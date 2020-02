Apoldas Haushalt 2019 mit Überschuss

Zwar knallen im Apoldaer Rathaus nun nicht gleich die Sektkorken, allerdings ist die Nachricht vom positiven Anschluss des Haushaltsjahres 2019 schon eine Erwähnung wert.

So kann Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) in Übereinstimmung mit seinem Kämmerer unterm Strich feststellen: 2019 wurden im kommunalen Verwaltungshaushalt rund zwei Millionen Euro weniger benötigt als bei der Verabschiedung des 2019er Haushaltes zunächst angenommen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. So fielen im Verlauf der zwölf Monate weniger Personalkosten an, was durch längere Krankheiten von einzelnen Mitarbeitern zustande kam, die aufgrund der Dauer der Erkrankung aus der Lohnfortzahlung herausfielen. Zudem kam über die Gewerbesteuer mehr in die Stadtkasse rein als geplant. Auch bei Umsatz- und Einkommenssteuer konnte die Stadt Mehreinnahmen verbuchen.

Der Vermögenshaushalt (unter anderem Investitionen) indes schloss schlechter ab als geplant. Dabei dreht es sich um etwa 1,2 Millionen Euro, die fürs Vorjahr mehr benötigt wurden.

Unterm Strich bleibt es aber bei der frohen Kunde. Immerhin kann dank des tollen Verwaltungshaushaltes rund eine Million Euro aus dem Verwaltungshaushalt in die Rücklage, sprich den Sparstrumpf gepackt werden. Ursprünglich war sogar eine Entnahme vorgesehen, das ist nun zum Glück anders gekommen.