Heiko Kahl erklärt Begriffe der Digitalisierung

Die Bezeichnung Digital Native hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem festen Begriff entwickelt, der eine Generation beschreibt, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Der Begriff bedeutet übersetzt „Digital Eingeborener“ und wurde 2001 von Marc Prensky veröffentlicht. Das Gegenstück dazu ist der Begriff des „Digital Immigrant“ also eine Personengruppe, welche die neuen Technologien erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat.

Doch was bedeutet es ein Digital Native zu sein? Ist es nur eine Frage des Alters oder steckt mehr dahinter?

Ursprünglich bezog sich der Begriff auf die, die in einer Ära aufwuchsen, in der Technologie ein fester Bestandteil des Alltags wurde. Doch in der heutigen Zeit, in der Smartphones als natürliche Erweiterungen unserer Hände angesehen werden und der Zugang zum Internet als selbstverständlich gilt, hat sich die Definition weiterentwickelt. Es geht nicht nur um das Geburtsjahr, sondern um eine tiefgreifende Verbindung und ein umfassendes Verständnis für digitale Technologien.

Der Digital Native verkörpert eine Generation, die nicht nur die technologischen Entwicklungen adaptiert, sondern auch eine neue Art der Denkweise und des Handelns entwickelt hat. Es geht um mehr als nur die Fähigkeit, ein Smartphone oder soziale Medien zu bedienen - es ist eine symbiotische Beziehung zur Technologie, die in sämtliche Lebensbereiche eindringt.

Für viele von uns Digital Natives ist es schwer vorstellbar, wie die Welt ohne ständigen Informationszufluss rund um die Uhr aussehen würde. Wir sind daran gewöhnt, mit Menschen auf der ganzen Welt in Echtzeit zu interagieren. Diese nahtlose Integration von Technologie hat unser Leben verändert, definiert aber auch, wer wir sind.

Die Vorteile sind offensichtlich, doch es birgt auch viele Nachteile. Die ständige Ablenkung durch Benachrichtigungen, der innere Druck, stets online präsent zu sein und die damit verbundene Informationsflut können zu Stress und Abhängigkeiten führen. Die Grenze zwischen der realen Welt und digitalen Welt verschwimmt zunehmend und die Herausforderung besteht darin, ein gesundes Gleichgewicht zu finden.

Dennoch können wir nicht leugnen, dass wir als Digital Natives auch das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Unsere Fähigkeit, uns schnell an neue Technologien anzupassen und kreativ damit umzugehen, hat bereits zu Innovationen in allen Bereichen geführt. Wir sind die treibende Kraft hinter neuen Ideen, Start-ups und disruptiven Technologien.