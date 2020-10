Asklepios Stadtroda: Susanne Jakubzick geht von Deck

Ihren Humor, ihr Lachen, aber auch ihre Perfektion und Beharrlichkeit wird man vermissen: Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda ist jetzt die langjährige Personalleiterin Susanne Jakubzick feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Dutzende Mitarbeiter und langjährige Weggefährten wünschten der 62-Jährigen alles erdenklich Gute für ihren neuen Lebensabschnitt, allen voran Geschäftsführer Volker Thesing, der Ärztliche Direktor Udo Polzer und Geschäftsführerin Petra Sprengler.

38 Jahre lang verantwortete Susanne Jakubzick den Personalbereich, erst als Personalchefin des Bezirkskrankenhauses Stadtroda, später als Personalmanagerin beim Landesfachkrankenhaus und ab 2002 beim Asklepios Fachklinikum Stadtroda. In den letzten Berufsjahren war sie über die Thüringer Grenzen hinaus für 1400 Mitarbeiter beim Asklepios-Konzern verantwortlich.

„Zum Glück habe ich in meiner gesamten Berufszeit keine Entlassungen vornehmen oder Leute in Kurzarbeit schicken müssen“, blickt die Personalchefin auf ihr Arbeitsleben zurück. „Im Gegenteil: Unter dem Strich habe ich wohl über 2000 Menschen eingestellt, die geführten Personalgespräche kann man eigentlich nicht mit einer Zahl erfassen.“

Thesing würdigte in seiner Rede das hohe Engagement, das die gebürtige Stadtrodaerin stets an den Tag legte. Susanne Jakubzick habe sich bis in die Konzernspitze Anerkennung verschafft.

„Sie standen immer zu Ihrem Wort, wir werden Sie vermissen“, sagte Udo Polzer, der sich persönlich und im Namen der gesamten Ärzteschaft bei Jakubzick bedankte. „Es ist beeindruckend, dass Sie jeden Mitarbeiter kennen.“

Geschäftsführerin Petra Sprengler bezeichnete die langjährige Personalchefin als eine Marathonläuferin, die niemals, auch in schwierigen Situationen, aufgegeben habe. „Wir wollen vor allem danke sagen. Ich spreche hier für alle Mitarbeiter des Fachklinikums.“

Wie beliebt Susanne Jakubzick ist, zeigte sich an den vielen Schreiben und Geschenken sowie darin, dass extra zu ihrer Verabschiedung zwei Veranstaltungen organisiert wurden, um wegen der Corona-Einschränkungen möglichst vielen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich bei der Personalchefin zu verabschieden. Die erhielt übrigens neben einem Reisegutschein an die Ostsee auch die Krankenhausverdienstmedaille in Gold.