Pia fragt: Loooslassen

Britta Hinkel zum richtigen Maß eines Erholungsurlaubs.

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Wusstest du, dass man gar keinen Langzeiturlaub über mehrere Wochen braucht, um sich zu erholen? Es sollen schon ein paar Tage ausreichen, um die Akkus wieder aufzuladen!“

„Sagt wer?“, sag ich.

„Das Internet“, sagt Pia.

„Klasse! Merke: Das Internet spricht nicht! Die Quelle?!“, sag ich.

„Weiß ich nicht nicht“, sagt Pia.

„Ich vermute mal, irgend ein frustrierter Arbeitgeber, der das Ausdünnen seiner Mannschaft in der Urlaubszeit nicht kompensieren kann? Zu wenig Arbeitskräfte… Oder eine Vereinigung von am Arbeitsplatz zurückgebliebener Kollegen, die den Job ihrer gerade urlaubenden Kollegen miterledigen müssen“, sag ich.

„Böse, böse! Ich glaube, es war ein Psychologe, der analysiert hat, dass wir nach zehn Tagen mit der Erholung durch sind. Drei oder gar vier Wochen sind also für die Katz’!“, sagt Pia.

„Empfinde ich persönlich gar nicht so. Und jeder braucht doch erstmal ein paar Tage, um im Urlaub ,anzukommen’ und sich auf die neuen Umstände einzustellen? Außerdem tut es doch echt gut, die Seele baumeln lassen zu können, ohne ständig in Richtung Kalender schielen zu müssen, ob in Kürze schon wieder alles vorbei ist“, sag ich.

„Mag sein. Menschen sind halt verschieden und Pauschaleinschätzungen immer ein Wagnis“, sagt Pia.

„Da bin ich total bei dir! Und am Ende sind es dann doch die Erlebnisse, die Begegnungen und Eindrücke, die die Qualität des Urlaubs ausmachen und dafür sorgen, dass wir danach erholt wieder an den Start gehen können“, sag ich.

„Bestenfalls gelingt das ja wirklich binnen zehn Tagen?!“, sagt Pia.

„Aber was passiert dann in den verbleibenden Urlaubstagen, wenn man noch welche hat?“, sag ich.

„Spannende Frage fürs Internet. Ähm, für Psychologen.“, sagt Pia.