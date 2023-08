Zum Tod von Robbie Robertson: Geisterbeschwörung auf dem ersten Solo-Album

Der Musiker Robbie Robertson, ehemaliger Gitarrist und Songschreiber von The Band, ist gestorben. Hier ist er auf einem Foto von 2004 zu sehen. Wir erinnern an sein erstes Solo-Album.

Mit The Band schrieb er Musikgeschichte, als Solo-Künstler blieb seine Musik weiter spannend. Christian Werner über das Album „Robbie Robertson“.

Das Erschaffen geisterhafter Klanglandschaften ist eine seiner Meisterdisziplinen. Darauf vertrauten schon Bob Dylan (Album: „Time out of Mind“) oder Neil Young („Le Noise“). Auch Robbie Robertson setzt auf die Soundexpertise und die Experimentierfreudigkeit des Produzenten Daniel Lanois, für sein erstes und nach ihm benanntes Solo-Album aus dem Jahr 1987.

„Robbie Robertson“ beginnt gleich mit einer Geisterbeschwörung: Das Stück „Fallen Angel“ widmet Robertson seinem ehemaligen Bandkumpel Richard Danko, der ein Jahr zuvor Selbstmord begangen hat. Die beiden Musiker waren nicht irgendwer: Die Mitglieder von The Band schrieben Musikgeschichte – als zeitweilige Begleitgruppe von Bob Dylan und mit epochalen eigenen Alben.

Im Aufnahmestudio des Ex-Sängers von Genesis

„Fallen Angel“ erinnert nicht nur stark an den Achtzigerjahre-Sound von Peter Gabriel - der Musiker singt und spielt mit. Robertson hat Teile der Platte in den Real World Studios von Gabriel aufgenommen, der an einem weiteren Track mit Vergangenheitsbezug beteiligt ist: „Broken Arrow“, das Robertsons indigene Abstammung reflektiert.

Das Cover des Albums „Robbie Robertson“ von Robbie Robertson. Foto: Geffen

Und es kommt zu weiteren Kollaborationen, etwa mit Richard Danko und Garth Hudson (beide The Band), auch dank Lanois: Der Produzent arbeitet neben seinem Engagement für Robertson mit U2 an deren Album „The Joshua Tree“. Als sich die Gruppe und Robertson im Studio in Dublin treffen entsteht „Sweet Fire of Love“ als Duett mit Bono und mit Original-The-Edge-Gitarre. Auch bei „Testimony“ spielt U2 als Begleitband mit.

Erstes Album seit dem Ende von The Band

Robertsons Solo-Debüt ist kein einfaches Projekt: Der Musiker hat bis auf Soundtrackarbeiten kein eigenes Album seit dem Abschiedskonzert („The last Waltz“) von The Band im Jahr 1977 veröffentlicht. Und: Der technisch hochgerüstete Sound der Achtzigerjahre ist für viele Musiker der Rock-, Folk- und Beat-Ära, sagen wir, eine schwierige Sache.

Robbie Robertson - "Somewhere down the crazy River"

„Robbie Robertson“ klingt wie eine typische Platte ihrer Zeit, mittels prägender Musiker wie dem Schlagzeuger Manu Katché, der zu Peter Gabriels Hausband gehört und zeitgleich mit Sting das Album „Nothing like the Sun“ aufnimmt.

Aber die Erzähl- und Komponierkunst Robertsons überdauert den Zeitgeist und es bleibt Raum für Außergewöhnliches, wie die Single „Somewhere down the crazy River“, je zur Hälfte Spoken-Word-Track und Soul-Song.

Robbie Robertson ist am 9. August 2023 im Alter von 80 Jahren in Los Angeles gestorben.

