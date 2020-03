Apolda verzichtet vorerst auf Beschluss zum Haushalt

Unlängst tagte noch der Finanzausschuss des Stadtrates. Das Ergebnis fiel am Ende so ungewöhnlich aus wie die Zeiten momentan sind: Vorerst soll es nämlich weiterhin keinen Haushalt geben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Ursprünglich war die Verabschiedung des Zahlenwerkes, dessen Hauptbestandteile Verwaltungshaushalt (zur Deckung laufender Kosten wie Gehälter) und Vermögenshaushalt (Investitionen, Bedienung von Krediten) darstellen, für die Aprilsitzung des Stadtrates vorgesehen. Die aber wurde wegen der Corona-Krise bereits gestrichen. Eine spätere Entscheidung zum Haushalt schien möglich.

Nun indes hieß es im Rathaus, dass man von einem Haushaltsbeschluss angesichts der aktuellen Entwicklungen derzeit abrücke.

Im Finanzausschuss und in Abstimmung mit der Kämmerei sei man letztlich zu dem Schluss gekommen, dass viele der dem Kommunalhaushalt zugrundeliegenden Zahlen nun nur noch Makulatur seien. So wird seitens der Stadtverwaltung unter anderem darauf verwiesen, dass in den vergangenen Tagen mehrfach Anträge von Unternehmen gestellt wurden, die darin um die zeitweilige Aussetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung bitten. Erhoffte Einnahmen werden also aller Voraussicht nach nicht wie geplant kommen. Die Folge wäre ein in Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichener Haushalt.

Grundsätzlich ist es so, dass die Gewerbesteuer quartalsweise an die Kommune überwiesen werden muss, in der die Firma ihren Sitz hat. Die Zahlung hat dabei regelmäßig im Voraus zu erfolgen.

Aber nicht nur die absehbar teilweise fehlende Gewerbesteuer ist es. Vielmehr gehen der Kommune auch anderweitig Einnahmen aus dem öffentlichen Leben verloren. – Und das läppert sich. So fallen momentan beispielsweise die Mieteinnahmen in der geschlossenen Stadthalle und dem Mehrgenerationenhaus flach. Ebenso sind es die Eintrittsgelder im Museum und so fort.

Theoretisch kann eine Kommune ohne beschlossenen Haushalt leben. Der Idealfall ist es indes nicht, weil die Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Derzeit werden ohnehin sämtliche Ausgaben bis 1000 Euro unter Vorbehalt der Kämmerei gestellt, und die über 1000 Euro liegen in der Entscheidungskompetenz von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Sowohl Kämmerei als auch Stadtoberhaupt kontrollieren sich dabei gegenseitig bei der Mittelfreigabe.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Rüdiger Eisenbrand, dass es natürlich nicht sein Ziel sei, ohne Haushalt zu arbeiten. Deshalb hoffe er sehr drauf, dass die Corona-Krise so schnell wie möglich überwunden wird und alle zu einem normalen Rhythmus zurückfinden können.

Sobald als möglich und es sinnvoll erscheine, würden Stadtrat und Verwaltung das angehen. Bisher konnte der Haushaltsentwurf ja auch nur einmal gelesen und beraten werden. Die zweite Sitzung dazu, die am kommenden Montag stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Abgestimmt habe er mit den Ausschussvorsitzenden, dass er eine Eilentscheidung in Sachen Kita-Neubau Herressen-Sulzach treffen werde, um Fristen zu wahren. Der Stadtrat müsste darüber eigentlich befinden, aber der tage ja nun erstmal nicht, so Eisenbrand.