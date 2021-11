Thüringer Spitzen: „I have a dream“

Elmar Otto schreibt über den Pandemieherbst und Abba.

"I have a dream.“ Bei diesen Worten erinnern sich die einen an eine berühmte Rede des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Andere wiederum denken an einen Hit der schwedischen Popband Abba, die gerade ein spektakuläres Comeback feiert. Manche haben auch gleich beides im Kopf.

Der eine große Traum, der nach unbestätigten Erhebungen die Menschheit zurzeit besonders umtreibt, ist der nach dem Ende des Coronavirus. Doch weil das mit dem Träumen so eine Sache ist, kommt hier noch schnell der Blick auf die Realität.

Die Zahl der in Thüringen nachgewiesenen Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus ist erneut sprunghaft gestiegen. Im Vergleich zum Vortag seien 313 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt wurden damit 8022 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt; allein in den vergangenen sieben Tagen kamen 1518 Neuinfektionen hinzu.

Als genesen gelten Schätzungen zufolge 5610 Menschen; 217 Menschen starben im Zusammenhang an oder mit dem Coronavirus. Die Zahl der auf Intensivstationen Behandelten mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 48 an, wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervorgeht. 16 Patienten mussten künstlich beatmet werden.

Welche Zuversichtslosung uns Martin Luther King zurufen würde, wissen wir nicht. Abba jedoch würden wohl spätestens jetzt ihr legendäres „Mamma mia!“ anstimmen.

Aber Sie merken es wahrscheinlich … die Zahlen verraten es: Für unseren Wechsel vom Träumen in die Wirklichkeit haben wir eine Meldung hervorgekramt, die ein Jahr alt ist. So wie soeben beschrieben, war die Lage Anfang November 2020.

Zurück in der Gegenwart reiben wir uns mit einer Mischung aus Verwunderung und Fassungslosigkeit die Augen. Und wünschen uns in eine Traumwelt oder mindestens in die Vergangenheit zurück.

Denn Anfang November 2021 ist alles noch viel schlimmer und schaut tatsächlich so aus: Das RKI registrierte seit Krisenbeginn im Freistaat rund 160.000 Covid-19-Fälle, das sind rund 1900 mehr als am Vortag. Genesen insgesamt sind um die 140.000.

Die Zahl der Todesfälle liegt bei etwa 4.500. Mehr als 100 Covid-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, rund 40 künstlich beatmet.

Nur wie konnte es so weit kommen?

Vor allem die niedrige Impfquote wird von der Landesregierung als Grund herangezogen. Die Unsicherheit ist zurecht groß. Denn auch vollständig Geimpfte erkranken mittlerweile. Daher soll es nun Auffrischungsimpfungen für alle geben. Bis dahin dürfen wir uns trotz Zweifachimpfungen und allerlei Beschränkungen auf einige heiße Corona-Monate einstellen. Die verantwortlichen Politiker haben ganz offensichtlich den Herbst nicht kommen sehen.

Eine gewisse Ohnmacht macht sich breit. Höchste Zeit für einen Hilferuf. Oder wie Abba trällern würden: „SOS!“

elmar.otto@funkemedien.de