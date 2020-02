Apolda. Ein Ferienprogramm bietet die Apoldaer Beteiligungsgesellschaft Schülern in dieser Woche in der Schwimmhalle Apolda Nord.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Badespaß in den Winterferien

Sichtlich ihren Spaß haben diese Ferienkinder in der Apoldaer Schwimmhalle. Die Apoldaer Beteiligungsgesellschaft bot dort die gesamte Woche über verschiedenen Freizeitangebote an, was von Schulen ebenso gut angenommen wurde wie von Familien mit Kindern. Unter anderem konnten die Kinder auf Matten „übers Wasser laufen“, was ziemlich viel Freude zu bereiten schien.

Heute gibt es von 10 bis 12 Uhr nochmals die Möglichkeit – im Rahmen der Winter-Ferien-Aktionswoche, bei der am Beckenrand auch ein paar süße Naschereien bereitstehen