Thüringer Spitzen: Corona-Matte

Erinnern Sie sich noch an Vokuhila? Das war diese Haarmode in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts: vorne kurz, hinten lang.

Die längst vergessene Kultfrise kommt nun erneut in Mode. Nur unter anderem Namen: Corona-Matte heißt das jetzt. Und wird nicht mehr nur von grau melierten Hardrockern beim heimlichen Headbanging im Hinterhof geschätzt.

Seit die Beschränkungen von Bund und Ländern dazu führten, dass Ali Barber, Kamm together, Hair-Cooles und Co. schließen mussten, wird das Haupthaar des Wahlvolkes nicht unbedingt dichter, aber länger. Männer mit Pferdeschwanz – eigentlich ein Relikt vergangener Zeiten – sind wieder hip. Bei Damen sollen sogar Pippi-Langstrumpf-Zöpfe wieder angesagt sein – nebst dazu geschminkten Sommersprossen, und das im Winter. Das nennt man wohl, das Beste draus machen – oder eben aus der Not eine Tugend.

Während wir diese Zeilen schreiben, fällt uns auf, dass wir an dieser Stelle eigentlich nicht daran vorbei kämen, den größten Frisurentrendsetter der freistaatlichen Landespolitik entsprechend zu würdigen. Der Mann, der auch beruflich in Haare macht, zog einst mit dem Slogan „Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat“ in den Wahlkampf. Das fanden neben Thomas Kemmerich damals viele kreativ und vor allem witzig.

Seit der FDP-Landes- und Fraktionschef vor einem Jahr als Kurzzeitministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt kam, lachte darüber selbst Kemmerich wohl kaum noch. Aber inzwischen wurde der markige Glatzen-Text durch ein NICHT vor dem Verb ergänzt, und schon passt alles wieder. Motto: Wer den Schaden (verursacht) hat, muss für den Spott nicht sorgen. Aber zumindest braucht sich der Liberale um das Bändigen der ausufernden Mähne keine Gedanken zu machen – genauso wenig wie der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee oder Bodo Ramelows Regierungssprecher, die auch polierte Platte tragen. Das hat Vorteile. Denn während man andere Spitzenpolitiker bei ihren Reden mittlerweile nach der rausgewachsenen Tönung oder dem Splissgrad beurteilt, können sich die Herren mit dem haarlosen Starschnitt entspannt zurücklehnen.

Der pandemiebedingte Wildwuchs scheint dabei eher bei Männern ein Problem als bei Frauen. Aber vielleicht machen sie auch nur mehr Wirbel drum. Wohl dem, der beim Hunde-Coiffeur seines Vertrauens noch einen Doppeltermin ergattern konnte.

Bei Ramelow ist das offenbar nicht der Fall. Während First Dog Attila weiter mit idealer Felllänge erscheint, greift sein Herrchen selbst zur Schere und bekannte jüngst: „Sieht nicht schön aus.“ Auch der grüne Amtskollege Winfried Kretschmann, Grandseigneur unter den Regierungschefs mit silbrigem Igel-Cut, verriet, sich aktuell die Haare selbst zu stutzen – mit dem Rasierapparat und nur am Ohr, damit sie „nicht so drüberhängen“. Und die Moral von der Geschicht‘: Egal ob schwarz, rot, grün, gelb oder blau (politisch) gefärbt, ob Seitenscheitel, Pilzkopf oder Tonsur – vor dem Friseur sind (fast) alle gleich.