Thüringer Spitzen: Der Candy-Crash

Da soll noch mal einer behaupten, der Ministerpräsident sei kein Marketing-Fuchs. Vor allem wenn es darum geht, Thüringen überregional in die Schlagzeilen zu bringen, macht Bodo Ramelow so schnell niemand etwas vor.

Am vergangenen Wochenende nahm die Werbeoffensive des sozial gut vernetzten und omnipräsenten Linken seinen Lauf. Zunächst hypte er die bis dato nur in Insiderkreisen bekannte Audio-Plattform Clubhouse.

Dann räumte er mal eben im Vorbeigehen mit dem Vorurteil auf, der beliebteste Kosename der Bundeskanzlerin sei „Mutti“. Auch „Madame No“, wie es die befreundeten EU-Regenten der Deutschen gerne liebevoll hinterherflöten, schien Ramelow zu unpersönlich. Nein, „Merkelchen“ fand er offenbar besonders niedlich und passend. Nachvollziehbarerweise nahm sich der freistaatliche Ministerpräsident angesichts nicht ausgeschöpfter eigener freier Ressourcen auch der darbenden Online-Spielebranche an.

Ramelow sorgte mit seinem selbstlosen Einsatz für einen zumindest kurzfristigen Boom des ein wenig in die Jahre gekommenen Internet-Puzzlespiels Candy Crush. Wobei der Vorgang für Ramelow auch ein wenig zum Candy-Crash wurde. Denn verunfallt ist er mit seiner Passion für virtuelles buntes Naschwerk ja doch auch – irgendwie. Aber das sagen natürlich nur böse Zungen und wird an dieser Stelle ausdrücklich und mit Abscheu und Entsetzen zurückgewiesen.

Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen Politiker generell nicht unbeteiligt sein, am Millionenumsatz von Candy Crush. Und ehrlich gesagt, können wir uns durchaus manche Regierungschefs vorstellen, wie sie nach der Ramelow-Meldung schnell versuchten, noch ein paar Level zuzulegen. Oder sich über Naivität des Linken ins Fäustchen lachten.

In so einer stundenlangen Videokonferenz mit Merkel-, Söder- und Laschetchen geht es zwar stets kuschelig zu, aber dieser permanente Schmusekurs im Namen des Vater- und Mutterlandes kann – Corona-Krise hin oder her – auch ermüdend sein. Und gerade in pandemischen Zeiten macht es Sinn, Körper und Geist zu trainieren, um den Viren keine Chance zu lassen.

Während der eine zu Nahrungsergänzungsmitteln, Schüssler Salzen oder Süßigkeiten greift, um fit zu bleiben, bevorzugt der andere – genau – Computer-Candy. Damit die Aufmerksamkeitsschwelle nicht in den Keller rutscht, steht alternativ angeblich auch „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ sehr hoch im Kurs. Oder ganz einfach: Sudoku. In der traditionellen Variante hat der findige Regierungschef dabei eine zusammengefaltete Zeitung auf dem Schoß und nimmt tatsächlich einen Kugelschreiber zur Hand.

Wir denken jetzt schon voller Vorfreude an das nächste Merkel-Ministerpräsidenten-Treffen. Ob dort jetzt alle ein Auge auf Ramelow haben werden, wie oft er den Blick unauffällig nach unten auf den Handybildschirm schweifen lässt?

Wenn Merkel ihn ärgern will, schickt sie ihm in der Runde einfach mal eine SMS, mit der Bitte sofort zu antworten. Und während Ramelow versucht, seine Zeilen ins Handy zu hämmern, melden die Nachrichtenagenturen schon einen neuen Candy-Crush-High­score des Thüringers.

Was tut man nicht alles, um im Gespräch zu bleiben.