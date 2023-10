Susan Tedeschis Durchbruch-Album: Die einzige Kassette im Knast

Erfurt. Susan Tedeschi spielt als weiße Frau famos den Blues und macht sogar Pop-Stars Konkurrenz. Christian Werner über ihr Album „Just won’t burn“.

Das Zeitalter der Kassette war noch nicht ganz vorbei – oder deren aktuelles Mini-Revival abzusehen – als Susan Tedeschi 1998 ihr Album „Just won’t burn“ veröffentlicht. Es ist ein Album, das viele Menschen berührt. Die Musikerin aus Boston erhält Briefe von Gefängnisinsassen, die Hoffnung durch ihre Musik schöpfen. Erst sind es Briefe von einem Sträfling, dann von allen Insassen seines Blocks. Es sei die einzige Kassette gewesen, die sie hinter Gittern hatten, wie Tedeschi 25 Jahre später in der Jubiläumsedition ihres Albums schreibt.

Auch von den Hells Angels bekommt sie wohlwollende Rückmeldungen auf ihr Werk. Das sind indes nur einige von vielen Rückmeldungen. Insgesamt verkauft sich das Album mehr als eine Million Mal. Kein schlechtes Ergebnis für eine Blues-Platte, die sogar für einen Grammy nominiert wird – neben Werken von Macy Gray, Kid Rock, Britney Spears und Christina Aguilera.

Drei Coverversionen auf der Tracklist

Die Platte beginnt mit dem impulsiven „Rock me right“. Es ist ein Statement, mit dem Tedeschi, die einen Abschluss am namhaften Berkley College of Music hat, ihre Talente an Mikrofon und Gitarre demonstriert. Die meisten der Songs haben sie oder ihr Produzent Tom Hambridge geschrieben. Drei Cover-Versionen nimmt sie auf:

Junior Well’s „Little by little“,

Ruth Brown’s „Mama, he treats your daughter mean“ und

John Prines „Angel from Montgomery“.

Es ist zwar ein Blues-Album, aber auch Reggae („You need to be with me“) und Souleinflüsse gehören zu ihrem selbstbewussten und reifen Stil.

Das Cover des Albums „Just won't burn“ von Susan Tedeschi. Foto: Fantasy Records-Concord/Universal

Für die aktuelle veröffentlichte Jubiläumsedition hat sie fünf Bonus-Tracks hinzugefügt: eine alternative Version des Album-Songs „Looking for Answers“, zwei Outtakes, darunter ein unveröffentlichtes Cover von Koko Taylors „Voodoo Woman“ und Live-Versionen von zwei Album-Songs (aufgenommen mit der Tedeschi Trucks Band im Jahr 2022).

Handwerk von anderen Frauen gelernt

„Just won’t burn“ fühlt sich rückblickend an wie das Debütalbum Tedeschis, doch es war bereits ihre zweite LP, allerdings die erste bei einer größeren Plattenfirma und die, die alles verändert. Die damals 28-Jährige überrascht mit ihrer Stimme, die viele in der Tradition von Janis Joplin sehen ihrem Gitarrenspiel und ihrer Bühnenpräsenz. Ihr Handwerk habe sie von anderen musizierenden Frauen gelernt, so Tedeschi.

Susan Tedeschi - "It hurts so bad"

Sie spielt danach im Vorprogramm von John Mellencamp, Willie Nelson, den Rolling Stones und Bob Dylan, der so beeindruckt ist, dass er sie bei seinem Set noch einmal auf die Bühne holt.

Anzeige

Susan Tedeschi - "Just won't burn" 25th Anniversary Edition bestellen:

Bei Amazon: Als CD-Version * oder als farbige Vinyl-Version (Coke Bottle Clear) *.

Bei JPC: Als CD-Version * oder als Vinyl-Version * oder als farbige Vinyl-Version (Coke Bottle Clear) *.

Auch die Allman Brothers begleitet sie auf Tour. Deren Gitarristen Derek Trucks heiratet sie 2001 und bekommt mit ihm zwei Kinder. 2010 legen ihr Mann und sie ihre beiden Bands zusammen und ziehen seitdem als Tedeschi Trucks Band durch die Lande. Zuletzt veröffentlichte die Mammut-Truppe das ambitionierte Vier-Alben-Projekt „I am the Moon“.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.