Kaum haben wir in der vergangenen Woche über die verheerenden und vor allem haarsträubenden Auswüchse des Lockdowns sinniert, schon dürfen wir voller Vorfreude auf den 1. März hoffen. An diesem Tag darf der Figaro unseres Vertrauens wieder öffnen. Zwar werden er und alle seine KollegInnen dann wahrscheinlich von einer Horde Zugewucherter überrannt. Aber mit ein paar Nachtschichten dürfte das Problem zu beheben sein. Corona und Coiffeur schließen sich nicht mehr aus.

Wir fragen uns immer noch, was „Pony und Clyde“ anders gemacht haben als die Damen und Herren von der Gastronomie. Aber Hut ab vor der offenbar erfolgreichen Lobbyarbeit der Friseurinnung. Was für den Einsatz der flinken Schere im neuen Monat spricht, sind natürlich die voraussichtlich steigenden Temperaturen, weil damit allmählich das Wollmützen-Alibi entfällt.

Wobei aktuell ja eine andere Kopfbedeckung Konjunktur hat: die Narrenkappe. Wer jedoch dem karnevalistischen Treiben in etwa so viel abgewinnen kann wie der neuesten Covid-19-Mutation, wird sich glücklich schätzen, dass die fünfte Jahreszeit 2021 nur online stattfindet. Das schont Nerven, Nieren und bei manchen auch das Nasenbein (Aua). Und es verringert die Virenlast. Klar, argumentieren eingefleischten Senatoren, wer im Kautschuk-Ganzkörperkostüm als Donald Trump über den Anger liefe, wäre so gut eingepackt, dass eine Tröpfcheninfektion beinahe ausgeschlossen ist. Aber zu groß wäre dennoch die Gefahr, dass beim feuchtfröhlichen Schunkeln mit Bussi-Einlage die Maske von Mund und Nase rutscht.

Dem innovativen Online-Lustigsein sehr zugewandt, wer hätte das gedacht, ist auch Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident hat sogar gemeinsam mit anderen Fans der tollen Tage ein Video aufgenommen. Darin klopft der Linke mit einem Löffel auf ein Frühstücksei und konzertiert mit Schneebesen, Topf und Banane zum Takt der Bläser. Wer’s mag. Das mit der Südfrucht scheint für Ramelow eher symbolisch als musikalisch. Motto: Bananen gibt es immer noch, obwohl oder weil ich regiere. Das ist Ansichtssache. Auf Twitter schrieb Ramelow dazu: „Heute ist Altweiberfasching und eigentlich würde in Thüringen gerade die Luzy abgehen. Corona vertreibt uns ins Netz, aber wir kommen wieder!“ Was die einen als Drohung auffassen, ist für die anderen nur ein Satz, der beweist, dass es doch Versprechen gibt, die auch ein Politiker nicht einhalten müssen.

Ramelow, das freistaatliche Polizeimusikkorps und der Thüringer Karnevalsverband schicken zudem „Grüße an alle Närrinnen und Narren, denen es wie uns geht, alle Musikerinnen und Musiker, die weder proben noch auftreten dürfen, alle Thüringerinnen und Thüringer, die sich ein Lachen trotzdem nicht nehmen lassen.“Zumindest das Argument mit der guten Laune hat uns überzeugt. Und wenn Sie ihrer oder ihrem Lieben auch mal wieder zumindest ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchten, denken sie einfach daran: Sonntag ist Valentinstag. Und bei den Temperaturen müssen sie nicht einmal der Rosenmafia auf den Leim gehen. Eine an die Scheibe gehauchte Eisblume reicht vollkommen. Oder doch lieber ein Friseurgutschein?