Unter uns gesagt: Das schreiben Sie aber nicht …

Über das, was die Medien berichten, macht sich Gerlinde Sommer Gedanken.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es gibt ja die Leute, die äußern, hier riefe morgens das Presseamt der Landes- und Bundesregierung an und würde durchstellen, was wir gefälligst zu schreiben oder was wir geflissentlich zu übersehen hätten. Ich glaub’ gar nicht, dass das irgendjemand, der bei Besinnung ist, tatsächlich ernsthaft glaubt, so funktioniere Pressefreiheit in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Klar, wenn man das hier alles für ein System hält, das gekippt werden soll, ist das wahrscheinlich sogar irre schlüssig.

Was ich öfter höre, ist der Spruch: Das schreiben Sie aber nicht … Formuliert von Menschen in einem typischen Na-wie-geht’s-denn-Gespräch. Bisweilen verbringt sich hinter dieser Formulierung der Hinweis darauf, dass jemand, wie sich im weiteren Verlauf herausstellt, einen Tipp geben möchte zu einem Sachverhalt, der eine Recherche lohnt. Dafür herzlichen Dank, wie immer Sie auch in so ein Gespräch einsteigen.

