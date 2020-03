Apoldaer Tafel hat derzeit weniger zu verteilen

Die aktuelle Krise rund ums Corona-Virus geht auch an der Apoldaer Tafel offensichtlich nicht spurlos vorbei. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Diakoniewerk Apolda hieß es jetzt, dass das Aufkommen an Lebensmitteln momentan spürbar rückläufig sei.

Der Rückgang liege geschätzt bei etwa 75 Prozent. So habe man am Dienstag gerade mal sechs Kisten zur Verfügung gehabt, deren Inhalt an etwa 40 bedürftige Bürger gerecht zu verteilen waren.

Zwar seien die Fahrer der Tafel wie üblich mit den Fahrzeugen auf Sammeltour bei den Märkten gewesen, allerdings habe es dort einfach weniger für die Tafel gegeben. Wie sich die Situation weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Insbesondere auch bei frischem Gemüse sei das Aufkommen aktuell rückläufig.

Nichtsdestotrotz ist die Tafel noch geöffnet, damit die Bedürftigen eine Anlaufstelle haben. Wenn allerdings ein behördliche Anordnung komme, dann müsste auch die Tafel ihre Pforten schließen. Dass es nicht so weit kommt, ist die Hoffnung.

Die nächste Lebensmittelausgabe soll am Freitag in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr erfolgen. Auch in der Tafel greifen verschärfte Hygiene- und damit Sicherheitsmaßnahmen. So werden die Bedürftigen bei der Lebensmittelausgabe nur noch vereinzelt und mit großem Abstand vorgelassen.

Die Ausgabe von warmen Essen werde vorerst jedenfalls eingestellt.

Bezüglich der aktuellen Situation stünde das Diakoniewerk mit der Stadtverwaltung in Kontakt.