Bankdrücken in Apoldas Ex-Maschinenfabrik

Der Fitnessmarkt ändere sich bundesweit. Das sagt René Wittig vom Fitness- und Gesundheitsclubs „Ladies“. Daher werde auch in seinem Studio nicht alles bleiben, wie es war, so Wittig, der seit 2013 in der Stegmannstraße ist.

Im Kern dreht es sich darum, dass sein Studio, das bisher Frauen vorbehalten war, ab 1. Februar auch für Männer öffnet. „Fitness 2.0 für alle“ erfordere Investitionen in Umkleide, Toiletten und Gerätezirkel. Mit all dem folge er einer wirtschaftlichen Notwendigkeit und dem Marktwandel, so Wittig.

Martin Landgraf, zuständiger Architekt der Firma 3R Projektentwicklung aus Leipzig, steht hier in der ehemaligen Maschinenfabrik Bach in Apolda. Derzeit läuft der Umbau zu einem Fitnessstudio Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Zum Verständnis lohnt ein Blick auf die Gesamtlage: Seit Monaten wird in der Ex-Maschinenfabrik Bach gebaut. Es entsteht ein „Fit for 24“-Studio. Die 3R Projektentwicklung aus Leipzig investiere ins Haus eine Million Euro, so deren Chef, Karsten Frank. Eröffnung: Ende Januar. Über eine Zugangskarte sollen Nutzer rund um die Uhr trainieren können. 1300 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen stehen fürs Studio bereit.

Wittig sieht im „Fit for 24“ insoweit keine Konkurrenz, als sein Studio auf Fitness für Anspruchsvolle, Reha und Prävention setze, der Fokus nicht auf „Muckibude“, sondern auf dem gesundheitsorientierten Mitglied liege, man einen ganzheitlichen Ansatz verfolge.

In den Gesamtblick nehmen muss man ebenso, dass sich das Bewegungszentrum an der Schwimmhalle mit Physiotherapeut Björn Fischer inzwischen als Präventionszentrum einen Namen gemacht hat.

Auch Fitnessstudios existieren mehrere. Neben dem von Wittig eines in Heusdorf, das „Vital - Ihr Gesundheitszentrum“. Ebenso gibt es das „Balance – Sport-Reha-Center“ in der Heinrich-Heine-Straße.

Durchweg 24 Stunden trainieren kann man seit November 2018 im Bewegungs- und Gesundheitszentrum Mittelthüringen, das sich im Ärztehaus am Heidenberg befindet. Physiotherapeutin Katrin Seitz sagt mit Blick auf „Fit for 24“, dass verschiedene Angebote auf einem Markt normal seien. Die Kunden seien qualitätsbewusst und wüssten, was sie wollen. Ihre Erfahrung lehre, dass eine intensive Betreuung, die auf fundiertem Wissen basiere, geschätzt wird.

Auf eine fundierte Betreuung durch Physiotherapeuten setzt auch Sabine Gottweiss, die mit ihrem Team im Reha- und Präventionsbereich tätig ist. Mit Blick auf das neue Fitnessstudio sagte sie, dass man es nicht als Konkurrenz empfinde. Das, was man als Physiotherapie leiste, nämlich die Anleitung von Kleingruppen mit (Rücken-)Schmerzpatienten, könne so kein Fitnessstudio bieten. Im September war die Praxis in der Bahnhofstraße erweitert worden, wobei Geräte zum Einsatz kämen, die speziell für Rücken-Patienten geeignet seien. Mit normalen Fitnessstudios habe das wenig zu tun, so Gottweiss.

Mit Blick auf „Fit for 24“ bleibt auch Physiotherapeutin Steffi Rauch gelassen. Sie investiert derzeit in die Praxiserweiterung in der Darrstraße, um bessere Bedingungen für die Behandlungen zu schaffen.

Nach Wittigs Einschätzung werden mittelfristig nur Discount-Studios und Premium-Studios wie das seinige überleben. Deshalb investiere er.