Jena

Die 50er- und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz wurden am Freitag an drei Werktagen in Jena unterschritten: Der Wert liegt jetzt bei 23,4. Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Donnerstag bis 24 Uhr drei neue Corona-Infektionen gemeldet. Ein Fall trat nach Angaben des Rathauses in einer Pflegeeinrichtung auf, die weiteren im familiären Umfeld.

16 Uhr: Thüringer Parlamentarier kehren wieder in den Plenarsaal des Landtags zurück

Angesichts gesunkener Corona-Infektionen beraten Thüringens Volksvertreter künftig wieder im Plenarsaal des Landtages. Dies habe der Ältestenrat einstimmig beschlossen, wurde am Freitag mitgeteilt. Wegen der Pandemie waren die Abgeordneten Anfang Mai umgezogen.

15.55 Uhr: Lesungen der Erfurter Kinderbuchtage werden verschoben

Da die aktuelle Corona-Verordnung bis einschließlich 3. Juni gilt und jegliche Veranstaltungen untersagt, werden die Erfurter Kinderbuchtage die Lesungen am 29. und 30. Mai sowie 1. Juni verschieben. Da laut Mitteilung aus dem zuständigen Ministerium vorgesehen sei, dass mit der kommenden Überarbeitung der Verordnung Veranstaltungen unter freiem Himmel unter bestimmten Auflagen zulässig sein werden, hat sich die Buchhandlung Peterknecht als Veranstalter der Kinderbuchtage zu diesem Schritt entschieden.

15 Uhr: Inzidenzwerte in der Wartburgregion sinken weiter

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in der Wartburgstadt sinkt weiter. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für Eisenach einen Wert von 23,7. Im Wartburgkreis liegt die Inzidenz bei 63,0. Auch im Krankenhaus entspannt sich die Situation immer mehr.

14.44 Uhr: Besuch von Tierpark in Eisenberg ohne Test möglich

Gute Nachricht für alle Tierfreunde, die dem Eisenberger Tierpark öfter einen Besuch abstatten: Aufgrund der geringen Inzidenzwerte ist ab heute der Besuch des Tiergartens wieder ohne einen vorherigen Corona-Schnelltest möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Tierpark-Chef Mathias Wiesenhütter ist überglücklich: Wegen der Testpflicht seien die Besucherzahlen in den zurückliegenden Wochen um 90 Prozent eingebrochen, sagte er unserer Zeitung.

14.38 Uhr: Inzidenz im Ilm-Kreis sinkt deutlich

Noch einmal deutlich gesunken ist der Inzidenzwert im Ilm-Kreis. Mit Stand Freitag lag er bei 80,9. Seit Donnerstag waren zehn neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Gesundheitsamt des Ilm-Kreises 6434 positive Testergebnisse gezählt. Nicht alle der Betroffenen zeigten auch Krankheitssymptome, etliche Patienten mussten aber auch in Krankenhäusern teils intensivmedizinisch betreut werden. 214 Menschen starben an oder mit Covid-19, drei von ihnen allein innerhalb der letzten Woche.

13.55 Uhr: Keine Extra-Impfdosen für Kinder: Land von Aussage "überrascht"

Thüringen hat die Ankündigung des Bundes, den Ländern keine zusätzlichen Impfdosen für Kinder ab 12 Jahren zur Verfügung zu stellen, kalt erwischt. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums vermeidet zwar den Begriff „Wortbruch“. Er erinnert aber daran, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Ländern fest zugesagt hatte, die Zuteilung von zusätzlichem Impfstoff von der Vorlage von Impfkonzepten abhängig zu machen.

13.30 Uhr: Deutlicher Geburtenknick und mehr Todesfälle in Thüringen

Thüringen hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Knick bei Geburten erlebt. Die Zahl der Geburten sank im Vergleich zu 2019 um 3,9 Prozent oder 656 auf 15 991, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Zugleich starben im ersten Jahr der Corona-Pandemie deutlich mehr Menschen, die Zahl der Todesfälle erhöhte sich im Vergleichszeitraum um 3,5 Prozent auf 30.226. Zwar sind die Todesursachen noch nicht ausgewertet. Dennoch liefern die Zahlen nach Einschätzung des Landesamtes Anhaltspunkte dafür, dass die Corona-Pandemie die Todeszahlen in die Höhe getrieben hat.

13 Uhr: Weimarer Inzidenz sinkt weiterhin

Erstmals seit Mitte März ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar nach Angaben des Robert-Koch-Institutes mit 47,53 wieder unter den Wert von 50 gesunken. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Das Gesundheitsamt musste mit Stand 10 Uhr vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden registrieren.

12.55 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Erstmals seit Wochen ist im Landkreis Sömmerda innerhalb eines Tages keine Neuinfektion mit Corona registriert worden. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden keine neuen Infektionen mit dem Covid-19-Virus. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich auf 41 Menschen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut RKI weiter gesunken.

12.52 Uhr: Schulen und Kitas bereiten Öffnung im Kreis Gotha vor

Im Landkreis Gotha laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten. Am Freitag lag die Inzidenz den fünften Tag in Folge unter dem Richtwert 165, sodass am Dienstag, 1. Juni, geöffnet werden könnte. Für die Schulen bedeutet das zunächst den Wechselunterricht mit Corona-Tests und Maskenpflicht.

Am Freitag werden 20 Neuinfektionen vermeldet. Somit haben sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner rund 114 Personen nachweislich mit Corona angesteckt. Die Zahl der aktiven Infektionen sinkt auf 273. Im Krankenhaus werden 33 Infizierte behandelt, 13 von ihnen auf der Intensivstation. Auch ein weiterer Todesfall ist hinzugekommen und lässt die Gesamtzahl auf 246 steigen. Weitere 51 Personen haben die Infektion offiziell überstanden.

12.40 Uhr: Corona-Test auch an Tankstelle Obertrebra

Fünf neu positiv auf Corona getestete Personen meldete das Gesundheitsamt mit Stand vom 28. Mai, 10 Uhr. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten sinkt weiter, es sind 311. Innerhalb von sieben Tagen gab es 26 neue Fälle. Damit liegt die Inzidenz bei 31,6. Stationär behandelt werden 27 Personen. Bisher verstarben 79 Bürger an oder mit Corona. Derzeit sind 827 Kontaktpersonen in Quarantäne und 58 Reiserückkehrer in Absonderung. Bislang wurden im Weimarer Land 4113 Fälle registriert, 3723 Personen gelten als genesen.

12.31 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land nun bei 48,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt heute bei 48,1. Das Gesundheitsamt meldet sechs Neuinfektionen. Sensible Einrichtungen im Landkreis sind von neuen Infektionen auch heute nicht betroffen. Noch drei mit dem Coronavirus infizierte Personen werden derzeit stationär behandelt.

11.30 Uhr: Öffnungsschritte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt rücken in greifbare Nähe

Die Inzidenz als Gradmesser für das Infektionsgeschehen innerhalb einer Woche ist in Saalfeld-Rudolstadt zum vierten Mal hintereinander deutlich gesunken und blieb den vierten Tag am Stück unter 100. Nach elf am Freitag gemeldeten Neuinfektionen sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 61,0 pro 100.000 Einwohner. Damit rücken weitere Öffnungsschritte ab Montag in greifbare Nähe.

