Auffahrunfall auf A4 bei Stadtroda, weil Fahrer geschlafen hat

Ein Transporter-Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nach einem Auffahrunfall auf der A4 ins Jenaer Krankenhaus gebracht worden. Der 37-jährige soll am Steuer des Fiat Ducato eingeschlafen sein, wie die Thüringer Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte. Kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) in Fahrtrichtung Dresden sei der Fahrer des Transporters dann ungebremst einem vorausfahrenden Lkw aufgefahren.

Der Transporter wurde durch den Unfall vollkommen zerstört, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 37-jährige habe das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung noch am Donnerstagmorgen verlassen können, hieß es. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei nicht verletzt. Gegen den Transporter-Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erhoben.

