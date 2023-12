Schluss mit der Schenkerei!

Frank Quilitzsch über ein schwer zu brechendes Ritual

Wir schenken uns nichts! Bereits im Sommer erneuerten wir unseren Schwur. Diesmal schenken wir uns zu Weihnachten wirklich nichts! Diesmal fahren wir die harte Tour. Die Kinder feiern im Ausland, und die Enkel sind noch nicht auf der Welt. Bloß nicht weich werden und sich mit Geschenken trösten. Wir haben doch schon alles.

Den Satz kenne ich von meiner Mutter. Wir besuchten sie alljährlich am 25. Dezember, ihrem Geburtstag. Es war schwer, ihr etwas zu schenken, worüber sie sich wirklich freute. Deshalb war ich über die Abmachung, einander nichts mehr zu schenken, erleichtert. Mein Sohn bastelte trotzdem was für die Oma und ging selber leer aus.

Wir schenken uns nichts – irgendwann haben das auch K. und ich für uns beschlossen. Doch jetzt erst spüre ich die Drohung, die in diesem Satz steckt. Uns wird schließlich auch nichts geschenkt! Oder: Auge um Auge, Zahn um Zahn! Wie du mir nichts, so ich dir nichts! Also gut, dann fällt die Bescherung eben aus, dann gönnen wir uns nur etwas. Eine gemeinsame Radreise, ein gutes Essen und viel, viel Stille.

Am ersten Weihnachtstag melden sich über WhatsApp die Kinder. Sie wollen wissen, was Knecht Ruprecht gebracht hat. Wir könnten jetzt sagen: Nichts. Doch das wäre gelogen. Natürlich liegen wieder lauter kleine nette Dinge unterm Weihnachtsbaum: Bücher, Konzertkarten, ein Kalender vom Lebenshilfe e.V., eine Bio-Wurst, warme Socken und diese hellseherisch verfasste Kolumne. Okay, lassen wir es uns ein letztes Mal durchgehen. Nächstes Jahr fahren wir dann die ganz harte Tour.