11.25 Uhr: Frische Luft im Klassenraum in Eisenach

Mobile Luftreiniger können in Pandemiezeiten in Schulen und Kindergärten helfen. 40 dieser Geräte hat die Firma Lindig mit Sitz in Krauthausen beispielsweise an die Internationale Schule in Weimar geliefert. „Die Erfahrungen sind durchweg positiv“, verweist Schulleiter Philip Armstrong auf geräuschlosen Betrieb, geringen Stromverbrauch und lange Intervalle zum Filterwechsel. Die Luft sei nach 45 oder 90 Minuten Unterricht „immer noch deutlich frisch“.

11.13 Uhr: Geras Inzidenz bleibt niedrig

Der niedrige Inzidenzwert der Stadt Gera bleibt auch am Freitag stabil. Er liegt bei 25,77. Sieben Neuinfektionen seien innerhalb der letzten 24 Stunden registriert worden, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 67 aktiv Infizierte. 145 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5649 (+7) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5387 (+8) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 195 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

10.13 Uhr: Jenas Inzidenz weiterhin unter 35

In Jena wurden drei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Ein Fall trat in einer Pflegeeinrichtung auf, die weiteren im familiären Umfeld. Sechs Personen wurden als genesen eingestuft. Die 50er- und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz wurden damit an drei Werktagen unterschritten.

Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 216

davon in den letzten 24 Stunden: 3

stationäre Fälle: 11

davon schwere Verläufe: 5

Infizierungen der letzten sieben Tage: 26 (Vortag: 36)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 23,4 (gestern: 32,3; vorgestern: 29,6)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4326

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 4035

davon in den letzten 24 Stunden: 6

Personen in Quarantäne: 669 (Stand 26.05.2021)

9.50 Uhr: Ein Stück mehr Normalität für den Unstrut-Hainich-Kreis

Der Landkreis Unstrut-Hainich steuert auf ein Stück mehr Normalität zu. Bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz – wie seit 26. Mai – bis Montag unter der 100er-Marke, können ab Mittwoch im Unstrut-Hainich-Kreis der Einzelhandel (mit Test und Kontakt-Nachverfolgung), die Außengastronomie (mit Termin und Kontakt-Nachverfolgung), Campingplätze, Ferienhäuser und -wohnungen öffnen. Freitagfrüh lag die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 52,8. Es gibt 203 Infizierte, 16 werden im Krankenhaus behandelt, es gibt keinen schweren Verlauf. Die Kreisverwaltung meldet einen weiteren Toten mit dem Virus – 244 seit Beginn der Pandemie.

9.19 Uhr: Inzidenzwert sinkt weiter leicht in Thüringen

Das Infektionsgeschehen in Thüringen ebbt weiter ab. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag auf 56,2. Am Vortag lag der Inzidenzwert noch bei 59. Trotz sinkender Zahl an Neuinfektionen ist der Thüringer Wert deutschlandweit nach wie vor der höchste. Den Bundesdurchschnitt gab das RKI mit 39,8 an. Neben Thüringen hat nur noch Baden-Württemberg (50,2) einen Inzidenzwert von über 50. Regional gibt es allerdings weiterhin große Unterschiede.

8.55 Uhr: Hörgeschädigte vereinsamen in der Corona-Krise

Die Corona-Krise sorgt auch bei Hörgeschädigten für Vereinsamung. Schon ohne Pandemie-Auflagen sind ihre sozialen Kontakte oft eingeschränkt. Die Plauderei mit Nachbarn oder flüchtigen Bekannten fällt oft flach, weil die Betroffenen dabei schlichtweg nichts verstehen. Die Mundschutz-Pflicht erschwert die Kommunikation nun noch zusätzlich. Schwerhörige lesen wie Gehörlose oft von den Lippen ab. Die Atemschutzmasken verdecken jedoch den Mund und dämpfen das Gesprochene obendrein ab. Zudem fallen beim unachtsamen Abnehmen der Masken die Hörgeräte des Öfteren heraus und gehen verloren. Alles Gründe, warum viele Hörgeschädigte ihre Wohnungen nur noch zum Einkaufen verlassen.

8.35 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt sinkt auf unter 35

Für Erfurt wurden 19 Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 8517 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 33,2. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8041. 262 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 214 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8 Uhr: Impftermine gibt es weiterhin nur häppchenweise

Ein konkretes Datum für die nächste Vergabe von Corona-Impfterminen steht noch nicht fest. Termine können erst dann vergeben werden, wenn sie mit Impfstoff untersetzt sind, der ganz sicher kommt. Für mögliche Auffrischungsimpfungen würden vorerst keine Termine vergeben.

7 Uhr: Streit über Öffnungsschritte: Opposition fordert Lockerungen, Regierung bremst

In der Debatte um die neuen Corona-Regeln in Thüringen haben Landesregierung und rot-rot-grüne Koalitionsfraktionen die Forderungen der Opposition nach deutlicheren Lockerungen ausgebremst. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) mahnte am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Soziales und Bildung zur Vorsicht. Die aktuellen Neuinfektionswerte seien nach Pfingsten noch nicht voll belastbar. Zuvor war die Sieben-Tage-Inzidenz der positiven Corona-Tests in Thüringen auf 59 gesunken.

27. Mai

21.03 Uhr: Viele Gastronomen im Kyffhäuserkreis warten erstmal ab

Ab Freitag dürfen Gastwirte im Kyffhäuserkreis wieder Gäste bedienen, wenn auch nur im Außenbereich von Cafés, Restaurantterrassen oder in Biergarten. Mit den stabilen Inzidenzwerten unter 100 fiel auch das Verbot der Bundesnotbremse. Allerdings müssen sich die Gäste vor dem Besuch im Biergarten anmelden. Nur das Wetter zeigt sich derzeit weniger freundlich, weshalb die berechtigte Frage steht: Öffnen die Biergärten überhaupt?

19.25 Uhr: Corona-Fallzahlen sind im Saale-Orla-Kreis weiter rückläufig

Die Corona-Fallzahlen im Saale-Orla-Kreis sind weiter rückläufig. Für den Donnerstag wurde eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 69,7 festgestellt, am Mittwoch waren es noch 93,4. Erkrankungsverhältnisse auf diesem Niveau gab es zuletzt vor mehr als einem halben Jahr.

19.07 Uhr: Thüringen prüft Kinderarztberatungen in Impfstationen

Die Thüringer Landesregierung will prüfen, ob für Kinder und Jugendliche in den 29 Impfstationen des Landes Sonderzeiten für Corona-Impfungen eingerichtet werden können. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern an. Zu diesen Sonderzeiten sollen möglichst Kinderärzte in den Impfstationen anwesend sein.

„Wir werden nicht mit einem großen Rollout versuchen, in einer hohen Geschwindigkeit Kinder zu impfen, wenn es denn die Voraussetzung dazu gäbe“, sagte Ramelow. Vielmehr setze man auf strikte Freiwilligkeit und die Beratung durch Kinderärzte. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche mit einem erziehungsberechtigten Elternteil zur Impfung kommen. (dpa)

18.59 Uhr: Pößnecker Kinderarzt hilft bei Erklärung von Corona-Tests

Kinderarzt Wolfgang Schulze aus Pößneck beteiligte sich an bundesweitem Projekt, das in leichter Sprache Corona-Tests erklärt. Das ist nun für den Grimme Online Award nominiert.

