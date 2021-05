Als die Bücher brannten

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Am 20. Mai 1933 wurden in Mühlhausen Bücher verbrannt. „Jüdischer Geist in Flammen“ hieß es danach in der Zeitung.

Diesem Feuer waren Aktionen der HJ gegen lokale Buchhandlungen und Leihbibliotheken vorausgegangen – unmittelbar nach der zentralen Bücherverbrennung am 10. Mai in Berlin. Dort war es eine „Aktion wider den undeutschen Geist“ der Deutschen Studentenschaft. Sie richtete sich gegen jüdische, pazifistische und andere oppositionelle Schriftsteller. Schon zuvor hatte es Aufforderungen gegeben, Bücher auszusortieren. Der Irrsinn zeigt sich in der Forderung: Deutsche Schrift steht nur Deutschen zu. Von Ausmerzen ist die Rede – und wie ernst gemeint dies alles war, zeigte sich bei den Büchern binnen weniger Wochen, bei den Menschen binnen weniger Jahre.

Am 22. Mai 1933 brannten beispielsweise Bücher in der NS-Hochburg Hildburghausen, wobei dort die Aktion vor allem von den NS-Studenten des Technikums in Hildburghausen getragen wurde.

Die Bücherverbrennungen waren aber keine akademische Angelegenheit. Sie fanden öffentlich Widerhall – und zwar nicht nur in Städten wie Erfurt oder Jena, Mühlhausen und Hildburghausen, aber auch in Niedergrunstedt beispielsweise, wo Bücher zur Sommersonnenwende 1933 vom Deutschen Handlungsgehilfenverband den Flammen übergeben worden waren.

