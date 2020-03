Die Stadtratsfraktion Rot-Rot-Grün fordert ein Entwicklungskonzept für das Hotel am Schloß, an dem die Stadt direkt und indirekt beteiligt ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Stadträte fordern Entwicklungskonzept zum Hotel

Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen in der zweiten Jahreshälfte in Sachen Hotel am Schloß (unserer Zeitung berichtete). Insbesondere in die Modernisierung des Restaurant- und Empfangsbereichs sollen mehrere Hunderttausend Euro investiert werden.

Die Stadt Apolda (47 Prozent) gehört neben der Wohnungsgesellschaft Apolda (50 Prozent) und der Apoldaer Vereinsbrauerei (drei Prozent) zum Kreis der Gesellschafter. Vor diesem Hintergrund möchte die Stadtratsfraktion Rot-Rot-Grün auf der Stadtratsitzung am 1. April einen Beschluss fassen lassen. Gegenüber unserer Zeitung ließ Fraktionschef Michael Schade vorab schon mal wissen, worum es der Fraktion konkret geht. Unter anderem heißt es, dass Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand gebeten werden soll, sich als Vertreter eines der Hauptgesellschafter der Hotel am Schloss GmbH Apolda im Aufsichtsrat der Hotel am Schloss GmbH dafür einzusetzen, dass ein Entwicklungskonzept erstellt wird. Zur Begründung führt Schade Folgendes an: Durch die Übernahme von 40 Prozent der Geschäftsanteile aus dem Besitz der Vereinsbrauerei durch die WGA wurden dringend nötige kurzfristige Investitionen in das Hotel am Schloss möglich. Der Erwerb der Anteile durch die WGA könne aus Sicht seiner Fraktion nur ein erster Schritt hin zu erheblichen weiteren Investitionen in das Hotelgebäude sein, so Schade. Weitere Investitionen würden den Haushalt in den nächsten Jahren belasten, so Schade. Deshalb erwarte man ein Entwicklungs- und Kostenkonzept in Zusammenarbeit mit WGA und Hotel-Geschäftsführung auf 5 Jahre