18.45 Uhr: Hufeland-Klinikum im Unstrut-Hainich-Kreis auf dem Weg zum Normalbetrieb

Etwas entspannt hat sich mit den sinkenden Infektionszahlen auch die Situation im Hufeland-Klinikum. Etwa zehn Menschen werden dort im Schnitt der letzten Tage stationär wegen Covid behandelt, sagte Geschäftsführer Jens Kopp. Während es in Mühlhausen noch eine eigene Corona-Station mit bis zu 15 Betten gibt und die Intensivstation einige Plätze vorhält, seien es am Standort Bad Langensalza nur noch Isolierbereiche, also abgetrennte Zimmer.

18.31 Uhr: Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis wieder unter 100

Mit 66,5 lag die Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis am Donnerstagmorgen zum zweiten Mal nacheinander unter der für weitere Öffnungen wichtigen Marke von 100. Bleibt sie bis Montag so, kann die Außengastronomie öffnen.

23 der aktuell 235 Infizierten werden in einem Krankenhaus behandelt; es gibt einen schweren Verlauf. 340 Menschen aus dem Landkreis befinden sich derzeit wegen einer Infektion oder nach Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne.

18.25 Uhr: Pandemie beflügelt Wunsch nach Garten in Jena

Die Nachfrage nach Kleingärten in Jena ist aufgrund des Lockdowns sprunghaft angestiegen. Diesen Eindruck schilderte der städtische Immobilienbetrieb KIJ, der zu den großen Flächenanbietern in Jena gehört.

Demnach gab es 2020 zu Beginn des ersten Lockdowns und wiederum im Herbst einen Nachfrageboom. Im Frühjahr 2020 war die Zahl der Gartenwünsche dreimal so hoch wie im Frühjahr 2019.

18.12 Uhr: Probleme bei Durchsetzung von Corona-Auflagen

Vertreter des Thüringer Innenministeriums haben im Landtag Probleme bei der Durchsetzung von Corona-Auflagen in den vergangenen Monaten eingeräumt. Bei sogenannten Hygienespaziergängen und ähnlichen Protesten seien mehrfach zu wenig Polizisten vor Ort gewesen, um diese Regeln effektiv durchzusetzen, sagte Innenstaatssekretär Udo Götze nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages. Aus dem selben Grund sei es der Polizei wiederholt nicht möglich gewesen, solche Kundgebungen trotz offensichtlicher Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht oder Abstandsregeln aufzulösen.

18 Uhr: Weimarer Modellversuch: Sieben Hotels und Pensionen wieder offen

Nach Monaten der coronabedingten Zwangspause haben am Donnerstag in Weimar die ersten Hotels und Pensionen wieder geöffnet. Sieben Hotels sind zum Start des Modellversuchs dabei, sagte der Sprecher der Stadt, Andy Faupel, am Donnerstag. Insgesamt seien bis jetzt 21 Anträge eingegangen, einzelne Hotels und Pensionen müssten noch Unterlagen nachreichen. Für Weimar sind 46 Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten gelistet, die meisten davon Hotels. Von einem Normalbetrieb kann also keine Rede sein.

15.52 Uhr: Wo kann ich in Deutschland Urlaub machen - trotz Corona?

Die Sommerferien rücken in vielen Bundesländern näher, doch die möglichen Urlaubsziele sind im Pandemie-Jahr 2021 begrenzt. Für viele Länder gelten nach wie vor Reisewarnungen - ein Grund mehr, um auf deutsche Urlaubsziele auszuweichen. Auch Deutschland hat viel zu bieten, doch wo kann ich trotz Corona Urlaub machen? Hier finden sie die Antworten.

15.40 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld bleibt stabil

Der Siebentagesinzidenz­wert für den Landkreis Eichsfeld ist auch am Donnerstag stabil geblieben. Mit Stand 8 Uhr vermeldeten das Robert-Koch-Institut in Berlin und der Landkreis Eichsfeld einen Wert von 68. Allerdings gibt es auch einen weiteren Todesfall.

15.04 Uhr: Inzidenz im Kreis Gotha sinkt deutlich

35 Personen wurden innerhalb von 24 Stunden positiv auf Corona getestet. Damit stieg laut Robert-Koch-Institut die Gesamtzahl der positiv getesteten auf 9038 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging im Vergleich zum Vortag deutlich nach unten.

14.45 Uhr: Arbeitsgruppe zu Covid-19-Langzeitfolgen in Jena gegründet

Das Universitätsklinikum Jena bündelt seine Kapazitäten in der Behandlung und Erforschung von Covid-19-Langzeitfolgen. An Thüringens einzigem Uniklinikum ist dazu eine fachübergreifende Arbeitsgruppe gebildet worden, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Sie soll unter anderem Diagnose- und Behandlungskonzepte, darunter telemedizinische Angebote, entwickeln. Auch die Schaffung eines Registers mit Daten zu Post-Covid - Fachwort für die Covid-19-Langzeitfolgen - ist geplant. In der zum Zentrum für Sepsis und Infektionsforschung gehörenden Arbeitsgruppe arbeiten Ärzte der Inneren Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Medizin sowie der Kinder- und Jugendmedizin zusammen.

14.25 Uhr: Im Landkreis Sömmerda zwei weitere Todesfälle mit Corona

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Sömmerda ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiter gesunken, liegt aktuell bei 76,3 und damit am zweiten Tag in Folge unter 100. Leider wurden aber zwei weitere Todesfälle gemeldet. Im Landkreis sind somit bislang 130 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.

Nach Angaben des RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden zehn Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich damit auf 53 Menschen. Insgesamt 4117 Menschen im Landkreis Sömmerda waren beziehungsweise sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt.

14.15 Uhr: Landkreis Nordhausen: Kostenloses Maskenangebot für Bedürftige

Dieser Tage konnten einige Südharzer noch Schutz-Masken gegen das Coronavirus in der Post finden. In den sozialen Netzwerken führte das zu Diskussionen. Denn warum nur manche Anwohner ein Überraschungspaket erhalten hatten, war nicht bekannt.

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilt, versandte die Kreisverwaltung von März bis Mai gut 5300 Umschläge mit OP- und FFP2-Masken. Diese seien aus Beständen des Landes und Landkreises verteilt worden. Die Empfänger seien neben rund 4700 Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, auch 450 Menschen mit Sozialhilfe-Anspruch sowie gut 190 Asylbewerber. Die Masken kamen durch Sozialarbeiter und per Post zu den betreffenden Personengruppen.

14 Uhr: Touristen in den Startlöchern für Erfurt-Reise

Das erste Halbjahr ist bekanntlich verloren, aber ab Juni könnte Erfurt groß punkten. Einmal wegen der Buga, aber: „Erfurt ist interessant!“ bringt es die Geschäftsführerin der städtischen Tourismus GmbH auf eine knappe Formel. Schon im Vorjahr zeigte sich, dass Städte in unserer Größe besonders interessant sind in Corona-Zeiten. Nicht zu überlaufen, vieles lässt sich zu Fuß erreichen, was ein Gefühl der Sicherheit vermittle.

Dafür steht auch die Tourist-Info in den Startlöchern. Ab 4. Juni werde es Stadtführungen geben, die Hotels bereiteten sich auf ein Öffnung vor. Wie auch immer die aussehe. Denn, so Carmen Hildebrandt, in ihrer Branche könne man nur gespannt abwarten und hoffen, da man nicht in die Gesetzgebung einbezogen sei. Aber sie gehe schon davon aus, dass die neue Landesverordnung auch für den Tourismus Lockerungen bringe.

