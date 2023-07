John Convertino (links) und Joey Burns von Calexico im Jahr 2003. Ihr Album „Feast of Wire" ist in einer „20th Anniversary Remastered Deluxe“-Edition erschienen.

#langenichtgehört „Feast of Wire“ von Calexico: Offenheit in der Grenzregion

Erfurt Mehr Bandbreite, stilistisch gesehen, fordern und liefern Calexico auf ihrem vierten Album, das neu aufgelegt wird. Christian Werner über „Feast of Wire“.

Mit ihrem vierten Album kommen die musikalischen Brückenbauer von Calexico bei sich an und finden ihren Sound, der nicht etwa auf die Festlegung eines Stils setzt, sondern auf Genreoffenheit. Man könnte es in Neusprech auch stilistische Diversität nennen. „Feast of Wire“ ist bis heute die Platte, die bei vielen Fans und Kritikern als die beste der Band gilt. Sicher ist, sie ist eine der vielseitigsten.

Sänger und Multiinstrumentalist Joey Burns sowie Schlagzeuger John Convertino hatten drei Alben lang ihren lateinamerikanisch geprägten Folk immer mehr ausgebaut. 2003 gehen sie einen Schritt weiter, öffnen sich noch mehr Stilen und schaffen ein 16 Tracks starkes Album, dass musikalisch nicht nur aus der staubtrockenen Grenzregion zu Mexiko schöpft.

Ideen für Songs und Arrangements sprudeln

Das Duo, dass sich damals in Tucson, Arizona, eingerichtet hat, schart viele Gastmusiker um sich – eine Formel, die sie bei folgenden Alben beibehalten werden. Die Ideen für Songs und Arrangements sprudeln, die Spielfreude ist ungebremst.

Das Cover des Original-Albums „Feast of Wire“ von Calexico aus dem Jahr 2003. Foto: City Slang

Das neue Cover des Albums „Feast of Wire“ in der 20th Anniversary Remastered Deluxe Edition von Calexico aus dem Jahr 2023. Foto: City Slang

Die Musik und die Texte aber klingen oft dunkel und bedrohlich. Die Situation der Migranten aus dem Süden und das rigide Handeln der US-Regierung spiegeln sich in den Lyrics, wie auch private menschliche Dramen.

Calexico - "Quattro"

„Not Even Stevie Nicks…“ ist einer der wenigen fröhlich klingenden Songs, der aber ein Tabu-Thema aufs Tableau hebt: Suizid. – Auch die Stimme der Fleetwood-Mac-Sängerin hält den Protagonisten des Songs nicht auf, als er mit dem Auto in den Abgrund stürzt.

Im beschwingten „Across the Wire“ trügt der Schein ebenso: Katastrophen, dunkle Szenen, Zerfall lauern überall. Nicht nur „Black Heart“ erweitert das Klangspektrum der Band um bedrohliches Dröhnen.

Calexico bleiben sich treu: viele Instrumentalstücke

Sogar die Stimme der Band wird vielseitiger: Joey Burns variiert und erweitert seinen einst monotonen Sprechgesang. Was der immer schon starken, empathischen Musikalität der Band sehr zuträglich ist.

Instrumentalstücke sind seit dem Debüt ein Bestandteil der Band und finden auf dem Album reichlich Platz. „The Book and the Canal“ könnte aus einem Film Noir stammen, „Attack! El Robot! Attack!“ mischt elektronische Spielereien, „Crumble“ ist reiner Jazz.

Calexico - "Across the Wire" (Live at China Theatre Stockholm, 25.04.2003)

Zum Zwanzigjährigen gibt es „Feast of Wire“ als remasterte Deluxe-Edition mit der Love-Coverversion „Alone Again Or“ als Bonus, einst auf einer EP aus der Zeit erschienen. Und dem Mitschnitt eines Konzerts aus Stockholm mit dem Titel „More Cowboys in Sweden“ von 2003. Man wäre gern dabei gewesen.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.

Lesen Sie auch: Von Calexico bis Son House: Brückenbauer und Schätze des Delta Blues



Lesen Sie auch: Weihnachten auf dem Plattenteller mit Calexico, Chilly Gonzales und Andrew Bird

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.