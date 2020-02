Apoldaer Fotobuch Teil II vorgestellt

Das zweite Fotobuch „Apolda im Blick“ ist da. Erarbeitet hatten es im Verlauf des vergangenen Jahres Jugendliche des Jugendclubs „Tomate“. Wie bereits im ersten Band 2014, so werden auch dieses Mal wieder alte Schwarz-Weiß-Fotos denen aus heutiger Perspektive gegenüber gestellt. Dabei lassen sich beispielsweise bauliche Entwicklungen in den vergangenen Jahren nachvollziehen.

Neben den Fotos wurde auch ein Stadtkarte eingearbeitet, anhand derer sich die Fotostationen nachvollziehen lassen.

Die Jugendlichen, die mitgearbeitet haben, hätten auf ihrer Fotoausflügen unzählige Kilometer zurückgelegt, weiß Matthias Wille, der langjährige Leiter des Clubs. Auch die Auswahl der Motive, die Bearbeitung der Fotos und die Gestaltung des Buches seine die Jugendliche maßgeblich eingebunden worden. Bei der grafischen Umsetzung habe man dankenswerterweise auf die fachliche Unterstützung durch Guido Braun zählen können.

Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos), dem jetzt im Rathaus das erste Exemplar übergeben wurde, zeigte sich sehr erfreut über den Fortsetzungsband. Das Buch sei durchaus identitätsstiftend.

Käuflich erwerben kann man das Fotobuch für 14,80 Euro sowohl in der Touristinformation im Rathausfoyer als auch im „Der Buchladen“. Auch im Jugendclub „Tomate“ sind die Fotobücher natürlich zu haben. Von Band I waren seinerzeit rund 700 Exemplare verkauft worden. Dass sich auch Band II so gut verkauft, darauf hoffen die Protagonisten. Dieses nicht zuletzt, weil der Jugendclub in diesem Jahr zudem sein 25-jähriges Bestehen feiert.