13.37 Uhr: Belegungszahlen auf den Covid-Stationen in Eisenach bleiben stabil

35,5 und 68,1 sind die Corona-Sieben-Tage-Inzidenzen in der Stadt Eisenach und im Wartburgkreis. Die Zahl der aktiven Infektionen sinkt in der Region ebenfalls weiter. In der Stadt sind es 96 und im Kreis 370. Hotspots bleiben Ruhla (63 Fälle), Bad Salzungen (53) und Hörselberg-Hainich (40). Im St. Georg-Klinikum bleiben die Belegungszahlen auf den Covid-Stationen stabil. Auf der Isolierstation werden 13 Patienten betreut. Auf der Intensivstation werden zwei Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist in der Region auf 309 gestiegen. 73 in Eisenach, 236 im Kreis.

12.30 Uhr: Zwei neue Corona-Infektionen in Weimar

Zwei neue Infektionen mit SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden hat das Weimarer Gesundheitsamt mit Stand Donnerstag 10 Uhr registriert. In beiden Fällen sei der Infektionsweg unklar. Zeitgleich konnten 27 Menschen als genesen eingestuft werden, sodass die Zahl der aktiv infizierten Weimarer deutlich auf 67 (-25) gesunken ist.

12.24 Uhr: Inzidenz im Ilm-Kreis sinkt auf 85,6

Die Inzidenz im Ilm-Kreis sank am Donnerstag auf 85,6. Derzeit gibt es 249 bestätigte Coronafälle, 15 sind seit Mittwoch hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden acht bestätigte Fälle, davon drei intensivmedizinisch, und vier Verdachtsfälle, davon einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Zwei Neuinfektionen gab es bei Mitarbeitern eines Kindergartens in der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue. In einem Ilmenauer Kindergarten wurde ein Kind positiv getestet.

12.11 Uhr: Badesaison im Eisenacher Aquaplex beginnt

Im Freibad Aquaplex wird die diesjährige Saison am 1. Juni um 9 Uhr eröffnet. Das teilen die Betreiber in einer Pressemitteilung mit. „Wir haben eine Öffnungsstrategie entwickelt und sind vorbereitet“, so Betriebsleiter Sebastian Pütz. Das Aquaplex möchte der Bevölkerung, den Schulen sowie den Vereinen die Möglichkeit bieten, unter freiem Himmel sportlich aktiv zu sein. Wie Sebastian Pütz weiter informiert, wird die Wassertemperatur im Freibad auf 24 Grad erhöht.

Verwiesen wird auf die geltenden Coronaregeln wie Abstand halten, vorgegebene Wegeführungen beachten und Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Umkleiden und Sanitärbereiche im Innengebäude müssen noch geschlossen bleiben. Die Außentoiletten sind nutzbar unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben, wie der Betriebsleiter hinweist.

12 Uhr: Vier Corona-Neuinfektionen im Weimarer Land

Vier neue, positiv auf Corona getestete Personen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 27. Mai, 10 Uhr.Damit sind aktuell 326 Personen positiv getestet. Innerhalb von sieben Tagen gab es 38 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 46,3. Stationär behandelt werden 29 Personen, 79 verstarben bisher an oder mit Corona. In Quarantäne sind 920 Kontaktpersonen, 36 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Bisher wurden im Weimarer Land 4108 Fälle registriert, 3703 Personen gelten als genesen.

11.58 Uhr: Außengastronomie darf im Saale-Holzland-Kreis öffnen

Im Saale-Holzland-Kreis kann ab Sonnabend die Außengastronomie wieder öffnen. Auch die nächtliche Ausgangssperre fällt weg. Der Inzidenzwert liegt bei 30,1 und damit den fünften Werktag in Folge unter der 100er-Marke. Hinzugekommen sind am Mittwoch drei neue Fälle. Wegen der Einführung des Sormas-Systems im Gesundheitsamt müssen derzeit Differenzen zu den Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts abgeklärt werden.

11.04 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiter gesunken und liegt aktuell bei 76,3. Leider wurden aber zwei weitere Todesfälle gemeldet. Im Landkreis sind somit bislang 130 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Nach Angaben des RKI meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden zehn Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis beläuft sich damit auf 53 Menschen. Insgesamt 4117 Menschen im Landkreis Sömmerda waren beziehungsweise sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt.

10.45 Uhr: Altenburger Land mit Inzidenz von 45,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt heute bei 45,9. Sie ist leicht gestiegen, aber immer noch deutlich unter dem Wert 100. Das Gesundheitsamt meldet 19 Neuinfektionen. Sensible Einrichtungen im Landkreis sind von neuen Infektionen aktuell nicht betroffen, heißt es von der Kreisbehörde.

10.30 Uhr: Inzidenz sinkt in Thüringen auf 59

Der deutliche Abwärtstrend bei Corona-Neuinfektionen hält in Thüringen an. Der Inzidenzwert, der die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage angibt, sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstag auf 59. Am Mittwoch hatte der Inzidenzwert noch bei 70 gelegen. Der Thüringer Wert ist der höchste unter den Bundesländern, den Bundesdurchschnitt gab das RKI mit 41 an.

10 Uhr: Inzidenz sinkt auch im Landkreis Hildburghausen deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Hotspot-Landkreis Hildburghausen ist deutlich gesunken. Am Donnerstag meldet der Landkreis eine Inzidenz von 123,4. Am Mittwoch waren es noch 142,4, am Samstag lag der Wert sogar noch bei 273,7. Aktuell ist Hildburghausen aber nach dem Landkreis Memmingen in Bayern der Kreis mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

9.48 Uhr: Jena unterschreitet 50er- und 35er-Marken an zwei Tagen

In Jena sind sieben SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet worden. Ein Fall trat in einem Seniorenheim auf, die weiteren im familiären und beruflichen Umfeld. 29 Personen wurden als genesen eingestuft. Die 50er- und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz wurden damit zwei Werktage unterschritten.

Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 219

davon in den letzten 24 Stunden: 7

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der letzten sieben Tage: 36 (Vortag: 33)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 32,3 (gestern: 29,6; vorgestern: 51,2)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4323

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 4029

davon in den letzten 24 Stunden: 29

Personen in Quarantäne: 669 (Stand 26.05.2021)

9.24 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis wieder unter 100

Etwas mehr als ein halbes Jahr hat es gedauert: Als die zweite Corona-Welle im Saale-Orla-Kreis an Fahrt aufnahm, überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals den Wert von 100. Das war am 21. November 2020, .

9.17 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Erfurt sinkt weiter

Zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Erfurt am Donnerstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 34,6 (Vortag 44,9). Aktuell gibt es in Erfurt noch 195 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Pandemiebeginn wurden bislang insgesamt 8498 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden liegt bei 8051. Unverändert zum Vortag ist die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus: 262 Personen sind verstorben.

9.05 Uhr: Gera hat jetzt eine Inzidenz von 23

Der sehr niedrige Inzidenzwert der Stadt Gera setzt sich am Donnerstag mit 22,55 fort. Lediglich zwei Neuinfektionen seien innerhalb der letzten 24 Stunden registriert worden, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 68 aktiv Infizierte. 145 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5642 (+2) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5379 (+9) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 195 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

8.55 Uhr: Fotoschau in Helmsdorf zum Alltag auf einer Corona-Intensivstation

Eine nicht alltägliche Ausstellung wird derzeit in der Helmsdorfer Kirche St. Peter und Paul gezeigt. Zu sehen sind Fotos von Birgit Dutka-Plank. Die Krankenschwester, die auf der Corona-Intensivstation der Universitätsklinikum Leipzig arbeitet, hat in den Bildern Szenen aus ihrem Arbeitsalltag festgehalten. Zu sehen sind unter anderem, so heißt es, komplexe medizinische Apparaturen, erschöpfte Gesichter, verwaiste Habseligkeiten von Patienten. Mit unaufdringlichen Motiven erzähle Birgit Dutka-Plank von der hohen emotionalen und physischen Alltagsbelastung des medizinischen Personals auf der Intensivstation. Dazu gibt es kurze Texte.

