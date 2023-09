Die nackte Existenz

Bodo Baake über Prometheus und die Folgen

Wie man es macht, ist es falsch! So ruft empört der Mensch, wenn er nach einer Entscheidung wieder einmal auf den Allerwertesten gefallen ist. Das kommt bei ihm alle Tage vor, denn der Alltag des Menschen ist kompliziert und das war zu allen Zeiten so.

Als zum Beispiel in der Steinzeit vor 800.000 oder 900.000 Jahren plötzlich nur noch rund tausend Menschen auf der Erde lebten, sahen die sich verdutzt an und befragten einander, wie das wohl sein könne. So plötzlich. Und da niemand die Verantwortung übernehmen wollte, einigten sie sich darauf, dass dieser Wandel wohl doch mit dem Klimawandel zu tun haben müsse. Die anhaltende Trockenheit, Vergletscherungen bis hinauf zum Rennsteig und natürlich die elende Kälte brachten den Rest der Menschheit schier zur Verzweiflung.

Doch die Rettung nahte schon: Prometheus flog pünktlich das Feuer ein. Auch die Handvoll Thüringer, die es damals noch gab, wärmten sich die klammen Hände daran und waren zufrieden – im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich.

Heute fragen sich vielleicht alle, ob sie nicht besser daran getan hätten, die Finger davon zu lassen: Wald- und Buschbrände aller Orten. Rund um die Welt lodern die Feuer auf und fressen Berghänge und Küstenstreifen kahl, ganze Ferieninseln werden zu unfreiwilligen Survivalcamps. Buschbrände fressen ganze Dörfer und halbe Städte in einer halben oder ganzen Stunde. Da werden die Feuerwehrleute unter zusammenstürzenden Baumriesen zu den unbekannten Helden ihrer Generation und die einsamen Flüge der Löschflugzeuge mit ihren Tanks im Schlepp über den verrauchten Himmel zu Sinnbildern der Vergeblichkeit allen menschlichen Tuns. Und noch Prometheus zahlt seinen Preis – wenn der Adler kommt, kostet es ihn an seinem Felsen im Kaukasus die Leber. Wie man es macht, ist es falsch!

Das mag sich wohl auch der Europarat in Brüssel gedacht haben, als er das Amt des Umwelt-Kommissars nach dem Ausscheiden Timmermans mit Wopke Hoekstras besetzte. Dass der mal im Vorstand ausgerechnet des Shell-Konzerns saß, dem er jetzt auf die Finger schauen soll, galt dabei wohl eher als launige Empfehlung. Nach dem Motto immer schön flexibel bleiben, also immer gut geölt unterwegs. Als geölter Blitz.

Was für ein Feuer- und Flammenzeichen am nächtlichen Himmel über Europa! Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken und so weiter...