BI Holzland will in Hermsdorf Sonderklasse für SHK einführen

Mit einer Beschlussvorlage für die nächste Kreistagssitzung am Mittwoch möchte die Bürgerinitiative (BI) Holzland die Einführung einer Sonderklasse am Holzlandgymnasium in Hermsdorf erreichen.

„In Jena und Gera besteht bereits die Möglichkeit für Realschüler, die ihren Abschluss gemacht haben, in einem Klassenverband „unter sich“ den erforderlichen Unterrichtsstoff nachzuholen und nach insgesamt drei Schuljahren das Abitur zu erwerben“, erklärt Hermsdorfs Bürgermeister und Kreistagsmitglied Benny Hofmann für die BI. Zahlreiche Schüler aus dem Landkreis nutzten diese Möglichkeit bereits und pendelten in die Nachbarstädte. Die BI Holzland will diese Chance für den SHK nutzen und diese Möglichkeit ab dem Schuljahr 2021/22 selbst anbieten. „Wir halten die Schüler somit im Landkreis und können mit Blick in die Zukunft potenzielle Auszubildende und Studierende im SHK halten“, heißt es. Als Standort für die Sonderklasse habe man sich wegen seiner zentralen Lage auf Hermsdorf verständigt. Dieser Anstoß, der vom Landrat und anderen Fraktionen unterstützt wird, soll dem Schulamt ein Meinungsbild geben und Unterstützung symbolisieren, um eine Sonderklasse einzurichten.

Kreistag am Mittwoch, 9. Dezember, 17 Uhr, Stadthalle Eisenberg