Gerlinde Sommer würdigt die Leistung von Sandra Hüller.

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Nein, für den Golden Globe in der Kategorie ,Beste Schauspielerin‘ hat es leider nicht gereicht. Aber für mich ist Sandra Hüller auch ohne diese Auszeichnung top. Wenn sie in einem Film mitspielt, lohnt es sich immer, diesen anzuschauen. Jüngst bestätigte sich für mich diese Einschätzung bei ,Anatomie eines Falls‘. Es ist ja schon etwas abschreckend, wenn ein Kinofilm mehr als zweieinhalb Stunden dauert. Meist stellt sich dann heraus, dass er Längen hat. In Hüllers Fall aber gibt es einfach nur sehr viel Film für das Eintrittsgeld. Und dass die Schauplätze wenige sind – hauptsächlich ein Gerichtssaal und das Wohnhaus der Familie, in dem sich der Fall abspielt –, führt nicht etwa zu Monotonie oder Langeweile.

Sandra Hüller werden offenbar wirklich gute Drehbücher angeboten – und sie trifft die richtige Auswahl. Sie ist eine faszinierende Darstellerin, eine beeindruckende Schauspielerin, gerade auch für Stoffe, die eine Frau in den mittleren Jahren mit Lebenserfahrung erfordern. Und dass sie zudem Thüringen stammt, ist einfach klasse. Ich freue mich auf viele weitere schöne Kinoabende mit ihr.

g.sommer@tlz.de