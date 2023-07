Zum Tod von Jane Birkin: Die schwelgerische Muse

Erfurt. Mehrere Duett-Partner sollten einst Jane Birkin helfen, sich vom Schatten Serge Gainsbourgs zu lösen. Mit Erfolg. Christian Werner über das Album „Rendez-Vous“.

Eigentlich will sie nach dem Tod ihres Seelenverwandten, einstigen musikalischen Partners und Liebhabers nie mehr Musik machen. Als Serge Gainsbourg – Enfant terrible und französisches Musik-Idol – 1991 stirbt, erklärt Jane Birkin ihre musikalische Karriere für beendet. Zu dem Zeitpunkt sind sie seit elf Jahren geschieden.

Lange hält der vollzogene Rückzug der notorischen Muse von der Musik nicht an, zu stark scheint die Bande zum einstigen Mentor. Bereits sieben Jahre später veröffentlicht Birkin wieder ein Album, das auch eine Trauerbewältigung ist. Deren zweiter Teil folgt 2002 mit der Platte „Arabesque“, auf der sie Songs Gainsbourgs mit arabischem Flair neu interpretiert.

Duett-Partner aus der halben Welt singen mit Birkin

2004 war es dann genug der Trauer – die Loslösung vom musikalischen Übervater vollzieht Birkin mit Hilfe von vielen Freunden und Bewunderern. „Rendez-Vous“ heißt das Album, das sie mit Duett-Partnern aus der halben Welt aufnimmt. Renauld Letang und (Chilly) Gonzales nehmen hinterm Mischpult auf den Produzentenstühlen Platz.

Das Cover des Albums „Rendez-Vous“ von Jane Birkin. Foto: Capitol Records

Die Gonzales-Bekannte Feist schreibt „The simple Story“, ein federleichter Song, um dessen Melodie sich die beiden Frauenstimmen im Wechselgesang spiralenförmig schlängeln. Von Manu Chao kommt mit „Te souviens-tu?“ eines seiner typisch minimalistischen Stücke, dass er mit Birkin im Chor intoniert. Placebos Brian Molko setzt in „Smile“ einen lakonisch-dramatischen Kontrapunkt – Birkin sorgt auch hier für das schwelgerische Element.

Jane Birkin and Manu Chao - "Te souviens-tu?"

Mit Bryan Ferry interpretiert sie das Roxy-Music-Stück „In every Dream Home a Heartache“ um, hier als grummeliger Electro-Streuner inszeniert. „Strange Melody“ von Portisheads Beth Gibbons ist fast ein Solo-Song, die Komponistin schluchzt als Duett-Partnerin lediglich, aber gespenstisch-schön im Hintergrund.

Mit musikalischen Schwergewichten im Studio

Es sind 14 gelungene Tracks mit nicht immer naheliegenden, spannenden Kollaborationen, etwa dem Japaner Yōsui Inoue oder dem Brasilianer Caetano Veloso. Mit der französischen Chanson-Sängerin Françoise Hardy und dem Italiener Paolo Conte stehen mit Birkin zwei andere Größen ihrer Zunft vor dem Mikro.

Die Stücke der in England geborenen Birkin mit Musikern ihrer französischen Wahlheimat heben sich ab. Man merkt: In ihrer Zweitsprache Französisch fühlt sie sich am wohlsten. Und die Produzenten finden dazu die passenden Sounds. Wie im Opener „Je m’apelle Jane“ mit Micky 3D, der den Charme der alten Tage versprüht, des schönen, leichten Lebens an der Seine. Seufz.

Die Musikerin, Schauspielerin und Stil-Ikone Jane Birkin ist am 16. Juli 2023 mit 76 Jahren in Paris gestorben.

