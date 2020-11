Ausstellungen 2021: Apolda wartet mit Spitzenschauen auf

Dürer war trotz Verkürzung durch Corona klasse. Auch Chagall hat das Potenzial, wenngleich dem Kunsthaus pandemiebedingt an dieser Stelle derzeit ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Der Blick nach vorn soll also zuversichtlich stimmen. Tatsächlich soll es 2021 erneut fulminant weitergehen. – Nach 21.740 Kunsthaus-Besuchern 2020 – trotz Corona, Bauphase und nur drei Schauen.

Avantgarde-Geschäftsführer Hans Jürgen Giese verwies bei der Präsentation des Jahresprogramms von Kunsthaus und Glocken-Stadt-Museum auf den Auftakt mit vielversprechendem Titel. Unter der Überschrift „Schönheit ist ein Allheilmittel“ sollen ab 16. Januar Werke des international bekannten Friedensreich Hundertwasser gezeigt werden. Es handelt sich um die Ausstellung des Kunsthauses.

Die Schau mit Malerei und Originalgrafik des unter anderem für seine organisch wirkende Architektur bekannten Österreichers soll bis Mitte Juni zu sehen sein. Dass Schönheit ein Allheilmittel sein kann, davon war der 2000 verstorbene Künstler überzeugt. Darunter subsumiert er die Sehnsucht nach Vielfalt und Harmonie mit der Natur. Die Auswahl der Grafiken zeugt vom Umwelt-Engagement ebenso wie von einer menschen- und umweltgerechten Architektur.

Parallel dazu wird das Museum im gleichen Zeitraum „The Art of John Lennon – Sammlung Wahle“ präsentieren, was ebenso ein kultureller Leckerbissen werden dürfte. Es soll an den begnadeten Musiker und Poeten erinnert werden, der 1980 erschossen wurde. Dank der Sammelleidenschaft von Michael Andreas Wahle, der seit vielen Jahren Erinnerungsstücke von Lennon sammelt, gibt es auch in Apolda Anfang 2021 etwas Tolles zu sehen.

Während im Museum auf Lennon ab 27. Juni „Thüringer Dorfgeschichten – Die Geheimnisse der Allerkleinsten“ (bis September) folgen, wobei Filmemacher Geschichten aus Thüringens letzten Kleinstgemeinden (um die 100 Bewohner) ausgruben und zeigen, setzt man wiederum parallel dazu im Kunsthaus auf „Cornelia Schleime – An den Ufern ferner Zungen“. Die Autorin, Filmemacherin und Malerin Schleime gehört zu den wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. In ihren expressiv mit Acrylfarben, Schellack und Asphaltlack gemalten Bildern und aquarellierten Zeichnungen setzt sie sich mit existenziellen Themen auseinander. Auch gesellschaftlichen Veränderungen widmet sie sich. Mehr als 100 Arbeiten sollen bis Anfang September zu sehen sein.

Wiederum in einer konzertierten Aktion begeben sich beide Häuser ab 19. September auf die Zielgerade. So will man im Kunsthaus mit „Cezanne – Degas – Matisse – Hokusai – Hiroshige – Utamaro“ den Einfluss des japanischen Holzschnittes auf die französische Avantgarde verdeutlichen. Präsentiert werden sollen herausragende Werke der französischen Avantgarde des 19. Jahrhunderts. Ihnen gegenübergestellt werden japanische Meisterarbeiten. Letztere dienten als Inspirationsquelle.

Das Museum geht in seiner dritten Sonderausstellung 2021 auf das ein, was es zu DDR-Zeiten wegen des Mangels häufig bloß „unterm Ladentisch“ gab. Zu sehen ist sie unter dem Titel „Aus der Sammlung Olle DDR Apolda“ bis Ende 2021 eine repräsentative Auswahl. Im Mittelpunkt sollen so Gebrauchsgegenstände stehen, die zu realsozialistischen Zeiten begehrt waren, mit der Wende aber zunächst ins Abseits gerieten. Dennoch blieb den „Ossis“ vieles vertraut, ja im kollektiven Gedächtnis bis heute verankert.