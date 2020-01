Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Automatenknacker treiben in Thüringen weiterhin ihr Unwesen

Zigarettenautomaten sind in Thüringen ein beliebtes Ziel für Automatenknacker. Allein seit Anfang Dezember meldete die Thüringer Polizei 14 Attacken. In Gera, in Sondershausen (Kyffhäuserkreis), Neuendorf (Eichsfeldkreis), in Bleicherode (Kreis Nordhausen) sowie in Waltershausen und Langenhain (Kreis Gotha), aber auch in Dermsdorf (Kreis Sömmerda) und Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) sprengen Täter Automaten mittels Böllern, um an Bargeld und die Zigaretten zu gelangen.

In Sömmerda und Barchfeld (Kreis Weimarer Land) reißen Diebe Automaten aus ihrer Verankerung und verschwinden mit den kompletten Geräten samt Inhalt. Den Wert der verschwundenen Tabakwaren beim Diebstahl in Sömmerda gibt die Polizei mit rund 1100 Euro an. Für den geklauten Automaten schlagen noch einmal geschätzte 4400 Euro zu Buche. Mehrere Zigarettenautomaten in Thüringen aufgesprengt Zigaretten und Bargeld gestohlen 385 Fälle im Jahr 2018 Gemeldet werden von Ermittlern auch Fälle, bei denen es den Tätern gelingt, die Automaten einfach aufzubrechen, um an ihre Beute zu kommen. Attacken auf Zigarettenautomaten beschäftigen die Thüringer Polizei bereits seit einigen Jahren. 2018 wurden insgesamt 385 derartige Fälle registriert. 85 Mal sprengten Kriminelle Automaten. Das bedeutet im Durchschnitt einen Angriff pro Tag. Dabei sind die Täter nicht immer erfolgreich. In mehreren Fällen werden sie überrascht. Aber nur selten gelingt es der Polizei, Verdächtige zu schnappen. Mittwochabend beobachten Passanten in Wenigensömmern (Kreis Sömmerda) aber einen 33-Jährigen dabei, wie er einen Automaten leerräumt. Als sie ihn an der Flucht hintern wollten, attackierte der Mann die Zeugen. Wenig später konnte die Polizei ihn festnehmen. Suhl und Nordhausen besonders häufig betroffen Eine genaue Statistik über die Zahl der Attacken im Vorjahr liegt bisher noch nicht vor. Nach Analyse der polizeilichen Veröffentlichungen sind im Jahresverlauf 2019 die Regionen der Landespolizeiinspektionen Suhl und Nordhausen besonders häufig betroffen, gefolgt von den Inspektionsbereichen Jena, Gotha und Erfurt. In den Regionen Gera und Saalfeld werden deutlich weniger Attacken auf Zigarettenautomaten registriert. Laut Landespolizeidirektion beschäftigen sich derzeit in den einzelnen Inspektionsbereichen keine Sonderkommission oder Arbeitsgruppe mit den Angriffen auf Zigarettenautomaten. Sprengkörper in Zigarettenautomat deponiert