8.51 Uhr: Weimar und Weimarer Land lockern die Corona-Bremsen

Die Kulturstadt kann am Donnerstag, 27. Mai, im Rahmen der zweiten Modellphase weitere Lockerungen ausprobieren. Das Weimarer Land darf nach fünf Werktagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ab Freitag wieder mehr Normalität zulassen. Hotels und Pensionen sowie Besuche in Museen in den Innenbereichen und kulturelle Veranstaltungen im Freien sind ab dem 27. Mai für zunächst zwei Wochen in der Kulturstadt erlaubt. Beherbergungsbetriebe und Veranstalter müssen das vorab anzeigen.

8.45 Uhr: Sieben Monate Zwangspause: Thüringer Fußballteams wollen endlich trainieren

Seit Monaten hatte der Lockdown Fußballer gebremst. Seit Anfang November durfte nicht mehr gespielt, nicht einmal mehr trainiert werden. Die Spieler wollen endlich wieder in die Wettkämpfe. Das sind die Pläne:

8.30 Uhr: CDU-Bildungspolitiker für Beibehaltung der Testpflicht an Schulen

Nach Ansicht des CDU-Bildungspolitikers Christian Tischner sollten Schülerinnen und Schüler auch bei Inzidenzwerten von unter 50 regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet werden. Die Maskenpflicht für Grundschüler und Grundschülerinnen hingegen sollte seiner Meinung nach beseitigt werden. Abgeordnete des Thüringer Landtags beschäftigen sich heute mit einem Entwurf für eine neue geplanten Corona-Verordnung. Die Regeln werden in einer gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und des Gesundheitsausschusses diskutiert. Tischner forderte, auch an Schulen vollständig Geimpfte und Genesene den Getesteten gleichzustellen. Die Testpflicht für geimpfte oder genesene Lehrkräfte sowie Schüler und Schülerinnen sollte seiner Meinung nach damit wegfallen. Geimpfte, Getestete und Genesene sollten demnach auch keine Masken am Platz mehr tragen müssen. (dpa)

8.05 Uhr: Pößnecker Kinderarzt hilft bei Erklärung von Corona-Tests

Der Kinderarzt Wolfgang Schulze, dessen Praxis im Pößnecker Standort der Thüringen Kliniken untergebracht ist, beriet eine Gruppe von Textern und Grafikern medizinisch bei einem ehrenamtlichen Projekt. Dieses soll alles Wissenswerte rund um Corona in leichter Sprache ausdrücken. Das bundesweite Projekt ist nun für den Grimme Online Award nominiert.

7.25 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt so niedrig wie zuletzt Anfang November

So niedrig wie zuletzt Anfang November vorigen Jahres ist derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. 73 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche ergeben einen Wert von 70,9 pro 100.000 Einwohner. 16 weitere Fälle meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag. Bleibt die Inzidenz bis Sonnabend unter 100, wird am Montag die Bundes-Notbremse gelöst. .

7 Uhr: Ramelow findet Corona-Regeln zu kompliziert

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält die Corona-Maßnahmen für zu kompliziert und hat deren grundsätzliche Überarbeitung angekündigt. "Dann wird alles entschlackt", sagte der 65-Jährige. Die Corona-Verordnungen seien zu großen Teilen nur noch eine Aneinanderreihung von bürokratischen Teilnotwendigkeiten, sagte Ramelow. "Und Regelwerke, die der normale Bürger nicht mehr verstehen kann, führen automatisch zu Ablehnung und Missverständnissen." Es sei alles zu kompliziert geworden. Er kündigte an, dass die Regeln nach dem Auslaufen der Bundesnotbremse Ende Juni in Thüringen grundlegend überarbeitet werden sollen. "Im Sommer wird es nur noch die Abstands-, Hygieneregeln und Maskenpflicht geben, dazu den Maßnahmenkatalog, falls die Inzidenzwerte örtlich über die Alarmwerte von 35, 50 oder 100 steigen", so Ramelow.

26. Mai

21.10 Uhr: Über 360 Abstriche im Saalfelder Rathaus am ersten Tag

Angenehm ist der Coronatest natürlich nicht, aber er findet wenigstens in historischem Ambiente statt: Seit Dienstag sitzt die DRK-Teststation im Eingangsbereich des Rathauses, da im bisherigen Zentrum am Schießteich die Tagespflege wieder aufgenommen worden ist. „Das Angebot wurde sofort gut angenommen“, sagt Elisabeth Nasilowski. „Am ersten Tag hatten wir schon gut 360 Testungen“.

21.04 Uhr: Das ist ab Freitag im Kyffhäuserkreis wieder möglich

Den fünften Werktag in Folge lag die Siebentageinzidenz im Kyffhäuserkreis unter 100. Damit entfallen die Regelungen der Bundesnotbremse auch im Kyffhäuserkreis nach einem Tag Karenzzeit ab Freitag. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zeigte sich erleichtert über die positive Entwicklung der Coronazahlen in den vergangenen Tagen im Landkreis. „Für die Bürger kann es so endlich wieder eine Reihe von Erleichterungen geben.“ Die wichtigsten Fragen zu den Lockerungen werden hier beantwortet.

20.30 Uhr: AfD-Politiker muss Treffen des Kreisausschusses im Eichsfeld wegen Corona-Verstoß verlassen

Eine sonderbare Situation ereignete sich am Mittwoch während der Sitzung des Kreisausschusses. Zunächst verlief alles normal. Landrat Werner Henning (CDU) begrüßte die Mitglieder des Ausschusses, unter ihnen auch Harry Heck (AfD). Ein Mitglied des Kreisausschusses macht den Landrat aber dann auf einen Corona-Verstoß beim AfD-Politiker aufmerksam.

20.22 Uhr: Medikamente für Hund und Katze werden wegen Corona-Pandemie knapp

Immer wieder werden wichtige Alltagsgüter aufgrund der Corona-Pandemie knapp. Davon ist jedoch nicht nur der Mensch betroffen. Auch Tierärzte beklagen Lieferengpässe von Produkten, die für einen reibungslosen Praxisablauf nötig sind. Den Kopf in den Sand zu stecken kommt für Olaf Gensen vom Tiergesundheitszentrum Arnstadt aber nicht in Frage.

20.14 Uhr: Nur geimpft, getestet oder genesen einkaufen im Ilm-Kreis

Lockerungen bei den Corona-Regeln gestatten auch im Ilm-Kreis die Öffnung der kleinen Geschäfte. Doch alle Hindernisse sind nicht verschwunden - deshalb mischt sich in die Freude über die Öffnungen auch weiterhin Unverständnis.

