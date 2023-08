Neuveröffentlichung von Eric Claptons „24 Nights“: Der Marathonmann

Eric Clapton bei einem Konzert Anfang der Neunzigerjahre. Seine Auftritte in der Londoner Royal Albert Hall gibt es als Live-Album in einer neuen Edition.

Erfurt. Eric Clapton hält den Rekord mit den meisten Auftritten am Stück in der Royal Albert Hall, die endlich angemessen dokumentiert sind. Christian Werner über die üppige Neufassung des Albums „24 Nights“.

Es ist ein Mammutprojekt, das Eric Clapton Anfang der Neunzigerjahre stemmt. Seine Neuerfindung in Form des gediegenen und bebrillten Unplugged-Gniedlers samt „Layla“-Eigencover ist noch nicht in Sichtweite, Konzerte hat er aber als Experimentierfeld seines Backkatalogs bereits erkannt. Der Ort des Versuchsaufbaus: Die Royal Albert Hall in London, Claptons „Wohnzimmer“, mehr als 200 Mal soll er inzwischen dort aufgetreten sein.

Clapton stellt vier unterschiedliche Ensembles -jedes spielt einen kompletten Abend - zusammen für mehrere aufeinanderfolgende Konzerte an dem ehrwürdigen Konzertort: 18 Mal tritt er Anfang 1990 auf und weil er mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, bucht er die Halle für weitere 24 Konzerte Anfang 1991.

Doppel-Livealbum ist eine unbefriedigende Stippvisite

Es gibt zwei Besetzungen als Rockband, mit vier und mit neun Musikern, eine Blues-Band und eine Besetzung mit dem National Philharmonic Orchestra, geleitet vom Filmmusik-Spezialisten Michael Kamen.

Das Cover des Albums „The definitive 24 Nights“ von Eric Clapton. Foto: Warner Records/Warner Music

Ausschnitte aus den Abenden in der Albert Hall werden Ende 1991 als Doppel-Livealbum „24 Nights“ veröffentlicht. 15 Songs, die lediglich eine unbefriedigende Stippvisite in diesen Konzertmarathon darstellen, wenn man das Ausmaß des Projekts kennt.

Eric Clapton - "I shot the Sheriff" (Live at the Royal Albert Hall)

30 Jahre später veröffentlicht Clapton nun einen umfangreicheren, in Video und Ton restaurierten Einblick in die Konzertreihe als „The definitive 24 Nights“. Insgesamt 47 Songs aufgeteilt auf drei thematische Alben, die dem Konzept der Konzerte folgen: „Rock“, „Blues“ und „Orchestral“, erhältlich als Box-Set (sechs CDs/drei Blu-Rays oder acht LPs/drei Blu-Rays). Die Rock-, Blues- und Orchesterkonzerte gibt es auch als separate Doppel-CDs mit je einer DVD oder als Vinyl-Sets.

Gäste wie Phil Collins spielen mit

Clapton gibt den Edel-Rocker in pro Abend wechselnden Armani-Anzügen und mit Glitzersteinen besetztem Gitarrengurt. Seine ausgesuchte Band spielt perfekt abgestimmt, Gäste wie Phil Collins, der bei „I shot the Sheriff“ und „Kockin' on Heaven's Door“ am Schlagzeug sitzt, fügen sich nahtlos ein. Einzig die Klaviersounds klingen noch stark nach den Achtzigerjahren.

Eric Clapton - "Layla" (Live at Royal Albert Hall, 1991, Orchestral Version)

Herzstück der Auftritte sind die Blues-Abende mit Gästen wie Albert Colins, Buddy Guy und Robert Cray. Doch das eigentliche Spektakel sind die von Michael Kamen orchestrierten Auftritte. Nicht alles fügt sich in den Orchesterklang wie so oft bei derartigen Projekten, doch es entstehen epische Versionen etwa von „Layla“.

Erstmals ist das von Kamen geschriebene „Concerto for Guitar“ offiziell zu hören, das dreißigminütige Opus schlummerte unverständlicherweise zwanzig Jahre in den Archiven und war nur auf Bootlegs zu hören.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.