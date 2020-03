Anja Siegesmund: Gera ist passender Ort für Mobilitätszentrum

Thüringens stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will die Standortentscheidung für ein „Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft“ nicht hinnehmen. Sie drängt bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu einem Umdenken. Scheuer hatte im Interviews am Wochenende eine 500-Millionen-Euro-Investition für München in Aussicht gestellt.

In einem Brief an den CSU-Politiker stellt sie nun einen indirekten Zusammenhang zwischen der Ankündigung der Großinvestition des Bundes und den in wenigen stattfindenden Kommunalwahlen in Bayern her. „Hat es für die Auswahl einen vorangegangenen Standort- und Ideenwettbewerb gegeben und aufgrund welcher Kriterien fiel die Wahl rund eine Woche vor den Kommunalwahlen in Bayern auf München?“, fragt sie in dem Schreiben, das dieser Zeitung exklusiv vorliegt. Auf Twitter hatte sie schon am Wochenende vorgeschlagen, ein solches Mobilitätszentrum etwa in Gera anzusiedeln.

Der parteilose Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb begrüßt die Bemühungen der stellvertretenden Regierungschefin: „Wir stehen bereit“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Gera könne gewährleisten, was sich der Bundesverkehrsminister vorstellt. Die Stadt habe die räumlichen Kapazitäten und bewege sich „nicht in einem überhitzten Markt“, wie in München. Vonarb verweist auch auf das Kompetenzzentrum für autonomes Fahren, das vor zwei Jahren gegründet wurde: „Wir haben gewissermaßen schon vorgearbeitet.“

Siegesmund macht in dem Brief auch deshalb keinen Hehl daraus, dass sie Gera in Ostthüringen für einen geeigneten Standort im Dreieck der Automobilproduktionsstandorte Zwickau, Eisenach und Leipzig halte. Zudem verweist sie ebenfalls auf das „Kompetenzzentrum für autonomes Fahren und Mobilität 2030“ - das kennzulernen, lädt sie Scheuer in dem Brief ausdrücklich ein. Siegesmund erinnert außerdem an den Beschluss des Bundestages von 1992, der die Ansiedlung von Bundesbehörden in Ostdeutschland vorsieht, und macht deutlich, dass Thüringen bei der Ansiedlung des Bundesfernstraßenamtes nicht berücksichtigt worden sei. Die Bundesregierung müsse sich fragen, wie sie „mit dieser einseitigen Standortpolitik die noch immer bestehenden strukturellen Ungleichgewichte zwischen den Regionen in Deutschland beseitigen will“, kritisiert die Politikerin.

Ein Zentrum für nachhaltige Mobilität wäre z.B. in Gera gut aufgehoben. Im Dreieck der Automobilhersteller in Leipzig, Zwickau und Eisenach liegt #Gera geradezu perfekt. Plus: Innovative Firmen wie #Framo in #Gera machen vor, wie Transformation geht. 2/3 @SZ @mdr_th @OTZonline — Anja Siegesmund (@AnjaSiegesmund) March 8, 2020

