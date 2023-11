Thüringer Spitzen: Hose runter

Elmar Otto über die Bedeutung des Beinkleides in der Politik

Was haben Bodo Ramelow und Reiner Haseloff gemeinsam? Also außer, dass sie in einem ostdeutschen Bundesland eine Dreierkoalition anführen, vom Sternzeichen Wassermann sind und sich jetzt Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland nennen dürfen?

Wir meinen folgendes: Weder beim Linken noch beim Christdemokraten passt die Hosen- zur Beinlänge. Wobei wir nicht an „Lügen haben kurze Beine“ gedacht, sondern nur einen Blick auf das offizielle Ehrungsfoto des Bundespräsidialamtes geworfen haben. Auf dem Schnappschuss werfen beide Buxen solche Falten, dass sie mehr an Jogging- denn an Anzughosen erinnern. Aber lassen wir das.

Wenden wir uns Inhalten zu, aus aktuellem Anlass dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Finanzgebaren der ampeligen Bundesregierung. Vielleicht weil es zumindest einen Schuldigen für den verkorksten Haushalt geben musste, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Staatssekretär gefeuert. Aber das nur am Rande. Denn der Karlsruher Spruch hat vor allem die Debatte über den Sinn der Schuldenbremse neu entfacht. Dabei treten ungewöhnliche Schnittmengen zu Tage.

Wer hätte gedacht, dass Ramelow, der seit Jahren über die Schuldenbremse mosert auf einer Linie mit einem CDU-Mann liegt.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hält auch nicht viel von diesem in der Verfassung verankerten Nein zu neuen Krediten. Das Urteil mache deutlich, wie investitionshemmend die derzeitige Schuldenbremse ist, sagte er dem „Stern“ und sprach von „Megabedarfen“ etwa bei Klimaschutz, Verkehrswegen, Schulen, sozialer Infrastruktur oder dem Umbau der Energieversorgung. „Ohne Investitionen bröckeln nicht nur unsere Straßen, Schienen und Schulen, ohne Investitionen bröckelt die Zukunft unseres Landes.“

Es sind Sätze, die auch auf Ramelows Sprechzettel stehen könnten.

Allerdings nicht auf dem von Wegners Parteifreund Mario Voigt. Thüringens CDU-Landes- und Fraktionschef sieht bei dem Thema rot oder schwarz – je nach Tagesform und wettert: „Wer an der Schuldenbremse rüttelt, erschüttert die Garantie an unsere Kinder, auch in Zukunft auf einen handlungsfähigen Staat bauen zu können.“

Auch das mag richtig sein. Jedoch: Wer an der falsche Stelle spart, zahlt am Ende drauf. Um im anfänglichen Bild des Beinkleides zu bleiben: Das könnte in die Hose gehen.