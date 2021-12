Pia fragt Kleines Wort in großer Gefahr

Britta Hinkel ist für ihre beste Freundin Pia Beraterin in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Und, hast du deine Weihnachtsgeschenke mittlerweile vollumfänglich beisammen?“

„Hör mir bloß damit auf!“, sag ich.

„Mit Geschenken?“, sagt Pia.

„Nein, mit vollumfänglich. Ich kann’s nicht mehr hören“, sag ich.

„Stimmt, hat das Potenzial zum Unwort des Jahres“, sagt Pia.

„Apropos Unwort des Jahres, was sagst du eigentlich zum Wort des Jahres 2021?“, sag ich.

„Du meinst ,Wellenbrecher’? Naja, es gab schon originellere Erstplatzierte“, sagt Pia.

„Find ich auch. Vor 50 Jahren hieß das Wort des Jahres ,aufmüpfig’. Rebellion war 1971 offenbar noch belohnungswürdig“, sag ich.

„Ich fand ja den ,Teuro’ von 2002 sensationell“, sagt Pia.

„Und lustig ist auch, dass im Jahr 2005 der Begriff ,Bundeskanzlerin’ noch taufrisch war und Championqualität hatte“, sag ich.

„Was wäre denn dein Favorit für 2021 gewesen?“, sagt Pia.

„Wahrscheinlich ,Eigenverantwortung’. So oft wie dieses Wort seit Corona strapaziert wurde… Und ausgerechnet als Appell an jene, denen offenbar jegliches Verantwortungsgefühl fehlt. – Aber sorry, dann ist es wohl eher doch ein Unwort-Vorschlag“, sag ich.

„Also zweiter Versuch: Was wäre dein Wort des Jahres?“, sagt Pia.

„Nee, erstmal zweiter Vorschlag fürs Unwort: ,proaktiv’. – Was bitte ist das? Mode-Sprech?“, sag ich.

„Dritter Versuch...!“, sagt Pia.

„Okay. Mein Wort des Jahres 2021 wäre ,als’. Ganz einfach, weil dieses kleine Wörtchen zunehmend aus unserem Sprachgebrauch verschwindet. Immer weniger Menschen scheinen den Unterschied von ,wie’ und ,als’ zu kennen. Und so wird ,als’ immer häufiger - und fälschlicherweise - beim Vergleichen von seinem Widerpart ,wie’ verdrängt. Das ,als’ braucht dringend unsere Hilfe!!!“, sag ich.