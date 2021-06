Inzidenz, Tina, Aha!

Elmar Otto über Corona und Sprache.

Corona werden wir wohl nie mehr los. Aber egal.

Thüringen ist nämlich im Öffnungsfieber. Eine Prozedur, die etwas Befreiendes hat und, anders als zu vermuten wäre, ganz ohne erhöhte Temperatur einhergeht. Dank stetig sinkender Neuinfektionen dürfen wir perspektivisch bald alle wieder in den Biergarten, die Oper oder das Schwimmbad. Wobei diese Reihenfolge alphabetisch geordnet ist und keine Rückschlüsse auf eine Präferenz des Autors zulässt.

Ein Jahr lang nun schon werden große Teile unseres Lebens von der Inzidenz bestimmt, einem bis dato unbekannten Terminus, der manchem Neugeborenen inzwischen aber gleich nach Mama und Papa über die Lippen kommen soll.

Je geringer die Inzidenz, desto größer die Freude. 100, 50 oder 35. Irgendwann könnten diese Zahlen bei einem bundesweit bekannten Fernsehquiz gut Teil der 500.000-Euro-Frage sein.

Bis es so weit ist, werden wir uns weiter darüber ärgern, dass zumindest die unterste Stufe 35 so gar keine wissenschaftliche Relevanz aufweist. Ohnehin ist das Virus-Regelwerk kaum noch zu durchschauen. Deshalb waren wir froh, als selbst Ministerpräsident Bodo Ramelow jüngst eingestand, dass alles zu kompliziert geworden ist. Allerdings haben wir uns gewundert. Denn eigentlich dachten wir, er hätte im Freistaat maßgeblichen Einfluss darauf, dass die Vorschriften möglichst für alle verständlich sind.

Nun gut, Ende Juni, wenn die Bundesnotbremse nicht mehr gilt, soll alles entschlackt und nachvollziehbarer werden. Wir sind gespannt.

Bundesnotbremse ist übrigens auch so ein Begriff, den uns Covid-19 geschenkt hat. Früher hätten wir uns über das sperrige Nomen noch gewundert und, wenn überhaupt, damit den in einer Gefahrensituation herbeigeführten Stillstand des ICE Berlin–Erfurt assoziiert. Aber das ist lange her.

Damals hat uns ein Wellenbrecher auch noch an das Toben im Atlantik erinnert, das, wenn man sich den Wassermassen etwas zu beherzt entgegenstellte, eine schmerzhaften Schramme auf dem Rücken zur Folge hatte. Mittlerweile weiß selbst jeder Pandemieleugner über die im Zweifel lebensrettende Bedeutung Bescheid.

Wer hätte gedacht, dass Corona auch einen solchen Einfluss auf unsere Sprache haben wird?

Die Buchstabenkombination MNS wird der Mehrheit der Deutschen fremd gewesen sein. Und falls nicht, stand das Kürzel im hessischen Riedstadt für die örtliche Martin-Niemöller-Schule. Aber Mund-Nasen-Schutz?

Echt jetzt?

Logisch, kann man nur antworten. Und schon fällt einem Tina ein. Also nicht der weibliche Vorname, sondern: Testen, Impfen, Nachverfolgung und Aha-Regel.

Apropos Aha-Regel ein. Die hat nichts mit einer in den Achtzigern sehr erfolgreichen norwegischen Pop-Band zu tun hat. Aber dafür etwas mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske (siehe oben).

Es stimmt schon: Corona werden wir nie mehr los.