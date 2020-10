Endlich mal Maske auf und Spaß dabei. Wenn die Lage nicht so ernst wäre, müsste man diesem Samstag quasi entgegenfiebern. Wobei Fieber in der heutigen Zeit bekanntlich verdächtig ist.

Aber wie jedes Jahr am 31. Oktober verhüllen an Halloween viele ganz freiwillig weit mehr als nur Mund und Nase. In Corona-Zeiten bietet der Gruseltag quasi eine Win-Win-Situation: Das Virus wird bekämpft und die Laune ist (ausnahmsweise) nicht im Keller. Weil sich der eine vor dem anderen fürchtet, wird automatisch Abstand gehalten und das Ganze kann man gut im Freien ausleben.

Bei Freunden politischer Maskerade soll aktuell neben Donald Trump und Angela Merkel das gummierte Konterfei von Bodo Ramelow besonders beliebt sein. Dabei indes dürfte es sich eher um ein lokales Phänomen handeln.

Thüringens Ministerpräsident beherrscht(e) in diesen Tagen die Schlagzeilen. Mit oder ohne Maske avancierte er zum Schreckgespenst der Bundeskanzlerin und seiner Länderchefkollegen.

Zunächst wollte er die vom Bund aufgedrückten Beschränkungen nicht mittragen. Die Begründung lautete in etwa, dass Thüringen in Bezug auf die Covid-19-Inzidenzen noch einigermaßen gut dastehe. Außerdem stelle man nur eine Minderheitsregierung und sei auf die Union angewiesen.

Dann kam Ramelows Rolle rückwärts. Weil sich bei den Infektionszahlen alles so schnell ändert.

Das stimmt zwar. Dennoch wirkte das Agieren des Linken konfus. Selbst wenn es einen tieferen Zweck gehabt haben sollte, blieb der den meisten verborgen.

Als Krisenmanager hat Ramelow schon souveränere Auftritte hingelegt. Der Eiertanz um die Landtagssondersitzung war ebenfalls keine vertrauensbildende Maßnahme. Der Regierungschef wollte gerne (hoppla hopp) den Freitag. Aber weil „Wünsch Dir was“ und Realpolitik nicht zusammenpassen, kam der Sonntag ins Spiel. Der auch nicht infrage kam, weil christdemokratische Abgeordnete an Allerheiligen etwas anderes vorhaben. Es wurde schließlich der Dienstag, den die CDU eh beantragt hatte. Nur treten die Corona-Beschränkungen schon Montag in Kraft. Hmmm.

So oder so: Die Stimmung war super. Auch bei Sozialdemokraten und Grünen war man über die „Leadership“ aus der Regierungsstraße „hocherfreut“. Um nicht missverstanden zu werden, kam vorsichtshalber hinterher: „Nein ehrlich, wir finden das total bekloppt und sind richtig sauer.“

Ohnehin kann man sich fragen, ob die Beteiligung des Landtags in diesem Fall mehr ist als eine Show. Denn so wichtig es ist, die Volksvertreter einzubeziehen, so wenig haben sie bei Landesverordnungen mitzureden. Zumal schwer vorstellbar ist, dass eine Mehrheit die Beschlüsse in Zweifel zieht. Denn die CDU, der parlamentarische Rückhalt der rot-rot-grünen Koalitionäre, hatte ja bereits glaubhaft versichert, sich nicht verweigern zu wollen. Allerdings hatte die Union vorher unbedingt auf einem Votum des Landtags bestanden.

Am Ende war nur klar: Verwirrung und Ärger sind groß. Und nach all dem Chaos braucht auch der größte Staatsmann eine kurze Pause. Wenn sie also Halloween jemanden mit Merkel-Maske sehen, der mit tiefer Stimme „Süßes oder Saures“ raunt und einen kleinen Hund spazieren führt, will der Ministerpräsident vielleicht einfach nur unerkannt durch Erfurt schlendern.

Landeskorrespondent Elmar Otto erreichen Sie unter e.otto@tlz.de