19.51 Uhr: Ramelow: Hauptfragen bei Corona-Impfungen für Kinder noch ungeklärt

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht vor Beginn der Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahre und Jugendliche gravierende Fragen noch ungeklärt. Das gelte vor allem für die ausstehende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt. Es bleibe abzuwarten, ob die Stiko eine allgemeine Empfehlung für Kinder ab zwölf Jahre oder nur für Kinder mit bestimmten Gesundheitsrisiken bzw. für Risikopatienten in ihren Familien abgebe. "Wir werden uns selbstverständlich danach orientieren, welche Empfehlungen die Ständige Impfkommission macht", betonte der Regierungschef. (dpa)

19.41 Uhr: Bei Inzidenz unter 50 wieder normaler Unterricht in Thüringen

Thüringen bereitet den Rückkehr zur regulären Öffnung von Schulen und Kindergärten vor. Wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Landkreise und kreisfreien Städten stabil unter 50 liegt, sollen alle Kinder und Jugendlichen das volle Unterrichts- und Betreuungsangebot bekommen. Das bestätigte ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage unserer Zeitung. "Eine Inzidenz unter 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bedeutet Phase Grün", sagte er. Darauf sich hätten das Bildungs- und das Gesundheitsministerium verständigt. Die neue Corona-Verordnung des Freistaats soll am Mittwoch kommender Woche in Kraft treten. Zurzeit weisen die Kreise Altenburger Land und Saale-Holzland sowie die Städte Eisenach, Erfurt, Gera und Jena eine Inzidenz von unter 50 auf.

18.48 Uhr: Thüringen plant „Impfsommer“ - Debatte um Covid-19-Impfung für Kinder entbrannt

Die Thüringer Landesregierung plant einen „Impfsommer“: Wenn die europäische Arzneimittelbehörde am Freitag den Impfstoff von Biontech für Kinder ab zwölf Jahren zulässt, dann soll es in Thüringen schon Mitte Juni mit dem Impfen von Kindern und Jugendlichen losgehen. Zwar steht, wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Mittwoch vor dem Thüringer Impfgipfel sagte, auch noch die Entscheidung der Ständigen Impfkommission aus. Doch selbst wenn diese keine generelle Impfempfehlung abgibt, wolle Thüringen auf Schutzimpfungen setzen und allen Schülern ab zwölf Jahren im Sommer ein Impfangebot machen. Von den rund 105.000 Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe seien bislang 4300 mit einem anderen Serum geimpft worden, folglich würden noch maximal 200.000 Impfdosen benötigt.

18 Uhr: Gastronomen in Schmölln legen am Wochenende los

„Seit gestern bekannt wurde, dass die Außengastronomie öffnen darf, läuft das Telefon heiß“, freut sich Bellevue-Pächterin Heidi Hindemith. Nur muss sie erst einmal das Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, Einkäufe tätigen und Torte backen. Ab Sonntag wird sie ihre Gäste wieder willkommen heißen.

17.36 Uhr: Stiller Protest mit Sonnengruß und Krieger in Erfurt

Still und leise haben Yoga-Lehrerinnen und -Schülerinnen am Mittwoch vor der Staatskanzlei auf ein Problem aufmerksam gemacht: Ihr Unterricht wird in den Landesverordnungen zur Corona-Pandemie dem Bereich Sport und Fitness zugeordnet. Das muss sich ändern, so die Forderung.

17 Uhr: Ohne Tests in Eisenacher Biergärten: Weitere Lockerungen folgen

In der Stadt Eisenach liegt der Corona-7-Tage-Inzidenzwert nun erstmals seit Wochen wieder unter der 50er-Marke. Mit Stand von 26. Mai, 0 Uhr, ist er auf 45,0 gesunken. Und die Gastronomen in der Stadt bekommen gleich noch eine weitere frohe Kunde. Sie können ja ab Donnerstag ohnehin schon ihre Außengastronomie öffnen. Um in den Biergarten zu gehen, benötigt der Gast aber keinen negativen Corona-Test mehr.

16.50 Uhr: Für Corona-Impfungen von Schulkindern 200.000 Impfstoff-Dosen nötig

Für die Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen benötigt Thüringen nach Angaben der Landesregierung bis zu 200.000 zusätzliche Impfstoff-Dosen. Damit könnten die rund

100.000 in Thüringen lebenden 12- bis 18-Jährigen geimpft werden, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Mittwoch in Erfurt. Ziel sei, allen Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe vor Beginn des neuen Schuljahres ein Angebot für die Erst- und möglichst auch für die Zweitimpfung zu machen. Abhängig sei dies von der entsprechenden Verfügbarkeit eines für Heranwachsende geeigneten Impfstoffs. (dpa)

16.40 Uhr: Weitere Lockerungen in Jena sind in Sichtweite

Der Jenaer Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag bis 24 Uhr eine neue Corona-Infektion gemeldet. 36 Personen wurden als genesen eingestuft. "Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nun sowohl unter die 50er und die 35er-Marke gesunken. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass zu Pfingsten eine Meldelücke entstanden ist", sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Sollte der Inzidenzwert stabil unter 50 bleiben, sei nach dem Entwurf der Landesverordnung Innengastronomie bei Vorlage eines Corona-Tests wieder möglich.

16.25 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis wieder zweistellig

Etwas mehr als ein halbes Jahr hat es gedauert: Als die zweite Corona-Welle im Saale-Orla-Kreis etwas verzögert an Fahrt aufnahm, überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis erstmals den Wert von 100. Das war am 21. November 2020, teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Nun, gut sechs Monate später, liegt die gängigste Kennziffer der Pandemie für den Saale-Orla-Kreis erstmals wieder im zweistelligen Bereich.

15.49 Uhr: Elf Patienten auf Coronastationen im Eichsfeld

18 Neuinfektionen gehen am Mittwoch in die Coronabilanz des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld ein. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert, der täglich vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelt wird, geht weiter nach unten.

15.28 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha liegt wieder unter der Marke von 150

Laut Stand Mittwoch, 26. Mai, liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen jetzt bei 9003 (+ 3) Personen. Davon sind zum heutigen Tag 303 Personen (- 63) an Corona erkrankt. 34 Personen (- 1) werden noch stationär in Kliniken behandelt, davon 15 (+/- 0) auf Intensivstationen. Inzwischen sind 8456 Personen (+ 65) genesen. Bislang sind 244 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert sank auf 146,8.

14.51 Uhr: Inzidenz in Gera sinkt weiter

Der niedrige Inzidenzwert der Stadt Gera ist am Mittwoch erneut gesunken und liegt bei 27,92. Lediglich sechs Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 75 aktiv Infizierte. 197 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5640 (+6) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5370 (+24) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 195 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

14.37 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land sinkt weiter - Amtsarzt: "Große Infektionswelle scheint vorbei"

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist erneut gesunken und lag am Mittwoch bei 25,7. Es gibt keine Neuinfektionen und keine neuen Sterbefälle. Noch drei Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Laut Amtsarzt Stefan Dhein ist hinsichtlich des Infektionsgeschehens aktuell ein klarer regionaler Effekt zu erkennen: „Die Inzidenz ist nicht nur hier im Altenburger Land erheblich gesunken. Wenn man sich die Region um unseren Landkreis herum anschaut, sieht man die gleiche gute Entwicklung im Burgenlandkreis, in Gera, im Saale-Holzland-Kreis, in Leipzig und im Leipziger Land. Die große Infektionswelle scheint vorbei zu sein.“ Eine Ursache für die gesunkene Inzidenz sieht Dhein u.a. auch im Vorankommen beim Impfen. Seit dem Pfingstwochenende kann das Gesundheitsamt nun auf die neueste Software zur Kontaktpersonennachverfolgung zurückgreifen. Schneller als gedacht konnte die IT-Abteilung die Umstellung auf SormasX realisieren – bereits am Pfingstsamstag und am Pfingstmontag konnte im Gesundheitsamt wieder mit der Kontaktpersonennachverfolgung fortgefahren werden. Trotz niedriger Inzidenz ist dies nach wie vor nicht zu unterschätzen, denn oftmals sind pro Infektionsfall bis zu zehn Kontaktpersonen zu benachrichtigen. Zur Unterstützung bei der Pandemiebekämpfung ist im Altenburger Land nach wie vor die Bundeswehr im Einsatz. Aktuell helfen 22 Soldaten – 13 bei der Kontaktpersonennachverfolgung, sieben im Schnelltestzentrum am Hospitalplatz in Altenburg sowie zwei im Impfzentrum Schmölln.

