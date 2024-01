Gerlinde Sommer zur Frage, wann die guten Wünsche enden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Wann endet bei Ihnen der Zeitraum für die guten Wünsche zum neuen Jahr? Nehmen Sie jetzt schon Abstand – oder halten Sie bis Ende Januar durch? Es kommt, meiner Meinung nach sehr darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Menschen, die einem im Leben sehr am Herzen liegen – und die man dennoch nicht so oft sieht –, freuen sich über so einen Gruß auch noch in der dritten Januarwoche. Andere mögen schon vor dem 6. Januar die Nase rümpfen.

Ich finde ja, wenn der Wunsch von Herzen kommt, dann spielt der Zeitraum eine untergeordnete Rolle. Oder?

g.sommer@tlz.de