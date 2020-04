Jessica Ziegler bei der Vorbereitung des Menüs in der Küche des Hotels am schloß.

Apolda. Tolle Gerichte gezaubert werden täglich in der Küche des Hotels am Schloß. Die Speisen müssen aber abgeholt werden.

Apolda: „Gezupfte Lammschulter“ zum Abholen

Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Mitarbeiter in der Küche des Hotels am Schloß mit den Vorbereitungen der jeweiligen Tages-Essen für die Woche und fürs Wochenende. Wer mag kann über die Internetseite des Hauses oder via Flyer aus den Angeboten wählen. Während der „Wochentags-Flitzer“ unterm Slogan „Wir genießen zu Hause“ für 5,50 Euro zu haben ist, wird das Wochenendgericht für 12,50 Euro verkauft. Die Kunden müssen das Essen abholen.