13.26 Uhr: CDU-Fraktion will für Parlamentssitzungen ins Landtagsgebäude zurück

Die Thüringer CDU-Fraktion fordert, die Sitzungen des Parlaments künftig wieder ins Landtagsgebäude zu verlegen. Angesichts der sinkenden Corona-Infektionszahlen seien die Kosten für den Wechsel in den weitläufigeren Parksaal der Arena in Erfurt nicht mehr zu rechtfertigen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, am Mittwoch. Nach Angaben der Landtagsverwaltung fanden bisher 24 Sitzungen des Parlaments in der Arena statt. Dadurch seien Mehrkosten von insgesamt rund 437.000 Euro entstanden.

13.12 Uhr: Patienten in Altenburg können wieder besucht werden

Patienten im Klinikum Altenburger Land können ab Donnerstag, 27. Mai, wieder Besuch empfangen. Die Besuchszeit ist auf den Stationen jeweils donnerstags und sonntags in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr festgelegt. .

13 Uhr: Präsenzlehre erst wieder im Wintersemester an Hochschule Nordhausen

„Das Sommersemester wird komplett online zu Ende geführt. Eine Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen wird es zumindest teilweise erst im Wintersemester ab Oktober geben“, sagt der Nordhäuser Hochschulpräsident Jörg Wagner. Das Pandemiegeschehen lasse keine andere Lösung zu. Sollten die Fortschritte beim Impfen gut weitergehen, seien weitere Öffnungsschritte geplant. „Denn wir sind schließlich eine Präsenzhochschule“, führt der Präsident aus.

12.52 Uhr: Klassik-Stiftung öffnet erste Häuser

Die Klassik-Stiftung Weimar nutzt die zweite Modellphase in der Kulturstadt und öffnet ab Freitag erste Häuser. Besucherinnen und Besucher benötigen einen Nachweis über einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Schnelltest oder maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test, alternativ müssen sie seit mindestens 14 Tagen durchgeimpft oder eine Covid-Infektion seit 28 Tagen bis sechs Monaten überstanden haben.

12 Uhr: Inzidenz in Weimar sinkt weiter

Trotz sechs neuer bekannt gewordener Corona-Infektionen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar weiter stetig. Mit Stand Mittwoch betrug sie laut Robert-Koch-Institut 61,32 (Vortrag 70,52). Die Ansteckungen erfolgten nach Angaben des Weimarer Gesundheitsamtes einmal in der Familie, in drei Fällen bei der Arbeit, bei den beiden weiteren sei der Infektionsweg unklar.

11.20 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land liegt bei 52,3

Keine Corona-Neuinfektionen zu vermelden hat das Gesundheitsamt im Weimarer Land mit Stand vom 26. Mai, 10 Uhr. Damit gibt es im Kreis derzeit 324 positiv Getestete, 26 weniger als zuvor gemeldet. Innerhalb von sieben Tagen gab es 43 Neuerkrankungen, der Inzidenzwert liegt bei 52,3. Stationär behandelt werden 29 Personen. 79 sind bisher an oder mit Corona gestorben.

10.44 Uhr: Gewalt gegen Kinder nimmt im Landkreis Greiz zu

Über ein Jahr Corona zehrt an den Nerven aller. Der Kinder- und Jugendschutzdienst Die Insel des Diakonievereins Carolinenfeld ist in dieser Zeit eine wichtige Anlaufstelle für Heranwachsende, die Gewalterfahrungen machen mussten oder Sorgen haben, die sie außerhalb ihrer Familie besprechen wollen. „Denn die Gewalt hat zugenommen“, sagt Monika Zirk, die den Kinder- und Jugendschutzdienst leitet.

10.43 Uhr: Infektionslage in Thüringen entspannt sich weiter

Die Infektionslage hat sich in Thüringen weiter entspannt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Mittwoch bei 70,3 - und damit deutlich unter der Marke von 100. Das ging aus Angaben der Staatskanzlei unter Berufung auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Thüringen ist damit aber noch immer das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Vier Thüringer Kreise lagen noch über dem Infektionswert von 100.

10.14 Uhr: Zwölf Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Bei 101,6 lag am Mittwoch die Inzidenz im Ilm-Kreis. Derzeit gibt es im Kreis 251 bestätigte, aktive Coronafällen. Zwölf kamen am Dienstag hinzu. Zugleich wurden 118 Abstriche vorgenommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden sieben bestätigte Fälle, drei davon auf Intensivstation, einer davon beatmet, und acht Verdachtsfälle, einer beatmet auf der Intensivstation, isoliert behandelt. Eine Neuinfektion trat bei einem Kind in einer Tagesstätte in der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue auf.

10 Uhr: Neue Besucherordnung für den Tierpark in Arnstadt

Der Tierpark Arnstadt hat mit den Corona-Folgen zu kämpfen. Kamen am ersten Wochenende nach der Wiedereröffnung Anfang April sehr zur Freude der Tierparkmitarbeiter – und auch sichtlich sehr zur Freude der Alpakas, Ziegen und Kattas – fast 1000 Besucher in die „Fasanerie“, so gingen die Gästezahlen nach der Einführung der einheitlichen und bundesweit geltenden Regeln drastisch zurück. Besucher müssen nun am Einlass einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Tests müssen von einer anerkannten Teststelle vorgenommen worden sein. Handelsübliche Selbsttests sind nicht ausreichend. Nur Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Testpflicht ausgenommen.

9.55 Uhr: Noch kein Ergebnis im Verfahren gegen AfD-Arzt Schlund

Mehr als sechs Monate nach der Einleitung eines berufsrechtlichen Verfahrens gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Robby Schlund aus Ostthüringen gibt es noch kein Ergebnis. Eine Sprecherin der Landesärztekammer erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Verfahren laufe und „wir derzeit keine weiteren Auskünfte“ erteilen können.

9.54 Uhr: Eine Neuinfektionen in Jena gemeldet

In Jena wurde bis 24 Uhr eine neue SARS-CoV-2-Infektion gemeldet. 36 Personen wurden als genesen eingestuft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nun sowohl unter die 50er- und die 35er-Marke gesunken. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass zu Pfingsten eine Meldelücke entstanden ist. Deshalb wird Nachmeldungen von Coronafällen gerechnet.

Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 241

davon in den letzten 24 Stunden: 1

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der letzten sieben Tage: 33 (Vortag: 57)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 29,6 (gestern: 51,2; vorgestern: 56,6)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4316

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 4000

davon in den letzten 24 Stunden: 36

Personen in Quarantäne: 669 (Stand 26.05.2021)

9.50 Uhr: Kostenloses Angebot zur Kontaktnachverfolgung für alle im Ilm-Kreis

Schon Ende der Woche soll allen Unternehmen, Dienstleistern, Gewerbetreibenden, Gastronomen und allen, die es sonst noch wollen, eine digitale Kontaktnachverfolgung via QR-Code im Ilm-Kreis kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Über das Amt für Wirtschaftsförderung kann man sich dafür registrieren lassen. Das Prozedere ist einfach: Jeder Firmenchef oder Gewerbetreibende erhält einen QR-Code, den seine Besucher, Gäste und Kunden dann mit ihrem Handy scannen. Deren Daten werden laut Landrätin Petra Enders (Linke) verschlüsselt „und völlig sicher“ für vier Wochen auf einem Server hinterlegt. Das webbasierte Programm, für das man keine App benötigt, ist kompatibel mit der vom Gesundheitsamt verwendeten Software, so dass im Fall der Fälle eine sehr viel schnellere und leichtere Kontaktverfolgung möglich ist.

