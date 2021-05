Der Mode auf der Spur

Gerlinde Sommer über ein Problem von geschlossenen Läden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Jetzt, da es nicht länger nur den Blick in die Schaufenster gibt, sondern Läden immer öfter wieder fast normal geöffnet sind, stellt sich die Frage, was eigentlich aktuell ist bei der Bekleidung? Ich weiß zu wenig. Normalerweise nehme ich die neue Mode entweder auf den Kleiderständern in den Geschäften oder eben an den besonders modebewussten Frauen auf der Straße wahr. Zum Beispiel in den vergangenen zwei Vorjahren das zunehmende Auftreten von Gelb in allen Varianten über Zitrone, Dotter bis Curry. Eine Zeit lang wurde auch gerne Knallrot, Orange und Pink kombiniert. Das wäre in den Jahren zuvor ein Verstoß gegen die Sehgewohnheiten gewesen, und noch früher wäre dekretiert worden: auf keinen Fall!

In den zurückliegenden Monaten allerdings ist mir nur aufgefallen, dass nichts ins Auge stach. Wahrscheinlich habe viele Menschen vor allem aufgetragen, was sowieso schon lange im Schrank hing. Es gab ja auch kaum Anlässe, um sich mal wieder was Neues zu gönnen.

Am auffälligsten war in jüngerer Zeit die Schuhmode: fast überall nur noch Turnschuhartiges für den Damenfuß. Ich hoffe, das bezieht sich nur auf die Schaufenster-Deko. Die Absätze werden schon wiederkommen, wenn Restaurants, Bars und Theater öffnen.

Mit der Mode befasst sich aktuell die Bundeskunsthalle in Bonn – und dabei wird die Frage nach Kleidung oder Verkleidung, Dress Codes und Kleiderordnungen gestellt. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem National Museum of Modern Art in Kyoto und dem Kyoto Costume Institute. Sie wurde zuvor nur in Japan gezeigt. Bisher war die Kunsthalle in Bonn für das Publikum geschlossen. Wenn sich das ändert, wäre diese Mode eine Reise an den Rhein wert. Ach, es gibt so viele Orte, die einen Besuch lohnen. Es wird wohl der Sommer der Fahrten übers Land … g.sommer@tlz.de