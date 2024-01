Gerlinde Sommer zu einer Frage, die sich immer wieder stellt

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sollte Deutschland mal wieder Olympische Spiele ausrichten? Die Frage wird immer wieder gestellt. Jüngst hat sich Franziska van Almsick positiv geäußert: Ihrer Meinung nach würde so eine Gastgeberschaft einen Ruck bedeuten, wie sie sagte. Das klingt schon sehr bundespräsidentenhaft, auch wenn van Almsick vor allem den Sport und erst dann die Gesamtgesellschaft durch so einen Ruck ermutigt sähe. Und ein wenig mehr Mut, ein wenig mehr Zuversicht und ein wenig mehr Gelassenheit täte unserer Gesellschaft nicht nur in der Gastgeberrolle gut.

Ende 2023 gab es eine Umfrage, bei der sich eine Mehrheit für die Olympia-Idee fand. Wenn es jedoch konkret wird, sieht das ja meist anders aus. Erstens wegen der massiven Eingriffe und Einschnitte, die solche Großveranstaltungen immer mit sich bringen – und die daher in weithin entwickelten Regionen bei nicht wenigen Menschen als nicht mehr ganz zeitgemäß gelten. Und zum Zweiten läge die Olympia-Möglichkeit – wenn überhaupt – weit in der Zukunft, die sich gerade viele von uns so sehr schwarzmalen.