9.41 Uhr: Corona-Frust wird im Kyffhäuserkreis nicht an Kindern ausgelassen

Gewalt gegen Kindern hat im Kyffhäuserkreis auch unter dem wachsenden Frust durch die Corona-Einschänkungen nicht zugenommen. Mit 25 lag die Zahl der Fälle, in denen Kinder wegen Problemen in der eigenen Familie in Obhut genommen werden mussten, im Jahr 2020 nicht nennenswert höher als 2019. Damals hatte die Behörden 21 Kinder zu deren Schutz aus dem familiären Umfeld entfernen müssen. 2018 schritt das Jugendamt hingegen sogar in 44 Fällen mit dieser drastischen Maßnahme ein, weil Mitarbeiter das Wohl von Kindern akut gefährdet sahen. Das teilt Sabine Bräunicke, die Leiterin vom Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises, auf Nachfrage mit.

9.33 Uhr: Bad Tabarz bereitet sich auf Neustart nach Corona-Lockdown vor

Noch können die Ferienorte im Landkreis Gotha keine Übernachtungsgäste empfangen, dafür ist die Zahl der Corona-Infektionen noch zu hoch. Doch der Trend zeigt nach unten, „und wenn das Ende des Lockdowns kommt, wollen wir vorbereitet sein“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister von Bad Tabarz. „Wir haben die vergangenen zwölf Monate genutzt, um touristisch aufzurüsten.“ Woran noch gearbeitet wird und was bereits steht, das hat die Gemeinde jetzt dem Tourismusausschuss präsentiert.

9.22 Uhr: Reservierungen für die Biergärten in Eisenach trudeln schon ein

Rein rechtlich ist alles scheinbar klar: Die Corona-Inzidenzwerte in der Stadt Eisenach liegen (Dienstag) fünf Tage hintereinander unter der 100er-Marke, das heißt, am Donnerstag darf die Außengastronomie wieder öffnen. Das wird aber zumindest am Anfang noch ein Flickenteppich, jeder Betrieb hat seine eigenen Voraussetzungen, seine eigene Sorgen und Anforderungen. Bei der Gastronomie ist solch eine Öffnung quasi aus dem Stand noch einmal herausfordernder als bei anderen Einzelhändlern. Aber ab Freitag soll ja dann auch das Wetter im Sommer ankommen.

9.18 Uhr: Jähes Ende einer Tuner-Tour am Schleizer Dreieck

Wie unsere Zeitung bereits berichtete, wurden am Sonntagabend etwa einhundert Fahrzeuge mit Personen aus der Tuning-Szene am Start- und Zielbereich des Schleizer Dreiecks von der Polizei kontrolliert. Etwa 80 Verstöße wurden festgestellt, darunter auch Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den geltenden Corona-Verordnungen. Nun meldete sich ein Teilnehmer und Sprecher der Gruppe und schilderte seine Sicht der Dinge.

9.10 Uhr: Einkaufen mit Hindernissen im Eichsfeld

Der erste Tag mit Coronaerleichterungen im Handel. In den Eichsfelder Städten haben Läden geöffnet, aber längst sind es nicht alle. Blusen in schilfgrün, Röcke leicht und luftig in warmen Erdtönen für den Frühling ziehen unwillkürlich Frauenblicke auf sich. Über Kunden hat sich am Dienstag Alexandra Weiterer gefreut. Sie betreibt in Leinefelde das „Modeszenario“, und wie der Name verrät, verkauft die Eichsfelderin Bekleidung. „Doch da die Kunden einen Coronatest vorlegen müssen, ist es nicht ganz so gut“, räumt sie ein und gibt unumwunden zu, dass es vorher mit dem terminvereinbarten Einkauf besser lief.

9.02 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt fällt auf 45

Stand Mittwoch wurden in Erfurt insgesamt 8488 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 16 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 44,9. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 7984. 262 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 242 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8 Uhr: Sömmerda erreicht Inzidenz von unter 100

Nun ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda auf einen Wert unter 100 gefallen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner mit Stand Mittwoch 0 Uhr mit 97,9 an. Demnach wurden in den letzten sieben Tagen im Landkreis 68 Neuinfektionen registriert sowie seit Pandemiebeginn 4107. Es gab 128 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19.

7.34 Uhr: Inzidenz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sinkt

Während sich die Karte mit der Zahl der Neuinfektionen beim Robert-Koch-Institut (RKI) in großen Teilen immer heller färbt und die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner deutschlandweit am Mittwoch erstmals nach Monaten wieder unter 50 rutschte, geht auch der Kreis Saalfeld-Rudolstadt einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Nach 13 dem RKI gemeldeten Neuinfektionen sank die Inzidenz dort auf 85,3 und blieb damit den zweiten Tag in Folge unter 100. Hält dieser Trend bis Sonnabend an, gibt es ab Montag weitere Lockerungsschritte.

7.21 Uhr: Abiturprüfungen im Corona-Jahrgang starten

Mit dem Fach Deutsch beginnen in Thüringen an diesem Mittwoch die Prüfungen für das Abitur. Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden in diesem Jahr 6447 Abi-Prüfungen angemeldet. Bereits am Freitag schreiben die jungen Erwachsenen ihr Mathe-Abitur. Wegen der Corona-Pandemie war der Start der Abiturprüfungen in Thüringen nach hinten geschoben worden, damit die Schüler mehr Zeit zur Vorbereitung haben.

7 Uhr: Zwei-Wochen-Test in Weimar: Hotels und Pensionen dürfen öffnen

Hotels und Pensionen in Weimar dürfen in einem zweiwöchigen Testlauf wieder Touristen als Übernachtungsgäste aufnehmen. Das Thüringer Gesundheitsministerium genehmigte die als Modellprojekt angelegte Öffnung am Dienstag, wie ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Öffnungen beginnen am Donnerstag und sind zunächst bis zum 10. Juni befristet. Gäste müssen einen negativen Corona-Test oder eine vollständige Impfung gegen Covid-19 vorweisen.

6.29 Uhr: Spitzenrunde berät über Covid-19-Impfungen für Heranwachsende

Thüringen rüstet sich für das Impfen von Kindern ab zwölf Jahren und Jugendlichen gegen Covid-19. Wie das praktisch funktionieren soll, beraten Ministerpräsident Bodo Ramelow, Bildungsminister Helmut Holter und Gesundheitsministerin Heike Werner (alle Linke) am Mittwoch 16 in einem digitalen Treffen mit Lehrkräften, Eltern, Ärzten sowie Vertretern von Schulen und Kommunen. Denkbar ist nach Angaben des Bildungsministeriums, dass Heranwachsende auch in den Impfzentren und regionalen Impfstellen geimpft werden. Außerdem sollen Kinder- und Jugendmedizin-Praxen und mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Noch ist allerdings kein Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen. Die Europäische Gesundheitsbehörde EMA prüft derzeit, ob sie den Impfstoff von Biontech für ältere Jugendliche empfiehlt.