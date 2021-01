Apolda startet friedvoll und leise ins neue Jahr

Apolda Fast mochte man meinen, es habe sich um eine Nacht wie jede andere in Apolda gehandelt. Wirkten doch die Bürgersteige bis kurz vor Mitternacht gänzlich hochgeklappt. Nur vereinzelt hallten bis dahin Explosionen durch die Nacht.

Pünktlich um Mitternacht zog es dann doch vereinzelte Grüppchen auf die Straßen. Vor allen Dingen Eltern konnten diesmal ungestört mit ihren Kindern und de Jugendfeuerwerk auf der Straße feiern. Weitestgehend ohne den Besitz von Raketen entdeckten dann sogar die Größeren die Freude daran wieder, die bunten Knallerbsen mit Schmackes auf das Pflaster zu werfen.

Petrus schickt eisigen Regen und Schnee

Höhenfeuerwerk wurde zu diesem Jahreswechsel vor allen Dingen am Ortsrand gezündet. Der Helligkeit des Himmels nach muss irgendwo im Ortsteil Schöten noch jemand das ein oder andere große Batteriefeuerwerk vorrätig gehabt haben.

Beim Verhindern, dass zu lange gezündelt und die zu Silvester verlängerte Zeit bis zum Einsetzen der Ausgangssperre ausgereizt wird, half auch Petrus kräftig mit, der ab 0.15 Uhr allmählich stärker werdenden eiskalten Regen und im Umland auch kräftig Flocken vom Himmel schickte.

Polizei registriert zunächst keine Straftaten

Nicht überraschend also, dass die Polizei ein positives Fazit am Morgen des neuen Jahres gezogen hat. Laut Bericht seien im Altkreis Apolda keinerlei Verstöße in Bezug auf Pyrotechnik registriert worden. Große Ansammlungen von Personen seien größtenteils vermieden worden.

Dort wo doch vereinzelt die Gruppen zu sehr anwuchsen, hielt die Polizei mündliche Ansprachen und sensibilisierte die Teilnehmer. Mancherorts mussten aber Auflagen mitgeteilt und auch durchgesetzt werden.

Großteil der Bürger verhält sich vorbildlich

Sonstige Straftaten oder größere Ordnungswidrigkeiten seien nicht festgestellt worden. „Das Verhalten war in Ordnung. Das haben auch die vergangenen Wochen gezeigt, dass es nicht allzu viele Sachverhalte dazu gibt“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Apolda an Neujahr gegenüber dieser Zeitung.

Ganz vorbildlich verhielten sich aber nicht alle Bürger. Gegen Freitagmittag seien zwei gesprengte Postkästen in Apolda Nord festgestellt worden – davon einer am Glockenhofcenter und einer an einem Mehrfamilienhaus.

Viel Arbeit für Rettungskräfte im Altkreis Apolda

Alles andere als ruhig war die Nacht für die Rettungskräfte im Altkreis. Wie ein Sprecher der Leitstelle in Apolda mitteilte, sei man die ganze Nacht über im Einsatz gewesen. Tatsächlich standen die meisten Einsätze aber nicht im Zusammenhang mit Silvester, handelte es sich hier um gesundheitliche Notfälle aufgrund akuter Erkrankungen.

Nach Mitternacht seien dann auch die Silvesternotfälle hinzugekommen. Dabei habe es sich aber glücklicherweise nicht um schwerwiegende Verletzungen, etwa von Händen gehandelt. Nicht selten war es stattdessen zu einem Sturz in Verbindung mit Alkohol gekommen oder hatten Bürger generell einfach zu tief ins Glas geschaut.

Ein entspanntes Silvester erlebten immerhin die Kameraden der Feuerwehr. Im Altkreis Apolda erfasste die Rettungsleitstelle keinen Notruf.